Black Friday, le migliori offerte di Tim, Vodafone, Fastweb e Wind: con SosTariffe.it 25 euro di Buono Regalo Amazon.it

Il Black Friday è arrivato è non c’è momento più propizio per cambiare operatore di telefonia mobile o Internet casa . Con SosTariffe.it puoi trovare l’offerta più conveniente e, se attivi un’offerta Fibra o ADSL, anche un buono Amazon di 25 euro . Scopri le migliori soluzioni proposte da Tim, Vodafone, Wind e Iliad

Il Black Friday è una tradizione che nasce negli Stati Uniti ma che col tempo ha contagiato tutto il mondo. Nello specifico si parla di un periodo di sconti in cui gli americani approfittano per acquistare i regali di Natale. Oggi anche le aziende italiane approfittano dell’occasione per lanciare promozioni e sconti, soprattutto tramite i propri canali di distribuzione online. Questo ovviamente vale anche per gli operatori di telefonia mobile e di rete fissa.

Chi sottoscrive una tariffa Internet casa con SosTariffe.it entro il 20/12/19 ha un ulteriore vantaggio: un buono da spendere per i propri acquisti su Amazon.it dal valore di 25 euro. Contestualmente si riceverà anche un Codice Invita un Amico per permettere a conoscenti e familiari di ottenere anche loro un buono regalo da utilizzare sulla piattaforma di e-commerce. Si può richiedere il Buono Amazon.it entro il 15/6/20 sulla pagina dedicata sostariffe.it/premi, seguendo la procedura di “Richiesta di Accesso al Premio”.

Di seguito sono descritte le principali offerte di telefonia mobile e Internet casa per il Black Friday di Tim, Iliad, Wind e Vodafone:

Iliad, le migliori offerte della settimana per telefonia mobile

1. Giga 50

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G LTE per navigare in Internet

La promozione di Iliad ha un costo di 7,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente. Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Tim, le migliori offerte della settimana per telefonia mobile

1. Tim Advance 4.5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 4.5G fino a 700 Mbps

L’offerta di Tim ha un costo di 19,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 15 euro. E’ possibile pagare con carta di credito, conto corrente o credito residuo, ma in questo caso i GB a disposizione scendono a 20. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete.

2. Tim advance 5G Top

Minuti illimitati per chiamare (250 minuti verso l’estero)

SMS illimitati

100 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 49,99 euro al mese e non è prevista alcuna spesa per l’attivazione. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente solo in negozio. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD, della priorità di Rete e di ottenere assistenza tecnica dedicata chiamando il numero gratuito 119. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

Quando si è all’estero in roaming, Tim Advance 5G Top offre:

250 minuti per chiamare

250 SMS

3 GB di traffico per navigare in Internet

Chi sottoscrive questa tariffa ha inoltre accesso gratuito alla piattaforma TimGames fino al 31/12/19. Il servizio per il mobile gaming offre un catalogo di oltre 50 giochi in streaming per smartphone Android da scaricare tramite l’app TimGames disponibile su Google Play come MotoGP19, Ride 3, GRID Autosport Complete, Rise of the Tomb Raider. I primi 1000 clienti che acquistano un telefono 5G entro il 31/12/19 nei negozi Tim aderenti hanno in omaggio il controller Tim Gamepad.

A Tim Advance 5G Top è possibile associare l’acquisto di uno smartphone tra:

Samsung Galaxy S10 5G – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo invece di 1279,99 euro

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo invece di 1279,99 euro Xiaomi Mi Mix3 5G da 128 GB – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi invece di 799,99 euro

da – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi invece di 799,99 euro Oppo Reno – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi invece di 899,99 euro

Tim, le offerte Internet casa: con il Black Friday di SosTariffe.it puoi avere un buono Amazon.it

1. Tim Super Fibra

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit con FTTH (fibra fino a casa). La massima velocità è gratuita se si arriva da un altro operatore

con (fibra fino a casa). La se si arriva da un altro operatore Incluso il Modem Fritz! Box 7590 con configurazione automatica, garanzia per 5 anni ed entry ticket di 29 euro o Tim Hub con configurazione automatica e garanzia illimitata

L’offerta ha una durata di 24 mesi e un costo di 30 euro al mese per il primo anno, poi 35 euro al mese. Per chi è già cliente Tim l’addebito mensile è di 35 euro per sempre. La spesa per l’attivazione è inclusa nel prezzo se si sottoscrive la tariffa online entro il 28/11/19.

Attiva Tim Super Fibra

2. Tim Super Mega

Navigazione illimitata fino a 200/100 Mega in FTTC/E (fiber to the cabinet). La massima velocità è gratuita per un anno se si arriva da un altro operatore

in (fiber to the cabinet). La se si arriva da un altro operatore Incluso il Modem Fritz! Box 7590 con configurazione automatica, garanzia per 5 anni ed entry ticket di 29 euro o Tim Hub con configurazione automatica e garanzia illimitata

L’offerta ha una durata di 24 mesi per i nuovi clienti ha un costo di 30 euro al mese per il primo anno. La spesa sale a 35 euro dal secondo anno in poi. Per chi è già cliente Tim l’addebito mensile è di 35 euro al mese. Il costo per l’attivazione è incluso nel prezzo se si sottoscrive la tariffa online entro il 28/11/19.

3. Tim Super ADSL

Navigazione illimitata fino a 20 Mega in ADSL

in Incluso il Modem Fritz! Box 7590 con configurazione automatica, garanzia per 5 anni ed entry ticket di 29 euro o Smart Modem

L’offerta ha una durata di 24 mesi e ha un costo di 35 euro al mese. La spesa per l’attivazione è inclusa nel prezzo se si sottoscrive l’offerta entro il 28/11/19.

Tutte le offerte Internet casa di Tim prevedono un abbonamento a TIMVISION. In caso di rescissione del contratto prima dei 12 mesi il cliente sarà tenuto a pagare le rate residue del contributo di attivazione di 30 euro. In caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro. Se nell’offerta è previsto l’acquisto a rate di un dispositivo a rate (come un modem) l’utente potrà scegliere se pagare in un’unica soluzione o di proseguire la rateizzazione fino alla naturale scadenza del contratto.

L’utente ha la possibilità di scegliere tra 5 opzioni aggiuntive. La prima è sempre gratuita mentre a partire dalla seconda il primo mese è gratis e poi il prezzo è di 5 euro al mese:

Safe Web Plus: navigazione sicura (anti-phishing e malware), pagina di alert e futura integrazione di parental control

Smart Home: 2 telecamere Wi-Fi Tim Cam a noleggio e app IoTim per gestirle, servizio di assistenza e manutenzione incluso

Voce: chiamate senza limiti nazionali

Assistenza tecnica telefonica: fino a 4 interventi all’anno (massimo 2 al mese)

TIMVISION Plus: film in prima visione, Serie TV in esclusiva e cartoni animati in HD. L’offerta prevede anche la funzione multistreaming, assenza di interruzioni pubblicitarie, modalità offline e la possibilità di accedere ai contenuti senza consumare i Gigabyte previsti dal piano.

E’ possibile anche attivare l’offerta mobile che prevede:

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

20 GB di traffico per navigare in Internet

La tariffa ha un costo di 10 euro al mese. Con Tim 100% e Tim Ricarica Automatica si ottengono 15 GB aggiuntivi.

Infine, è possibile accedere al servizio Doctor Tim Smart per 99 euro una tantum che offre:

Verifica e ottimizzazione del Wi-Fi

Abilitazione delle prese telefoniche per collegare i telefoni di casa

Configurazione dell’app Tim Telefono per gestire la linea di casa direttamente dallo smartphone

Configurazione modem con reset PW per clienti in CB

L’offerta TIMVISION e NOW TV prevede:

NOW TV Ticket Sport con 7 partite su 10 di Serie A per giornata, Champions League, Europa League, Premier League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, SBK e i grandi tornei di tennis

con 7 partite su 10 di Serie A per giornata, Champions League, Europa League, Premier League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, SBK e i grandi tornei di tennis decoder Tim Box a 3 euro al mese

La tariffa ha un costo di 29,99 euro al mese e i primi 4 mesi sono offerti dall’operatore.

Vodafone, le migliori offerte della settimana per telefonia mobile

1. Infinito di Vodafone

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 2 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 1 GB + 100 minuti

12 mesi di Tidal Premium

La tariffa di Vodafone ha un costo di 26,99 euro invece di 36,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 384 euro di ricariche.

2. RED Unlimited Smart

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 18,99 euro al mese invece di 24,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 269 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

Vodafone, le offerte Internet casa: con il Black Friday di SosTariffe.it puoi avere un buono Amazon.it

1. Internet Unlimited

L’offerta prevede:

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit sulla Giga Network di Vodafone con FTTH . In alternativa sono disponibili anche FTTC e ADSL .

sulla di con . In alternativa sono disponibili anche e . SIM dati per tablet e chiavette con 30 GB di traffico al mese

dati per tablet e chiavette con di traffico al mese Vodafone Ready incluso: servizio di assistenza, installazione e manutenzione dei dispositivi associati alla fibra. Il servizio normalmente avrebbe un costo di 6 euro al mese

incluso: servizio di assistenza, installazione e manutenzione dei dispositivi associati alla fibra. Il servizio normalmente avrebbe un costo di 6 euro al mese Chiamate gratuite verso numeri fissi italiani + 19 cent di scatto alla risposta. Chiamate verso numeri mobili nazionali a 19 cent al minuto + 19 cent di scatto alla risposta. Stesso prezzo per le chiamate verso fissi internazionali se nella Zona 1 (Europa Occidentale, USA e Canada). Per avere le chiamate incluse basta aggiungere 5 euro al mese .

+ di scatto alla risposta. a al minuto + di scatto alla risposta. Stesso prezzo per le se nella Zona 1 (Europa Occidentale, USA e Canada). Per avere le basta aggiungere . Vodafone TV Intrattenimento (solo con FTTH)

(solo con FTTH) Modem Vodafone Station incluso

incluso Rete Sicura , il servizio per la protezione dalle principali minacce del web, in prova per 3 mesi

, il servizio per la protezione dalle principali minacce del web, in prova per 3 mesi Buono da 100 euro per acquistare online i prodotti di: Brums, Coin, Decathlon, Douglas, FootLocker, Game Stop, Ikea, laFeltrinelli, MediaWorld, Mondadori Store, OVS, Pittarosso, Prénatal, Scarpe&Scarpe, Tigotà, Toys Center e Trenitalia. L’offerta è valida fino al 24/11/19 solo per i clienti FTTH

L’offerta ha un costo di 27,90 euro al mese in promozione invece di 33,90 euro. Il costo di attivazione è incluso ma in caso di recesso anticipato il contributo di 1 euro per 24 mesi dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione.

Attiva Vodafone Unlimited

Wind, le migliori offerte della settimana per telefonia mobile

1. All Digital

Minuti illimitati per chiamare

40 GB di traffico in 4G e 4.5G per navigare in Internet

La promozione di Wind ha un costo di 14,99 euro al mese. Per i nuovi clienti e chi effettua la sottoscrizione online la spesa per l’attivazione è pari a zero e non c’è alcun vincolo di durata. Per chi sceglie di ritirare in negozio il costo di attivazione è di 4,99 euro.

100 GB in regalo al mese per i nuovi clienti fino all’1/3/19.

2. Wind Black Pack

Minuti illimitati per le chiamate

50 GB di traffico per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 11,99 euro al mese e una spesa per l’attivazione di 10 euro a cui si aggiungono altri 10 euro per l’acquisto di una nuova SIM. Acquistando la promozione online l’attivazione è gratuita mentre se la si sottoscrive in negozio si hanno in regalo gli auricolari wireless SBS. La tariffa prevede uno smartphone incluso tra:

Xiaomi Redmi 8 – 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A10 – 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

– 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo ZTE Blade A5 2019 – gratuito

– gratuito DORO 7060 – gratuito (solo in negozio)

– gratuito (solo in negozio) LG K40s – 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

– 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo Huawei Y6 2019 – 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

– 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo Huawei P Smart 2019 – 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Oppo A9 2020 – 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

– 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo Xiaomi Redmi Note 7 – 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo (solo in negozio)

– 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo (solo in negozio) LG Q60 – 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo (solo in negozio)

Aggiungendo 1 euro all’addebito mensile e acquistando Black Pack in negozio si può invece scegliere tra:

Huawei Y5 2019 – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A20e – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A40 – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P Smart Z – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P30 Lite – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A50 – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 139,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 139,99 euro di anticipo Xiaomi Redmi Note 8T – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Motorola G8 Plus – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 89,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 89,99 euro di anticipo LG K50s – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 59,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 59,99 euro di anticipo TCL Plex – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 89,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 89,99 euro di anticipo Honor 20 Lite – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

Wind, le offerte Internet casa: con il Black Friday di SosTariffe.it puoi avere un buono Amazon.it

1. Fibra 1000 by Infostrada

Chiamate illimitate

Modem Wi-Fi di ultima generazione con servizio di assistenza incluso per 48 mesi

100 GB in regalo per gli smartphone di tutta la famiglia

SIM a 7,99 euro al mese con minuti illimitati e 150 GB di traffico per navigare in Internet

altoparlante smart Echo Dot di Amazon incluso se l’attivazione avviene online entro il 24/11/19

La promozione ha un costo di 26,98 euro al mese invece di 36,98 euro e non prevede costo di attivazione se il contratto non viene rescisso prima di 24 mesi, altrimenti l’addebito è di 5 euro al mese per 24 mesi. Nel caso di ADSL a 7 Mb/s, la promozione costa 32,99 euro al mese. La sottoscrizione può essere effettuata solo online.

Attiva Fibra 1000 di Wind

Velocità di navigazione su base copertura e tecnologia:

FIBRA 1000 (in FTTH): fino a 1000 Mb/s in download e 100 Mb/s in upload by Open Fiber

Altre offerte per internet a casa:

Internet 200 (in FTTC): fino a 200 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload

Internet 100 (in FTTC): fino a 100 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload in FTTC

Internet 20 (in ADSL): fino a 20 Mb/s in download e 1 Mb/s in upload in ADSL

Internet 7 (in ADSL): fino a 7 Mb/s in download e 256 Kb/s in upload in ADSL

Fastweb, le offerte Internet casa: con il Black Friday di SosTariffe.it puoi avere un buono Amazon.it

1. Fastweb Casa

Navigazione illimitata fino a 20 Megabit al secondo in download e 1 Megabit al secondo in upload

Chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali

Modem Wi-Fi FASTGate incluso

WOW Fi: servizio che consente di connettersi gratuitamente e in sicurezza quando si è fuori casa alla rete wireless sfruttando oltre 1 milione di punti di accesso in Italia.

WOW Space: cloud storage illimitato per conservare foto, video e musica in modo facile e sicuro. Il servizio avrebbe un costo di 9,95 euro all’anno.

Assistenza MyFastweb

L’offerta di Fastweb ha un costo in promozione di 29,95 euro al mese invece di 34,95 euro se la sottoscrizione avviene online entro il 26/11/19. La spesa per l’attivazione è inclusa nel prezzo. Nelle aree coperte da ADSL rame fuori rete Fastweb la velocità massima è di 6 Megabit al secondo in download.

Attiva Fastweb Casa

All’offerta è possibile aggiungere:

Minuti verso numeri internazionali a 5 euro al mese

Prodotti smart home per la sicurezza domestica come le telecamere Ezviz C6T RF EDITION (9 euro al mese per 24 rate + 7 euro di spedizione – 3 rate in regalo) o Ezviz Mini O Plus (4 euro al mese per 24 rate + 7 euro di spedizione – 3 rate in regalo)

Fastweb Casa + Energia

L’opzione Fastweb Casa + Energia al costo di 24,95 euro al mese in promozione solo online per 24 mesi (29,95 euro a partire dal secondo anno) fino al 26/11/19 permette di associare alla navigazione illimitata su fibra ottica una delle tariffe di Eni gas e luce:

Gas (0,279 euro/Smc) e luce (0,0765 euro/kWh)

Gas: 0,279 euro/Smc

Luce: 0,0765 euro/kWh

Linkbasic

Importo per gas e luce fisso per un anno

Disponibile solo con domiciliazione e bolletta digitale

Linkplus

Importo per gas e luce fisso per 2 anni

Possibilità di scegliere come ricevere e pagare la bolletta

100% di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili inclusa nel prezzo

Scontocerto

Importo per gas e luce fisso per 2 anni

Possibilità di scegliere come ricevere e pagare la bolletta

100% di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili inclusa nel prezzo

In omaggio assicurazione Multi Assistenza Casa di Axa

Fastweb Casa e DAZN

L’opzione Fastweb Casa e DAZN al costo di 35,95 euro al mese unisce alla tariffa Internet casa anche la possibilità di vedere in streaming e on demand:

3 partite di Serie A per giornata e gli highlights del turno

Serie BKT – 9 partite su 10 in esclusiva assoluta

Eurosport HD 1

Eurosport HD 2

Campionati e coppe di calcio internazionali

Tennis

Motori

Football americano

Sci

Volley

Basket

Ciclismo

Boxe

Rugby

Sky Fastweb

Navigazione illimitata fino a 20 Megabit al secondo in download e 1 Megabit al secondo in upload

Chiamate illimitate verso numeri fissi nazionali. Chiamate verso mobili nazionali ed internazionali verso 60 destinazioni a 5 cent al minuto

Modem Wi-Fi FASTGate incluso

WOW Fi: servizio che consente di connettersi gratuitamente e in sicurezza quando si è fuori casa alla rete wireless sfruttando oltre 1 milione di punti di accesso in Italia.

Iscrizione a LiveFAST

L’offerta ha un costo di partenza di 20,90 euro al mese per un anno invece di 67,35 euro se la sottoscrizione avviene online entro il 11/11/19. Nelle aree coperte da ADSL rame fuori rete Fastweb la velocità massima è di 6 Megabit al secondo in download e il costo mensile sale a 32,90 euro. La spesa per l’installazione dei servizi è di 93,60 euro (3,90 euro x 24 rate) a cui si aggiunge il costo per il decoder Sky Q Black e la sua installazione pari a 49 euro.

Nel pacchetto sono inoltre compresi:

Sky TV – 43 canali anche in HD con show di successo come X Factor e MasterChef

Sky Box Set – stagioni complete delle migliori serie TV

Sky Famiglia in promozione per 12 mesi (poi 5,40 euro) – 39 canali anche in HD con programmi per i più piccoli

Sky HD e 4K HDR in promozione per 12 mesi (poi 6,40 euro)

Sky Q Black

Sky On Demand

Sky Go Plus in promozione per 12 mesi

All’offerta è possibile aggiungere:

Sky Cinema – 12 canali dedicati in HD

Sky Sport – Champions League, Europa League, Premier League, Formula 1, Moto GP, NBA, ATP Masters 1000, nazionale di basket, rugby, Wrestling WWE, golf e Sky Sport 24

Sky Calcio – 7 partite di Serie A su 10 a giornata

Installazione della parabola

Black Friday: I vantaggi di cambiare operatore

Durante il Black Friday diventa decisamente più conveniente cambiare operatore in quanto fioccano le tariffe a prezzo ridotto o con tanti vantaggi inclusi. Grazie al comparatore di SosTariffe.it è possibile confrontare le proposte dei diversi gestori in modo del tutto gratuito e con la massima semplicità. Basta costruire il proprio profilo di consumatore sulla base di specifici parametri (quantità di traffico voce e dati richiesto, servizi inclusi, costo di attivazione, massima spesa per l’addebito mensile, possibilità di associare l’acquisto a rate di uno smartphone al piano, etc.) e in pochi click vi verranno mostrate le migliori offerte sul mercato in base alle vostre specifiche esigenze e in ordine di convenienza.

Ancora oggi Iliad è al primo posto in termini di convenienza con la sua offerta Giga 50 senza vincoli, costi nascosti ed esente da rimodulazioni. Non sono comunque da scartare a propri le tariffe della linea Advance di Tim e della nuova famiglia di promozioni Infinito tutto incluso di Vodafone, le uniche attualmente a prevedere la navigazione 5G senza ulteriori spese rispetto all’addebito mensile per chiamare, inviare SMS e navigare.

Il Black Friday è poi l’occasione ideale per approfittare delle nuove tariffe telefono incluso. Wind in particolare ha rinnovato la sua offerta Smart Pack dedicata proprio a chi è interessato all’acquisto a rate di uno smartphone. L’operatore ha infatti aggiornato i modelli disponibili con i top di gamma di Motorola, Samsung, Huawei e Xiaomi e grazie a Smartphone Reload protegge l’utente da qualsiasi danno al dispositivo.

Non solo, oggi con SosTariffe.it si può ricevere un regalo un buono Amazon da 25 euro per i propri acquisti online sottoscrivendo un’offerta Internet casa. Il comparatore permette infatti di attivare la più conveniente tariffa per ADSL e fibra ottica potendo confrontare le proposte dei principali provider.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa: https://www.sostariffe.it/premi/faq