Fastweb FWA: offerta e copertura a Luglio 2022

La rete FWA di Fastweb rappresenta la tecnologia giusta per accedere ad Internet da casa in tutte quelle aree in cui non è disponibile la copertura della fibra ottica FTTH. Questa soluzione consente di poter contare su di una connessione in banda ultra-larga, con un collegamento wireless che può raggiungere una velocità massima di 1 Gigabit/s . Ecco tutti i dettagli sull'offerta proposta da Fastweb e sulla copertura della rete FWA dell'operatore.

La tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) consente di accedere ad Internet ad alta velocità sfruttando un collegamento wireless tra l’abitazione dell’utente finale ed un ripetitore dell’operatore, collegato al resto della rete tramite fibra ottica. Questa tecnologia rientra nella categoria dei collegamenti “fibra mista radio” e rappresenta un importante punto di riferimento della gamma di offerte Internet casa di Fastweb.

Sfruttando la rete FWA, infatti, Fastweb mette a disposizione di tutte le famiglie non ancora raggiunte dalla fibra ottica la possibilità di accedere ad Internet ad alta velocità (fino a 1 Gigabit/s in download). L’operatore propone l’offerta Fastweb Casa Light FWA che può, quindi, rappresentare l’opzione giusta per l’accesso ad Internet ad alta velocità in tutte quelle aree in cui la copertura della fibra, per ora, non c’è.

Come funziona la rete FWA di Fastweb

LA RETE FWA DI FASTWEB – LE FAQ TUTTE LE RISPSOTE Come avviene l’accesso ad Internet? il collegamento avviene in modalità wireless

l’abitazione dell’utente si collega al ripetitore dell’operatore tramite un apparato di connessione fornito dal provider stesso Qual è la velocità della rete Ultra FWA di Fastweb? fino a 1 Gigabit/s in download

fino a 200 Megabit/s in upload La connessione FWA di Fastweb è limitta? No, la connessione è illimitata sia per volume di traffico che per tempo di connessione

Fastweb mette a disposizione delle famiglie non ancora raggiunte dalla fibra ottica la sua rete Ultra FWA che sfrutta, come sottolineato in precedenza, un particolare collegamento misto, in parte in fibra ottica ed in parte in modalità wireless, grazie alle frequenze radio. La tecnologia in questione presenta un sistema di funzionamento davvero molto semplice che garantisce un accesso ad Internet ad alta velocità per gli utenti che si affidano alla rete FWA.

Il collegamento tra l’abitazione dell’utente e l’antenna dell’operatore avviene in modalità wireless, senza quindi che ci sia la necessità di collegarsi alla rete telefonica. Anche nelle aree più remote, dove la fibra è ancora assente, c’è, quindi, la possibilità di accedere ad Internet ad alta velocità. Il collegamento wireless di ultima generazione garantito da Fastweb propone, infatti, prestazioni di rete in linea con quelle delle comuni connessioni FTTH con la possibilità di raggiungere una velocità di 1 Gigabit/s in download e 200 Megabit/s in upload.

Da notare che, esattamente come avviene con la fibra ottica, la connessione ad Internet è illimitata, sia per tempo che per volume di traffico dati. Non si tratta, quindi, di una connessione “mobile” con un bundle dati limitato ma di una vera e propria connessione flat che garantisce l’accesso ad Internet senza limitazioni. Le prestazioni effettive della rete, invece, possono dipendere da vari fattori (congestione di rete, distanza dal ripetitore, ostacoli nella trasmissione dati etc.) che vanno valutati di volta in volta.

Per l’accesso ad Internet tramite rete FWA è possibile utilizzare gli apparati di connessione forniti gratuitamente da Fastweb. Il sistema è composto da un dispositivo, denominato CPE 5G (con dimensioni contenute, 112x187x30 mm) che funge da antenna e che si collega all’Internet Box fornito anch’esso dall’operatore. L’installazione e la configurazione del sistema viene eseguita da un tecnico inviato da Fastweb.

Dopo aver completato la richiesta di attivazione dell’offerta, infatti, il cliente sarà ricontattato dal provider per fissare un appuntamento per l’installazione, necessaria per poter realizzare il collegamento wireless per la propria abitazione.

Fastweb Casa Light FWA: i dettagli dell’offerta disponibile a luglio 2022

FASTWEB CASA LIGHT FWA – LE FAQ TUTTE LE RISPOSTE Cosa include l’offerta connessione illimitata tramite rete FWA fino a 1 Gigabit/s

apparati di connessione (antenna e modem) in comodato d’uso gratuito

installazione da parte di un tecnico abilitato Quanto costa l’offerta 19,90 euro al mese

attivazione di 40 euro (2 euro al mese per 20 mesi)

senza vincoli di permanenza Come personalizzare l’offerta Amplificatore Wi-Fi Booster a 4 euro in più al mese

SIM Fastweb a partire da 7,95 euro al mese

Il listino di offerte Internet casa di Fastweb include anche un’opzione che consente di sfruttare la rete Ultra FWA, in alternativa alle offerte fibra ottica. L’opzione in questione si chiama Fastweb Casa Light FWA, disponibile per l’attivazione online, previa verifica della copertura della rete. Con la proposta di Fastweb si accederà ad un abbonamento in grado di garantire:

una connessione illimitata senza limiti di traffico con velocità massima di 1 Gigabit/s in download e 200 Megabit/s in upload

con velocità massima di apparati di connessione (Internet Box NeXXt e antenna CPE 5G) inclusi in comodato d’uso gratuito e senza alcun costo

installazione inclusa senza costi aggiuntivi

accesso ai corsi Fastweb Digital Academy

una donazione di 20 euro effettuata da Fastweb al progetto Seaty di Worldrise per la creazione di aree di conservazione marina locale

Fastweb Casa Light FWA presenta un costo di 19,95 euro al mese con un contributo di attivazione di 40 euro che viene dilazionato in 2 euro al mese per 20 mesi (da sommare al canone mensile). L’offerta proposta dall’operatore non presenta vincoli di permanenza. In caso di disdetta dell’abbonamento, infatti, sarà sufficiente restituire gli apparati di connessione concessi da Fastweb in comodato d’uso gratuito. È previsto solo un contributo di disattivazione di 23,95 euro.

I clienti che scelgono di attivare Fastweb Casa Light FWA hanno la possibilità di potenziare la propria rete wireless di casa aggiungendo all’abbonamento l’Amplificatore Wi-Fi Booster al costo di 4 euro al mese. L’aggiunta del dispositivo, che arricchisce l’impianto domestico estendendo il Wi-Fi anche in aree dove la rete non arriva in modo ottimale, è possibile direttamente in fase di attivazione dell’offerta.

Da notare, inoltre, che i nuovi clienti che attivano l’offerta FWA di Fastweb possono aggiungere anche una SIM Fastweb, sia attivando un nuovo numero di cellulare che richiedendo la portabilità del numero da un qualsiasi operatore di telefonia mobile. L’offerta FWA e l’offerta mobile restano indipendenti. Il cliente ha due opzioni tra cui scegliere l’offerta mobile:

Fastweb Mobile : minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB in 4G e 5G al costo di 7,95 euro al mese con un contributo SIM di 10 euro

: minuti illimitati, 100 SMS e in 4G e 5G al costo di con un contributo SIM di 10 euro Fastweb Mobile Maxi: minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB in 4G e 5G al costo di 9,95 euro al mese con un contributo SIM di 10 euro

Fastweb Casa Light FWA è disponibile, come detto, tramite attivazione online, direttamente dal sito dell’operatore, raggiungibile dal link qui di sotto. Per attivare la proposta FWA di Fastweb basta verificare la copertura della rete wireless, inserendo l’indirizzo preciso di casa (comprensivo quindi di numero civico). In pochi secondi, il sistema verificherà la disponibilità dell’offerta e consentirà all’utente di avviarne l’attivazione online.

Qual è la copertura della rete FWA di Fastweb

Per poter attivare una connessione ad Internet tramite rete FWA con Fastweb è necessario che il servizio sia effettivamente disponibile presso l’indirizzo della propria abitazione. La verifica della copertura della rete FWA di Fastweb è fondamentale per poter completare l’attivazione dell’offerta proposta dall’operatore. L’operazione è rapida e completamente gratuita.

Fastweb mette a disposizione degli utenti una rete in costante espansione. L’operatore, infatti, ha già reso disponibile la sua rete FWA in oltre 400 città italiane, con un focus particolare sui piccoli comuni e sulle aree a bassa densità di popolazione che non presentano ancora la copertura della fibra ottica FTTH o della fibra mista FTTC. L’elenco dei comuni raggiunti dalla rete FWA è consultabile sul sito dell’operatore ed è in costante aggiornamento.

La rete wireless di Fastweb, infatti, punta ad espandersi sempre di più, raggiungendo nuove aree e garantendo ad un numero maggiore di utenti la possibilità di accedere ad Internet ad alta velocità. Resta fondamentale, però, la verifica della copertura che rappresenta un passaggio necessario per poter attivare una delle offerte proposte dall’operatore di telefonia.