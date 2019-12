SosTariffe.it a Striscia la Notizia tra “le migliori app per risparmiare”

Sapevi che SosTariffe.it ha anche un’ applicazione dedicata , che puoi scaricare gratuitamente online, sia nella versione iOS sia in quella Android? Siamo stati citati da Striscia la Notizia tra le migliori app da utilizzare per risparmiare : ecco cosa dovresti sapere sulla nostra applicazione e quali sono i motivi per i quali dovresti scaricarla assolutamente.

Chi vede in un file Excel un amico fidato, è probabilmente un maestro nella gestione delle spese mensili: c’è poi chi, invece, ha qualche difficoltà a far quadrare il bilancio familiare e per il quale i conti alla fine del mese non tornano quasi mai. Per fortuna ci pensa la tecnologia a venire in soccorso delle necessità dei risparmiatori, fornendo un valido supporto per la gestione quotidiana delle proprie spese.

SosTariffe.it, da sempre attento alle esigenze di tutti i risparmiatori, non ci ha pensato due volte a fornire un supporto tecnologico aggiuntivo, oltre agli strumenti di comparazione già presenti sul proprio sito: lo ha fatto con la creazione di un’app dedicata, che è stata citata da Striscia la Notizia nella classica delle migliori app per risparmiare.

Ecco il video di Stricia la Notizia:

Cosa puoi fare con l’app di SosTariffe.it

L’app di SosTariffe.it è lo strumento ideale per riuscire a massimizzare i propri risparmi, individuando le migliori occasioni per ridurre le spese che hanno una maggiore influenza sul budget familiare di fine mese o fine anno.

Uno dei punti di forza dell’applicazione è rappresentato dal suo essere gratuita: al suo interno non si trovano noiose pubblicità che distolgono l’attenzione poiché l’app è stata pensata unicamente per soddisfare le esigenze reali di risparmio di ogni consumatore. La si può scaricare sia nella versione per sistemi Android, sia in quella per iOS, e la si può comodamente utilizzare sia sullo smartphone sia sul tablet.

Sull’app è disponibile uno tool di comparazione attraverso il quale è possibile confrontare:

le migliori offerte Internet casa , selezionando la tariffa in fibra ottica o ADSL più conveniente sulla base del proprio comune di residenza;

, selezionando la tariffa in fibra ottica o ADSL più conveniente sulla base del proprio comune di residenza; le offerte sulla telefonia mobile , riducendo così i costi dell’abbonamento mensile previsti dal proprio piano tariffario. In questo momento, per esempio, ci sono diverse promozioni con le quali si può avere accesso a un bundle di Giga e minuti non indifferente, a prezzi molto competitivi, in quanto inferiori ai 10 euro al mese;

, riducendo così i costi dell’abbonamento mensile previsti dal proprio piano tariffario. In questo momento, per esempio, ci sono diverse promozioni con le quali si può avere accesso a un bundle di Giga e minuti non indifferente, a prezzi molto competitivi, in quanto inferiori ai 10 euro al mese; le migliori soluzioni contrattuali sulla componente luce e sulla componente gas , che permettono di tagliare i costi delle bollette, valutando le proposte più convenienti nel mercato libero dell’energia (che dal 1° luglio 2020 diventerà obbligatorio per tutti);

e sulla , che permettono di tagliare i costi delle bollette, valutando le proposte più convenienti nel mercato libero dell’energia (che dal 1° luglio 2020 diventerà obbligatorio per tutti); diverse tipologie di assicurazioni, da quella per la propria macchina o moto, a alle polizze dedicate ai viaggi o alla casa.

L’app di SosTariffe.it offre anche la possibilità di confrontare mutui, presti, carte e conti correnti online, oltre che le migliori offerte Pay Tv, ovvero tutti quei settori che, in qualche misura, incidono in modo importante sul bilancio di una famiglia: risparmiare anche poche decine di euro al mese, ma su ognuna delle voci elencate, è senza ombra di dubbio lo strumento perfetto per ottenere margini di risparmio globale considerevoli.

Perché dovresti utilizzare l’app di SosTariffe.it

Una domanda che sorge spontanea a questo punto, in relazione all’utilizzo dell’app di SosTariffe.it è la seguente: cos’ha in più l’applicazione che invece non è possibile trovare sul sito? L’app garantisce le funzionalità dello strumento di comparazione che si trovano anche sul sito, ma non è solo quello.

Ci sono infatti altri servizi messi a disposizione dall’app che ne costituiscono il valore aggiunto. Fra questi troviamo, per esempio, la funzione che permette di ricordare le scadenze legate ad auto e moto. Per utilizzarla, è sufficiente inserire i dati relativi ai propri veicoli e si riceverà così un promemoria per non dimenticare le scadenze relative:

all’assicurazione;

al bollo;

alla revisione.

L’applicazione permette, inoltre, di restare in contatto con SosTariffe.it nel caso in cui si avesse una pratica in sospeso per l’apertura di un nuovo contratto: attraverso lo smartphone sarà possibile verificare ed essere sempre aggiornati sullo stato di avanzamento delle proprie richieste di attivazione.

L’opzione “Scatta e risparmia” invece funziona nel modo seguente:

si scatta una foto alla propria bolletta della luce, del gas o della propria tariffa Internet casa;

la si invia nella sezione dedicata dell’app;

si riceve una consulenza gratuita e immediata sulle migliori alternative per risparmiare.

Utilizzare l’app di SosTariffe.it è davvero un gioco da ragazzi: la registrazione è semplice e veloce e le funzioni aggiuntive appena citate, ovvero Memo per ricordare sempre le scadenze principali e la funzionalità “Scatta e risparmia” con annessa consulenza personalizzata, fanno dell’app di SosTariffe.it uno strumento davvero efficace per riuscire a risparmiare sulle spese mensili a un costo praticamente nullo.

