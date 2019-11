Offerte solo fibra senza telefono: quali attivare nel mese di dicembre 2019

Una delle principali ricerche da parte di chi è interessato alla sottoscrizione di un contratto per collegarsi a Internet in velocità è legata a termini come “Internet casa senza linea fissa”, “offerta fibra senza telefono”, “offerte ADSL senza linea telefonica” e così via. Se stai leggendo questo articolo è perché molto probabilmente anche tu sei alla ricerca di un’offerta solo Internet casa, che ti garantisca un pacchetto dati illimitato, senza dover necessariamente optare per l’opzione legata alla telefonia fissa.

Le offerte Internet senza telefono si rivolgono, per l’appunto, a tutti quegli utenti che non hanno bisogno della linea fissa per chiamare i numeri fissi e quelli mobili. Sostanzialmente perché, al giorno d’oggi, nella maggior parte dei casi il telefono di casa è stato rimpiazzato dalle tariffe previste per la telefonia mobile che, con pochi euro al mese, di solito danno anche la possibilità di usufruire di un bundle di minuti (gratuiti e illimitati) non indifferente.

Quali sono, allora, le migliori offerte Wi-Fi senza linea telefonica sottoscrivibili nel mese di dicembre 2019? Ecco le principali individuate con la nostra comparazione, accompagnate da qualche riflessioni per aiutarti a fare una scelta azzeccata.

Fastweb fibra dicembre 2019: Internet senza linea fissa

Fastweb è da sempre un operatore che si contraddistingue per la trasparenza delle sue offerte Internet, per l’economicità dei prezzi delle tariffe proposte su base mensile e, fattore molto rilevante nel momento in cui si valuta l’attivazione di un abbonamento Internet, per la velocità della sua connessione. Ovviamente bisogna ricordare che nonostante la fibra di Fastweb viaggi alla velocità massima di 1 Giga in download, le zone coperte dalla tecnologia FTTH (Fiber To The Home) sono ancora limitate alle principali città.

Ragion per cui, prima di procedere con l’attivazione di una determinata offerta è sempre bene verificare la copertura presso il proprio Comune di residenza, operazione semplicissima, che si può concludere in pochi semplici clic.

Ma passiamo al dunque: a proposito di offerte Internet casa senza linea telefonica fissa, tra le offerte fibra di Fastweb troviamo la tariffa Internet. Si tratta di un’offerta solo fibra senza telefono, con la quale ci si può connettere alla velocità di 1000 Mega in download e di 100 Mega in upload.

Nei luoghi in cui non si fosse raggiunti dalla fibra FTTH, si pùò avere accesso:

alla fibra FTTC , che consente di connettersi con velocità di 100/200 Mega in download e di 20 Mega in upload;

, che consente di connettersi con velocità di 100/200 Mega in download e di 20 Mega in upload; l’offerta ADSL Internet casa senza telefono, con la quale navigare a 20 Mega in download e 1 Mega in upload.

In questa particolare tariffa solo fibra senza telefono non c’è la linea telefonica, ma sono inclusi:

il modem Wi-Fi;

un anno di abbonamento a un servizio a scelta fra Playstation Plus, Xbox Live o un quotidiano in versione digitale.

L’offerta solo Internet casa dell’operatore Fastweb non ha vincoli contrattuali e ha un costo di 24,95 euro al mese, per sempre. In alternativa, è sempre possibile andare alla scoperta di una delle offerte Fastweb tutto incluso che, con pochi euro in più al mese, offrono anche chiamate illimitate vero numeri fissi e mobili su tutto il territorio nazionale: la più conveniente del momento si chiama Fastweb Casa.

Internet casa senza fili e senza linea fissa: la proposta di Eolo a dicembre 2019

Tra le offerte solo Internet casa alle quali possono avere accesso i clienti che non vengono raggiunti dalle velocità della fibra ottica, c’è quello del provider Eolo. L’operatore sfrutta la tecnologia del WiMax per proporre alcune tariffe che assicurano una navigazione di 100 Mega in download e di 10 Mega in upload, ovvero velocità equiparabili in tutto e per tutto a quelle di una connessione in fibra FTTC.

Il piano tariffario più conveniente di Eolo si chiama Eolo Easy e prevede:

una connessione che raggiunge 30 Mega in download e 3 Mega in upload;

la possibilità di navigare senza linea fissa e senza canone Telecom, con 5.000 minuti di chiamate verso i fissi e i mobili nazionali inclusi;

e senza canone Telecom, con 5.000 minuti di chiamate verso i fissi e i mobili nazionali inclusi; il modem gratuito, incluso nel pacchetto mensile.

A differenza della proposta di Fastweb, in questo caso c’è un vincolo contrattuale di 24 mesi. In caso di recesso anticipato, sarà necessario pagare un contributo di 122 euro per il pagamento dell’installazione dell’antenna e per altre spese accessorie, più 73,20 euro per la disattivazione del servizio.

L’offerta ha un costo di 26,90 euro al mese: esiste, però, una tariffa ancora più conveniente, che ha un prezzo bloccato fino al 2021, pari a 24,90 euro. Si tratta di Eolo Super, con la quale:

si naviga a 100 Mega in download e 10 Mega in upload;

sono inclusi abbonamenti a servizi di streaming quali NOW TV o Amazon Prime;

sono previsti 6 mesi di DAZN in regalo;

il modem è in omaggio con l’offerta;

vengono garantite telefonate gratuite, senza scatto alla risposta, e illimitate.

Migliori offerte casa Wi-Fi di dicembre 2019: la proposta di Tiscali

Tra le offerte fibra più convenienti del mese di dicembre 2019 troviamo anche quella proposta dall’operatore Tiscali: si tratta di UltraInternet Fibra, ed è una soluzione estremamente vantaggiosa in quanto regala Internet casa e chiamate illimitate allo stesso prezzo di una tariffa Internet casa senza linea telefonica.

La promozione di Tiscali ha un costo di 26,95 euro al mese: l’attivazione e il modem voce Ultra Fibra con segnale Super Wi-Fi, per navigare alla velocità di 1 Giga in download e di 300 Mega in upload, sono gratuiti e inclusi nell’offerta. In più, il piano prevede 2 mesi di abbonamento Infinity incluso, chiamate di rete fissa illimitate e gratuite e verso i cellulari al costo di 5 centesimi al minuto e 23 centesimi di scatto alla risposta. Sono inoltre previsti in promo 60 minuti gratuiti per chiamare i numeri esteri.

Offerta senza linea fissa di Wind: cosa sapere in merito

Per quanto riguarda le offerte proposte dall’operatore Wind nel mese di dicembre 2019, non sono previste offerte solo Internet, ma le promozioni all inclusive sono comunque molto convenienti e garantiscono un servizio super efficiente. Un piano che è possibile attivare senza una linea voce preesistente è, per esempio, Fibra 1000, attraverso il quale:

si può navigare alla velocità di 1 Giga in download se coperti dalla tecnologia FTTH;

si può chiamare al costo di 18 centesimi al minuto verso tutti i numeri fissi e mobili, nazionali e internazionali;

il modem Wi-Fi è incluso così come 100 Giga di traffico mobile che possono essere utilizzati da chi ha una SIM Wind in famiglia.

In alternativa, si può optare per l’offerta Fibra 1000 Unlimited, con la quale le chiamate verso fissi e mobili in Italia sono gratuite, così come le chiamate verso i fissi in Europa Occidentale, USA e Canada. Le offerte di Wind prevedono:

un vincolo contrattuale di 24 mesi;

un costo di disattivazione di 65 euro;

il pagamento di 35 euro nel caso di passaggio verso un altro operatore.

Offerte solo Internet casa: qualche considerazione finale

Nonostante le tariffe Internet senza telefono siano molto ricercate, soprattutto dagli utenti interessati ad abbattere i costi della rata mensile da pagare per un servizio di connessione a Internet, sono tanti gli operatori che propongono offerte all inclusive, le quali, dopo un primo periodo in cui il costo si attesta intorno ai 28 euro mensili, hanno prezzi molto bassi, che superano di poco i 20 euro al mese.

Considerato, in più, il fatto che spesso si tratta di promozione nelle quali si ha diritto a chiamate gratuite e illimitate su tutto il territorio nazionale e, a volte, anche all’estero, sono comunque delle offerte da prendere in considerazione anche se le intenzioni iniziali erano quelle di attivare una tariffa senza telefono di casa.

A conti fatti, si può comunque riuscire a risparmiare ottenendo anche dei vantaggi esclusivi. In generale, è sempre meglio ricordare che, a prescindere dalla tipologia di offerta inizialmente prevista, ciò che fa davvero la differenza tra i vari gestori è:

la copertura prevista nel proprio Comune di residenza;

nel proprio Comune di residenza; la trasparenza di costi , che potrebbero subire una variazione nel tempo, oppure essere fissi per sempre, come lo sono le offerte di solito commercializzate da Fastweb;

, che potrebbero subire una variazione nel tempo, oppure essere fissi per sempre, come lo sono le offerte di solito commercializzate da Fastweb; il rapporto qualità/prezzo e l’efficienza del servizio di assistenza clienti;

l’opinione di chi ha provato una tariffa prima di noi, la quale potrebbe essere un ottimo indicatore per valutarne l’attivazione.

Prima di prendere qualunque tipo di decisione, è sempre quindi consigliabile mettere nero su bianco tutti questi elementi attraverso un’analisi comparativa, che può essere fatta gratuitamente con il comparatore di SosTariffe.it. In questo caso, sarà sufficiente spuntare il parametro “solo Internet” per scoprire le offerte senza telefonia fissa più interessanti del momento.

