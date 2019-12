Conti correnti, le migliori alternative zero spese a Fineco

Hai un conto corrente Fineco , ma stai cercando una valida alternativa per sostituirlo? Scopri qual è il miglior conto corrente zero spese che puoi attivare direttamente online con pochi semplici passaggi, riuscendo così a risparmiare sulle spese tradizionali legate a un conto corrente. Tra le soluzioni più vantaggiose che potrai trovare a dicembre 2019 ci sono i conti correnti online di Illimity, Widiba e N26 : ecco come funzionano e quali sono i loro tratti distintivi.

Un conto corrente online rappresenta al giorno d’oggi un’ottima soluzione per risparmiare su quelle che sono le spese canoniche che caratterizzano di solito un normale conto corrente. Sei interessato a un conto corrente zero spese giovani che costituisca un’alternativa al conto che possiedi su Fineco? Vuoi conoscere qual è il miglior conto corrente 2019 da sottoscrivere direttamente online?

Se si parla di migliori conti correnti zero spese online nell’elenco si possono includere i conti proposti dalle digital bank:

Illimity;

Widiba;

N26.

Ecco perché rappresentano delle alternative molto valide e quali sono i vantaggi che comporta la loro apertura online.

1. Miglior conto corrente zero spese: Illimity

Miglior conto corrente 2019: tra le soluzioni che è possibile attivare online troviamo il conto corrente zero spese Illimity, banca digitale, che non ha filiali fisiche, attraverso la quale è possibile usufruire degli stessi servizi di una banca tradizionale.

Il conto corrente online a zero spese proposto da Illimity ha le seguenti caratteristiche che ci permettono di considerarlo uno dei migliori conti correnti online in circolazione:

è un conto corrente con un canone annuo a zero spese ;

; permette di effettuare bonifici online a costo zero;

l’imposta di bollo è gratuita;

è possibile richiedere una carta di credito gratuitamente;

permette di aprire un conto deposito con tassi molto competitivi;

i prelievi ATM presso altre banche o quelli effettuati all’estero hanno costo zero;

si possono comodamente pagare bonifici, giroconti, bollettini, MAV/RAV, F24 e ricariche telefoniche;

è inclusa l’opzione Illimity Connect, che offre la possibilità di aggregare altri conti.

Il conto corrente online di Illimity prevede la cosiddetta opzione “Porta un amico”, attraverso la quale si ha diritto a un bonus del valore massimo di 250 euro.

2. Miglior conto corrente zero spese: Widiba

Nell’elenco dei migliori conti corrente online a zero spese abbiamo anche quello proposto da Widiba. Il conto è gratuito per il primo anno: dal secondo anno in poi è possibile mantenerne la gratuità a patto che si abbia una giacenza media di 5.000 euro o più, oppure si scelga di accreditarvi lo stipendio o la pensione mensili. In caso contrario, si dovrà pagare un canone di 5 euro ogni tre mesi.

Nel conto corrente zero spese di Widiba sono inclusi:

l’imposta di bollo gratuita;

bonifici online e prelievi presso gli ATM di altre banche a costo zero;

una carta prepagata al costo di 10 euro;

la possibilità di richiedere una carta di credito al costo di 20 euro;

il pagamento tramite Google Pay e Apple Pay;

il trading online.

Widiba prevede il pagamento di 2 euro per prelievo nei Paesi dell’Unione europea e per i bonifici che si effettuano allo sportello, e un costo di 3 euro per il prelievo allo sportello. Il conto Widiba ha un tasso di interesse dell’1,5% per vincoli di 6 mesi.

3. Miglior conto corrente 2019: tutti i vantaggi di N26

Il conto corrente zero spese di N26 è uno dei migliori conti correnti online del 2019. Si può aprire con un semplice selfie, attraverso il sito Internet della banca o tramite l’applicazione dedicata. Il canone del conto corrente N26 è gratuito, così come lo sono i bonifici online e la carta di debito collegata al conto.

Tra le particolarità che contraddistinguono il conto corrente online N26, possiamo elencare:

l’opzione “porta un amico”, con la quale si può ricevere fino a un massimo di 150 euro;

prelievi ATM gratuiti in Italia e in tutta la zona euro (per i prelievi in un’altra valuta è presenta invece una commissione dell’1,7%);

bonifici online e pagamenti in valuta estera gratuiti;

notifiche in tempo reale sullo smartphone per ogni movimento bancario;

la possibilità di mettere in pausa la carta tramite l’app, di gestire i massimali dei pagamenti e di cambiare il PIN;

bonifici istantanei gratis tra gli utenti N26.

Con il conto corrente online di N26 è possibile ricevere fino a un 10% di cashback per le prenotazioni effettuate su Booking.

Miglior conto corrente online: come fare a individuare il miglior conto corrente zero spese?

Per trovare il corrente corrente che si adatta meglio alle proprie esigenze è sufficiente effettuare una comparazione con lo strumento online messo a disposizione da SosTariffe.it, attraverso il quale si possono confrontare le varie promozioni sui conti correnti online a zero spese e valutarne le differenze.

Con il comparatore di SosTariffe.it – che è del tutto gratuito – è possibile indicare il proprio profilo di utilizzo, cliccando su una delle seguenti caselle:

conto giovani;

conto standard;

conto famiglie;

conto pensionati;

conto business.

In questo modo si realizza una prima scremature tra le varie tipologie di conti correnti online disponibili al momento. In secondo luogo, si potrà affinare ancor di più la selezione scegliendo altri parametri, quali:

l’età: le ipotesi cliccabili sono <18, che è il conto riservato ai minorenni, <26, per chi ha un’età compresa fra i 18 e i 26, <60 e >60;

le caratteristiche del conto corrente online, scegliendo tra Zero spese, No imposta di bollo, Conto solo online, Carta di credito, Accredito stipendio, Trading online e Conto Business;

le informazioni che riguardano il modo in cui si è soliti utilizzare il conto, ovvero il numero di bonifici e prelievi che si ritiene di fare in un anno e la giacenza media che si pensa di depositare sul conto online.

Dopo aver eseguito queste operazioni, si avrà a disposizione una tabella riepilogativa con i migliori conti correnti online zero spese del 2019: cliccando sul pulsante arancione Dettagli si potranno leggere maggiori informazioni su ogni singolo conto.

Quali sono i vantaggi di un conto corrente online?

Il costo e il risparmio che si ottiene con l’apertura di un conto corrente online sono sicuramente uno dei motivi principali per i quali si sceglie di aprirlo, ma non è il solo. Tra i vantaggi di un conto corrente online ci sono infatti anche:

la comodità di utilizzo : non sarà necessario doversi recare allo sportello per completare operazioni basilari, che spesso saranno disponibili a costo zero;

: non sarà necessario doversi recare allo sportello per completare operazioni basilari, che spesso saranno disponibili a costo zero; comodità significa anche risparmio di tempo, nel senso che non si avranno più limitazioni di orari ma, al contrario, si potrà accedere ai servizi della banca in qualsiasi momento e da qualsiasi località: da casa, dall’ufficio, da una camera d’hotel, dal PC, dal tablet, dallo smartphone e così via.

Infine, oltre a permette il risparmio sia dal punto di vista monetario sia in termini di tempo, l’Internet banking messo a disposizione dai principali conti correnti online ha una specificità che contribuisce ad aumentare la convenienza: si tratta di un servizio estremamente sicuro e affidabile, che garantisce tranquillità nel suo utilizzo e nella gestione dei pagamenti online