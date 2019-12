Le 5 tariffe di energia elettrica più convenienti di Dicembre 2019

A Dicembre cambiando il fornitore di luce potreste risparmiare anche più di 100 € in un anno. Le proposte di questo mese sono tra le più competitive del 2019, Illumia ha mantenuto la sua promozione Black Friday, ma anche gli altri fornitori hanno prezzi e sconti molto vantaggiosi per chi attivi un contratto luce o una combinazione luce e gas. Tra i benefit che attirano di più l’attenzione dei clienti ci sono abbonamenti alla pay tv, sconti in bolletta e programmi fedeltà con premi e voucher

Tariffe Energia Next Energy Luce 497,13 €/anno Risparmi € 77.31 Dettagli Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Una coppia che abita in un appartamento da 75 mq e utilizza con regolarità forno, lavastoviglie, lavatrice e frigorifero consuma in media circa 2500 kWh. La bolletta annuale di questi due conviventi, che spendono il loro tempo in casa nei weekend e la sera dopo il lavoro, con le attuali tariffe del mercato tutelato è di quasi 540 €. Potrebbero risparmiare? Secondo la classifica delle 5 migliori offerte per la fornitura di energia elettrica a Dicembre, la risposta è sì.

Il risparmio che la coppia potrebbe avere è anche piuttosto consistente, stando alle stime del comparatore di SosTariffe.it per un consumo di 2500 kWh ripartito per il 60% nei weekend e nelle ore serali la bolletta potrebbe essere tra i 436 e i 472 €. Lo strumento di confronto delle offerte mostra quindi che con le proposte più conveniente del mercato libero la famiglia tipo potrebbe risparmiare tra i 100 e i 68 € in 12 mesi per la fornitura di luce domestica.

Come trovare le migliori tariffe luce

Il comparatore di SosTariffe.it scansiona i cataloghi di promozioni offerte dai maggiori operatori del settore e vi restituisce quelle più in linea con i parametri di ricerca che gli fornite. Se per esempio siete un single che abita in un appartamento con forno, frigo e scaldabagno potrete selezionare questi elementi, dovrete poi indicare quali sono le ore del giorno e/o della notte in cui usate più spesso l’elettricità quando siete a casa e indicare la metratura dell’abitazione. Potrete anche scegliere di conoscere solo le offerte che vi garantiscano di consumare solo energia prodotta da fonti rinnovabili cliccando sul pulsante energia verde e con una potenza di 1.5 kWh.

Avviate la ricerca ed ecco l’elenco delle migliori proposte per voi:

Sorgenia Next Energy a 37€ al mese

E.ON Luce e Gas Insieme a 37.83€ mensili

E.ON LuceClick Verde a 38.43€ per la fornitura 30 giorni

Energia 3.0 Light Monoraria Engie 39.08 € mensili

EcoTua Web Giorno & Notte Iberdrola a 40.21 € al mese

La stima è quella della bolletta basata sui consumi indicati ed è un’ipotesi di spesa per un consumo per il modello tipo descritto.

Le offerte energia elettrica più vantaggiose a Natale

Reimpostando il nostro esempio classico con la coppia di conviventi e inserendo nuovamente la potenza impegnata di 3 kWh la classifica delle offerte luce più convenienti di Dicembre 2019 è la seguente:

Luce Xmas Web Illumia

Sorgenia Next Energy

Energia Prezzo Fisso 12 Mesi Wekiwi

Sceltasicura Eni Gas e Luce

E.ON Luce e Gas Insieme

La top 5 delle tariffe luce di Dicembre

Per capire quale sia più adatta voi ecco una breve ma dettagliata analisi delle condizioni proposte da ciascun fornitore e quali incentivi vengono offerti ai nuovi clienti.

1. Luce Xmas Web

Illumia aveva lanciato un’offerta strepitosa durante i giorni del Black Friday e l’ha mantenuta come proposta natalizia per chi sottoscriva un contratto di fornitura luce a Dicembre. La sua tariffa monoraria a prezzo dell’energia elettrica bloccato per un anno vi regala 100 kWh. Questa promozione è a tempo, sarà valida solo per le attivazioni sottoscritte entro il 6 Gennaio 2020.

Il costo della materia prima è una delle voci più pesanti nella bollette di luce e gas, con questa offerta Illumia propone di fissare per 12 mesi il prezzo per l’energia a 0.03500 €/kWh. Il contratto del fornitore inoltre elimina ogni deposito cauzionale, questo implica per il cliente un ulteriore risparmio (in genere l’importa va dai 25€ ai 77€ in base alla potenza richiesta).

La bolletta mensile della coppia dell’esempio sarebbe di circa 36.35€ e il conto annuale con Luce Xmas Web si fermerebbe a 436 € circa con un risparmio quindi di oltre 103 €.

2. Sorgenia Next Energy

La tariffa proposta da Sorgenia è un’offerta ad energia verde, anche in questo caso è una promozione a prezzo bloccato per un anno e monoraria. Il costo della luce con questo fornitore passa a 0.04466 €/kWh, il che porta il conto mensile pagato dalla famiglia tipo a 38.47 €. In un anno quindi i nostri due conviventi spenderebbero 461.65€, risparmiando comunque 78.14 € rispetto alle offerte del mercato tutelato.

Oltre al prezzo competitivo, Sorgenia propone anche una serie di sconti e benefici per chi attivi un piano luce e/o gas, ecco quali sono e come ottenerli:

Porta un amico in Sorgenia, per ogni cliente presentato al fornitore che sottoscriva un contratto riceverete 30 € (sia voi che l’amico invitato in Sorgenia)

per chi attiva luce e gas con l’operatore ed è iscritto a Italo + 1800 punti

buono sconto da 50 € per la sottoscrizione di entrambe le forniture

voucher UberEats clienti dual fuel

3. Energia Prezzo Fisso 12 mesi

Wekiwi è un’operatore online, la sua particolarità sta nel sistema di pagamento delle bollette. Con Carica mensile il cliente stima quali saranno i propri consumi, e quindi costi, mensili o bimensili, e fa una ricarica sul proprio conto Wekiwi. A fine mese o del bimestre, a seconda di quale fatturazione sia stata scelta, se la sua ipotesi di spesa risulti corretta otterrà uno sconto, altrimenti dovrà pagare la differenza di importo.

La tariffa Wekiwi è un’altra offerta monoraria con un costo dell’energia elettrica pari a 0.03799 €/kWh. La bolletta mensile, secondo i calcoli del comparatore, sarebbe di 38.89 € e il conto annuale arriverebbe a 467 € circa. Anche questo fornitore non si limita alla proposta economica ma include dei benefici aggiuntivi al piano sotto forma di buoni e sconti.

In particolare con Energia Prezzo Fisso sono compresi:

programma Ticket Compliments con un buono da 20 € per i clienti che attivino solo un piano, sale a 40 € per chi acquisti sia i servizi gas che luce, da spendere in 11 mila punti vendita e ipermercati

per i clienti che attivino solo un piano, sale a 40 € per chi acquisti sia i servizi gas che luce, da spendere in 11 mila punti vendita e ipermercati sconto del 10% per chi fa acquisti sul sito

ulteriore abbuono per chi utilizza l’Area personale Wekiwi

4. Sceltasicura

Eni Gas e Luce propone una tariffa con un prezzo variabile indicizzato ARERA, questo significa che l’attuale costo dell’energia (0.05135 €/kWh) potrebbe variare quando l’authority adeguerà le sue tariffe ai prezzi del mercato energetico. L’operatore si impegna a scontare del 20% il costo della materia prima posto dal servizio a Maggiori tutele fino a Giugno 2020 e di bloccarlo poi fino a Dicembre. Per questo mese la bolletta della nostra coppia sarebbe di 39.20 € e il costo annuale rispetto al mercato tutelato sarebbe inferiore di 70 € circa (470.46€).

A rendere comunque vantaggiosa la proposta del fornitore è la sua offerta combinata con Sky. Per chi attivi la fornitura luce e/o gas con Eni entro il 12 Gennaio 2020 ci saranno 2 mesi gratis di un pacchetto a scelta tra Sky TV + Sky HD o Sky TV + Sky HD+ Sky Cinema, inclusi attivazione e invio di Sky Q. Se avete già un abbonamento alla pay tv invece riceverete uno sconto del 50% per 2 anni sull’attivazione di un pacchetto aggiuntivo alla vostra offerta.

5. E.ON Luce e Gas Insieme

E.ON entra in classifica in quinta posizione con un’offerta dual fuel, quindi valida solo per chi attiva entrambe le forniture con l’operatore. Luce e Gas insieme vi offre un costo della materia prima di 0.03960 €/kWh. La bolletta media mensile stimata è di 39.30 €, il conto annuale quindi salirà fino a superare i 471 € portando il vostro risparmio rispetto alle tariffe del mercato tutelato intorno ai 68 €.

La tariffa ad energia verde di E. ON sconterà del 10% il prezzo dell’energia solo ai clienti luce e gas, il costo del gas con E.ON Gas Insieme sarà di 0.195 €/smc. Il fornitore inoltre vi consentirà di gestire la vostra bolletta, i pagamenti e anche l’offerta online. Sono inoltre previsti una serie di extra con questo piano:

il programma a premi My E.volution, con sconti e promozioni dedicate

c’è poi il piano E.ON Porta un amico che stando alle condizioni del fornitore può portare a sconti in bolletta fino a 480€

Per partecipare a Porta un amico si dovrà accedere alla propria pagina personale sul sito del fornitore, qui troverete un codice da inviare ai vostri amici. Loro al momento della sottoscrizione delle loro offerte inseriranno il codice o lo comunicheranno all’operatore con cui parleranno. Per ogni attivazione sia voi che il vostro invitato avete diritto a 30€ di sconto, per il cliente che presenta c’è il limite di 16 bonus l’anno.

Se nessuna di queste proposte vi convince reimpostate la ricerca con il comparatore di SosTariffe.it come vi abbiamo spiegato e effettuate la vostra analisi personalizzata. Nello scegliere la migliore tariffa per voi è importante che conosciate bene il vostro stile di consumo e quello dei vostri coinquilini o familiari. Le offerte monorarie infatti propongono un unico prezzo dell’energia a prescindere dai giorni e dagli orari di utilizzo, ma con le tariffe biorarie stando attenti alle fasce di consumo potreste aumentare ancora il vostro risparmio.