Come inviare bonifici gratis istantanei con BBVA?

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Widiba ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ControCorrente Semplice ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Senza costi, veloci e facili: sono i bonifici istantanei. BBVA, la banca multinazionale spagnola, permette di inviarli gratuitamente verso tutte le banche. Il denaro è trasferito da un conto a un altro in tempo reale fino a un importo massimo di 1.000 euro per volta . Un servizio eseguibile direttamente dall’app BBVA o dal sito web tramite l’home banking, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (festivi inclusi).

Mettendo a confronto le proposte nel segmento dei bonifici istantanei del mercato bancario di quest’estate, il comparatore per conti corrente di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it in versione Android e iOS) ha “premiato” l’offerta di BBVA (acronimo di Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) come la migliore di Luglio 2022 poiché è la più conveniente. Tenendo conto anche del fatto che i bonifici istantanei senza commissioni sono disponibili per chi apre un conto corrente online con BBVA: un conto a zero spese, con canone annuo e imposta di bollo gratuiti.

Che cos’è un bonifico istantaneo e perché è vantaggioso

BONIFICO ISTANTANEO: DOMANDE&RISPOSTE Che cos’è un bonifico bancario Sepa?

Un bonifico SEPA è un bonifico che avviene tra conti correnti di Paesi che fanno parte dell’area SEPA (Single Euro Payment Area) ed ha il vantaggio di annullare la distinzione tra i pagamenti nazionali e quelli esteri Qual è la differenza tra bonifico istantaneo e ordinario?

La differenza sta nei tempi di trasferimento. Un bonifico ordinario impiega generalmente da 1 a 2 giorni lavorativi, dipende dalla banca e dall’ora in cui si emette Quali sono i tempi di accredito di un bonifico istantaneo?

Il bonifico istantaneo si riceve nel momento stesso in cui si ordina il trasferimento

I bonifici istantanei prevedono l’esecuzione e l’accredito di una somma in meno di 10 secondi. Praticamente, in tempo reale. Si tratta di un moderno sistema che consente di agevolare il trasferimento di denaro da un conto corrente a un altro senza attendere i tempi tecnici di accredito del bonifico ordinario e, quindi, rendendo possibile tutte quelle transazioni che necessitano di una conferma contestuale del pagamento. Un esempio? La compravendita di beni usati tra privati cittadini. Ma occorre osservare che è impossibile revocare il pagamento: data la rapidità con cui è eseguito il trasferimento di denaro, una volta confermata l’operazione non si può più tornare indietro.

Ricordiamo che il bonifico istantaneo (instant payment in inglese) è un pagamento immediato, introdotto nel novembre 2017 dalla BCE (Banca centrale europea). E che dal 1° luglio 2020 il Consiglio europeo dei pagamenti ha innalzato l’importo massimo per un bonifico istantaneo da 15.000 euro a 100.000 euro.

Conto BBVA: bonifico istantaneo gratuito a Luglio 2022

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA Conto BBVA I bonifici istantanei non hanno costi però sono soggetti alle seguenti limitazioni: importo minimo per operazione di 0,01 euro

importo massimo di 1.000 euro per ogni transazione

per ogni transazione importo massimo giornaliero di 3.000 euro

importo massimo mensile di 15.000 euro al mese

al mese massimo 30 transazioni al giorno

massimo 100 transazioni al mese

BBVA è la banca che il tool online e gratuito di SOStariffe.it ha selezionato come più conveniente a Luglio 2022 anche perché offre ai suoi clienti la possibilità di eseguire un bonifico istantaneo gratuito in area SEPA. Anche per questo servizio la banca multinazionale spagnola con sede principale a Bilbao si conferma come una delle più convenienti sul mercato.

Illustrate nella tabella le caratteristiche principali del bonifico istantaneo per chi è titolare di un conto corrente online di BBVA, rimane da chiarire come inviarlo. In sintesi, occorre:

aprire l’App BBVA e andare al menu;

selezionare “Operazioni” e cliccare su “Bonifici/ Giroconti”;

selezionare il proprio conto, inserire IBAN e nome del beneficiario, l’importo da trasferire e il tipo di bonifico. Premere conferma;

scegliere il tipo di bonifico: ordinario o istantaneo. Nel caso del bonifico istantaneo, si vedrà durante l’operazione se la banca destinataria aderisca o meno al servizio;

ricezione di un codice via SMS che si dovrà utilizzare per confermare l’operazione.

Annunci Google

C’è, inoltre, da notare che per rendere ancor più veloci i propri bonifici è possibile salvare nella rubrica i contatti dei propri beneficiari, inserendo il nome e il codice IBAN. Ecco come fare:

dall’app entrare nel proprio profilo e cliccare su “Contatti”;

andare su “Aggiungi contatto”. Verrà richiesto il nome, il cognome e l’Iban del beneficiario. Si potrà anche aggiungere più di un conto per una stessa persona;

dopo aver compilato tutti i campi, si riceverà un SMS per confermare l’operazione.

Di conseguenza, quando si dovrà effettuare un bonifico, si entrerà direttamente in “Bonifici/Giroconti” e si troveranno i propri contatti salvati.

C’è da sottolineare che, oltre ai bonifici istantanei gratuiti con un importo massimo di 1.000 euro, senza costi soono anche i bonifici ordinari per una somma limite di 6.000 euro.

Oltre alla possibilità di eseguire bonifici senza commissioni, un conto BBVA ha anche le seguenti caratteristiche:

zero spese (canone annuo e imposta di bolla gratuiti) per sempre;

(canone annuo e imposta di bolla gratuiti) per sempre; accredito di stipendio o pensione;

attivazione della domiciliazione bancaria delle utenze;

addebitato di abbonamenti e pagamenti ricorrenti;

carta di debito (fisica o digitale, circuito Mastercard) senza costi con collegamento ai wallet digitali di Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay;

(fisica o digitale, circuito Mastercard) senza costi con collegamento ai wallet digitali di Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay; operazioni illimitate per il prelievo di contanti agli sportelli ATM di qualsiasi banca in Italia e in tutta la zona Euro;

agli sportelli ATM di qualsiasi banca in Italia e in tutta la zona Euro; nessuna commissione per prelievi di importi pari o superiori a 100 euro; per prelievi di importi inferiori si applica una commissione di 2 euro.

Con l’apertura del conto BBVA i nuovi clienti possono anche beneficiare delle seguenti promozione attive a Luglio 2022 per un massimo di 230 euro tra rimborsi e regali:

rimborso cashback del 20% di BBVA fino a 100 euro per il primo mese;

per il primo mese; rimborso cashback dell’1% di BBVA fino a 30 euro nei successivi 12 mesi;

regalo di 100 euro invitando 5 amici (20 euro ciascuno) ad aprire un conto in BBVA con l’iniziativa “Passaparola”.

Per maggiori dettagli sull’offerta del conto BBVA:

Scopri il conto BBVA »