Le migliori offerte luce e gas di dicembre 2019

Se avete perso le promozioni del Black Friday e del Cyber Monday non c’è da disperare, ci sono ancora dei piani luce e gas convenienti da poter sottoscrivere a Dicembre. Ecco quali sono i migliori, come attivarli e quali sconti offrono gli operatori

Cambiare fornitore di energia o gas in questi giorni è vantaggioso, ci sono alcuni operatori infatti che hanno sperimentato delle super offerte per il Cyber Monday e che saranno attivabili ancora fino al 7 Dicembre e il risparmio delle proposte di questo mese è piuttosto elevato.

Con alcune soluzioni luce e gas del libero mercato si può ottenere un conto annuale di 100 € più basso rispetto alle tariffe proposte dal mercato tutelato in entrambi i settori. E comunque le 5 migliori tariffe luce del libero mercato vi faranno risparmiare almeno 50 € in bolletta.

Come trovare le promozioni gas e luce più vantaggiose

Per conoscere le migliori offerte di Dicembre 2019 è importante che conosciate le vostre abitudini di consumo, questo vi permetterà di utilizzare al meglio il comparatore di SosTariffe.it. Questo strumento infatti in base ai filtri che selezionerete in pochi secondi confronterà per voi le promozioni luce e gas in catalogo e vi restituirà una classifica delle più vantaggiose.

Poniamo che voi siate una coppia che abita in un appartamento da 75 mq, che usiate l’energia elettrica principalmente la sera e nei weekend e che abbiate in casa lavatrice, forno, lavastoviglie e frigo. Il vostro consumo stimato è di circa 2500 kWh. Bene per voi questo mese le migliori tariffe luce sono:

Illumia Cyber Web (attivabile solo fino al 7 Dicembre)

Sorgenia Next Energy Luce

Wekiwi Energia Prezzo Fisso 12 mesi

Eni Gas e Luce Sceltasicura

Edison Luce Prezzo fisso 12 Monoraria

Il comparatore stima anche quale sia il risparmio che potreste ottenere a parità di consumi attivando una di queste tariffe rispetto a quelle del servizio a Maggiori Tutele. Per quanto riguarda le offerte gas ecco quali sono le più convenienti a dicembre (sempre per i due coinquilini presi ad esempio):

Illumia Gas Cyber Web

Wekiwi Gas Prezzo Fisso 12 mesi

Sorgenia Next Energy Gas

Eni Gas e Luce Link Basic Gas

Enel e-Light Gas

Le offerte gas più convenienti

Il fattore più importante per gli utenti in fatto di scelta dei fornitori di luce e gas è senza dubbio il risparmio sulla bolletta, ma non è l’unico. Uno studio dell’ARERA ha scoperto che molti degli utenti passati dal libero mercato si sono orientati facendo attenzione alla semplicità delle offerte e ai servizi accessori proposti come benefit.

Ecco perché approfondiremo le 5 migliori tariffe gas descrivendo quali sono le condizioni proposte da ciascun fornitore.

1. Illumia Gas Cyber Web

La promozione di inizio Dicembre di Illumia omaggia i nuovi clienti con 20 smc di gas gratis e offre un costo della materia prima di 0.1500€/smc. Si tratta di una tariffa che bloccherà il prezzo del gas per 1 anno.

Il comparatore di SosTariffe.it ha stimato che una coppia tipo che consumi 1080m3 in 12 mesi per riscaldare casa, per cucinare e per l’acqua calda spenderebbe con questo piano 699.73€. Gli stessi due coinquilini in un anno con le tariffe del mercato a Maggiori tutele per la fornitura di gas dovrebbero pagare 796.61€. Quindi il risparmio per questi utenti sarebbe di quasi 100 €, per la precisione 96.88€.

2. Wekiwi Gas Prezzo Fisso 12 mesi

La seconda miglior offerta gas è quella del fornitore Wekiwi. La tariffa Gas prezzo fisso 12 mesi propone un costo della materia prima di 0.1799€/smc che porterebbe la bolletta mensile dei nostri coinquilini tipo a circa 63€. Il risparmio annuo è più contenuto rispetto a quello del piano di Illumia, in questo caso la differenza tra le tariffe tutelate e questa è di poco più di 39€.

Ci sono però degli interessanti benefici accessori che potrebbero interessare gli utenti:

buono acquisto Ticket Compliments che potrà essere speso sia facendo shopping in 11 mila tra punti vendita e supermercati dei gruppi Carrefour, Conad, Coop, Prenatal, Rinascente, Sephora, Unieuro e altri. Il voucher sarà da 40€ per chi attivi un contratto dual fuel o di 20 € per i vecchi e nuovi clienti gas o luce

sconto 10% su e-shop e area personale wekiwi

bonus ulteriore per chi riesca a rispettare le previsioni di consumo e spesa con Carica mensile

Carica mensile è il sistema di autovalutazione della bolletta, in pratica gli utenti dovranno ipotizzare quali saranno i propri consumi ed in base a questo scegliere tra le taglie di ricarica preimpostate dal fornitore. Se si riuscirà a rientrare nella propria stima si otterrà uno sconto, se invece si fuoriuscirà si dovrà pagare l’importo extra.

3. Sorgenia Next Energy Gas

Per chi attivi questa tariffa di Sorgenia il costo del gas sarà di 0.2083 €/smc, il risparmio garantito in un anno con Next Energy Gas scende a circa 30 €. La bolletta mensile della coppia presa in esame sarebbe di 63.89€ quindi ogni anno si spenderebbero all’incirca 767 €.

In questo caso ad essere attraenti agli occhi dei consumatori sono i numerosi buoni che si potrebbero ottenere sottoscrivendo il piano. I più popolari sono:

bonus da 30 € del programma Porta un amico in Sorgenia, sia chi invita nuovi clienti che i clienti presentati alla società otterranno il buono

1800 punti per i possessori di Carta Italo +

buono Amazon da 100 € se si attiva gas e luce

4. Eni Gas e Luce LinkBasic Gas

risparmio con questa proposta di 7.50€, il prezzo della materia prima, bloccato per 12 mesi, con questo fornitore sarà di 0.1980 €/smc. Anche in questo caso la forza della promozione non è tanto negli sconti proposti rispetto alle tariffe del mercato tutelato, ma nei servizi accessori e nei bonus. In un anno ilcon questa proposta di Eni Gas e Luce si ridurrà ad appena, il prezzo della materia prima, bloccato per 12 mesi, con questo fornitore sarà di. Anche in questo caso la forza della promozione non è tanto negli sconti proposti rispetto alle tariffe del mercato tutelato, ma nei servizi accessori e nei bonus.

Lo sconto è frutto di un’offerta combinata con Sky e che potrà essere attivata fino al 12 Gennaio 2020. La proposta si differenzia per chi già possiede un abbonamento alla pay tv e i nuovi utenti:

i non clienti Sky avranno 2 mesi di Sky Tv+ HD o Sky Tv + HD e Cinema gratis

i clienti Sky potranno avere il 50% di sconto su un pacchetto a scelta tra Sport, Calcio, Cinema e Famiglia per 2 anni

c’è anche uno sconto del 10% sul costo del gas

un altro sconto per chi opta per la domiciliazione della bolletta

5. Enel e-Light Gas

Infine, la tariffa base E-Light di Enel che fissa il prezzo del gas è fissato per 12 mesi a 0.2241€/smc. Il costo mensile della fornitura per i 2 conviventi sarebbe praticamente uguale a quello delle offerte del mercato tutelato, quindi intorno ai 66€.

Anche Enel come gli altri operatori ha degli incentivi per i nuovi clienti, il principale è enelpremia WOW!, il programma fedeltà per gli utenti che ogni settimana prevede una lotteria a premi e degli sconti dedicati.

Le migliori tariffe luce di dicembre

Ecco in breve cosa includono le offerte più vantaggiose per la fornitura di energia elettrica.

1. Illumia Cyber Web

La tariffa monoraria di Illumia sarà attivabile solo fino al 7 Dicembre con un prezzo dell’energia scontato del 50% e fissato per 1 anno a 0.03500 €/kWh. Per il risparmio che la coppia di conviventi avrebbe sottoscrivendo questa offerta supera i 103 € in 12 mesi.

Il piano omaggia i nuovi clienti con 100 kWh di luce gratis. Si potrà anche richiedere di consumare solo energia elettrica da fonti rinnovabili, si dovrà pagare 2 € in più al mese +IVA.

2. Sorgenia Next Energy Luce

Il costo dell’energia di questa tariffa monoraria di Sorgenia è di 0.04466 €/kWh, la bolletta mensile della coppia dell’esempio è stimata intorno a 38€ e la spesa annuale quindi arriverebbe a 461.65 €. Il risparmio annuo rispetto alle tariffe del mercato tutelato sarebbe di 78 €.

I benefici extra con questa offerta sono:

buono da 30 € per Porta un amico in Sorgenia

voucher Amazon 100 €

1800 punti di Italo Treno

buono Uber Eats per chi attiva gas e luce

3. Wekiwi Energia Prezzo Fisso 12 mesi

Altra tariffa monoraria, cioè con un unico prezzo dell’energia applicato ad ogni ora e in ogni giorno di consumo. Il costo della materia prima con Wekiwi sarà di 0.03799 €/kWh. Il sistema di ricarica e pagamento, nonché quello dei premi di Carica mensile è quello descritto per la tariffa gas del fornitore.

Anche gli sconti e i bonus sono gli stessi illustrati quindi:

10 % di sconto su prodotti e-shop

bonus online per chi usa Area personale

buono da 40 € per chi attiva luce e gas e da 20 € per chi sottoscrive solo un contratto

4. Eni Gas e Luce Sceltasicura

Resta superiore ai 69 € il risparmio annuo che la coppia tipo, presa ad esempio dal comparatore, otterrebbe sottoscrivendo Sceltasicura invece di una delle tariffe del mercato tutelato. Il conto annuo sarebbe di circa 470€, con una bolletta media di 39 € all’incirca.

Per chi attivi questa tariffa ci saranno 2 mesi di Sky TV+ HD o Sky TV+ HD+ Cinema gratis oppure se si ha un abbonamento attivo uno sconto del 50% per 2 anni su un pacchetto aggiuntivo a scelta. Eni Gas e Luce sconta del 20% il prezzo dell’energia e blocca il costo della materia prima fino a Dicembre 2020.

5. Edison Luce Prezzo fisso 12 Monoraria

La tariffa monoraria di Edison fissa il prezzo dell’energia elettrica a 0.07800 €/kWh e lo blocca per 12 mesi. Il fornitore inoltre propone uno sconto di 100 € per il primo anno di attivazione del servizio, questo porta la bolletta mensile della coppia modello a 40.85€. Il risparmio annuale calcolato dal comparatore rispetto alle offerte del servizio a Maggiori Tutele a circa 50 €.