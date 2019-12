Super Fibra di TIM a 29,90 euro tutto incluso

Tra le offerte fibra ottica da attivare per ottenere una connessione super performante nella propria abitazione, può essere citata la tariffa Super Fibra di TIM. Si tratta di una promozione che prevede al suo interno alcuni benefici aggiuntivi e che si colloca come una delle più convenienti tra tutte quelle proposte dai provider di servizi Internet operanti in Italia.

Quali sono le caratteristiche dell’offerta, che ha un costo tutto compreso di 29,90 euro al mese? Quali sono le velocità che è possibile raggiungere? Di seguito tutti i dettagli sulla tariffa in fibra ottica promossa da TIM.

TIM Super fibra: la velocità di connessione

La fibra della tariffa Super Fibra di TIM si basa sulla tecnologia in fibra ottica FTTH (Fiber to the Home), che è la migliore in assoluto tra quelle esistenti in Italia e che permette di raggiungere le seguenti velocità di connessione:

1 Giga in download;

100 Mega in upload.

La copertura della rete FFTH non è capillare, ma comprende soltanto alcune città distribuite in modo abbastanza variegato da Nord a Sud. Nelle aree che non sono raggiunte dalla rete FFTH, è comunque possibile attivare un’offerta Internet casa e navigare sfruttando le potenzialità della connessione FFTC, che viaggia a 200 Mega in download e a 20 Mega in upload. Le alternative rimangono, per le zone più remote del Paese, l’ADSL o l’offerta Internet Senza Limiti che riesce a coprire tutta Italia, pur avendo una velocità di connessione abbastanza ridotta e un costo di 32 euro al mese.

Si ricorda e si consiglia di verificare la velocità della propria connessione utilizzando lo speed test di SosTariffe.it: si tratta di uno strumento del tutto gratuito che permette di analizzare la propria connessione Internet casa in modo tale da individuare con quale tecnologia si sta accedendo a Internet.

TIM Super Fibra: le città coperte dalla tecnologia FTTH

Come riportato in precedenza, la connessione FTTH di TIM non copre tutta Italia, ma è comunque disponibile in ben 100 comuni. Eccoli elencati qui seguito (ti auguriamo che ci sia anche il tuo o che possa entrare a far parte dell’elenco nel 2020):

Acerra

Afragola

Agropoli

Ancona

Angri

Ariano Irpino

Arzano

Aversa

Bari

Battipaglia

Bergamo

Bologna

Boscoreale

Brescia

Caivano

Capodrise

Cardito

Carinaro

Casal Di Principe

Casalecchio Di Reno

Casalnuovo Di Napoli

Casandrino

Casoria

Castellammare Di Stabia

Catania

Cava De’ Tirreni

Ceranesi

Corciano

Eboli

Ercolano

Firenze

Fisciano

Frattamaggiore

Genova

Gravina Di Catania

Gricignano Di Aversa

Grumo Nevano

Lusciano

Maddaloni

Marano Di Napoli

Marigliano

Martellago

Melito Di Napoli

Mercato San Severino

Messina

Milano

Misterbianco

Modena

Mondragone

Montesilvano

Monza

Napoli

Nocera Inferiore

Nocera Superiore

Noicattaro

Nola

Padova

Pagani

Palermo

Parma

Perugia

Pescara

Polla

Pomigliano D’Arco

Pompei

Portici

Prato

Quarto

Reggio Calabria

Reggio Nell’Emilia

Roccapiemonte

Roma

Salerno

San Cipriano D’Aversa

San Giorgio A Cremano

San Giuseppe Vesuviano

San Nicola La Strada

Sant’Antimo

Sant’Olcese

Santa Maria Capua Vetere

Sapri

Sarno

Scafati

Selvazzano Dentro

Sessa Aurunca

Siena

Solofra

Terzigno

Torino

Torre Annunziata

Trento

Trentola Ducenta

Trieste

Udine

Vallo Della Lucania

Venezia

Verona

Vicenza

Villaricca

Offerte TIM casa tutto compreso: le caratteristiche di Super Fibra

Super Fibra di TIM si contraddistingue per le seguenti caratteristiche:

una connessione Internet illimitata;

un costo di 29,90 euro al mese, che comprende anche il prezzo del modem e il contributo di attivazione;

chiamate gratuite e illimitate in tutta Italia, senza lo scatto alla risposta, sia verso i fissi sia verso i mobili;

la possibilità di aggiungere al piano tariffario anche le chiamate verso i numeri internazionali, a un costo extra di 5 euro al mese, portando così il prezzo totale della tariffa a 34,90 euro al mese.

La tariffa include del canone mensile il servizio TIMVISION: si tratta della piattaforma di streaming proposta da TIM, che offre un ampio catalogo di film, serie TV e programmi per bambini e ragazzi che possono essere visti dal PC, ma anche da tablet, smartphone o smart TV. Per sfruttare al massimo il pacchetto di TIMVISION si può scegliere di aggiungere all’abbonamento TIM Box, che è un box da collegare alla propria TV per accedere in modo completo a tutti i servizi di intrattenimento della piattaforma.

Nel caso in cui la semplice valutazione della super tariffa proposta da TIM non fosse un incentivo sufficiente nel prendere una decisione in merito alla sua attivazione, è sempre possibile consultare l’elenco delle recensioni online che sono state lasciate dagli altri utenti. Su SosTariffe.it potrai trovare una sezione apposita nella quale sono state raccolte tutte le opinioni degli utenti su TIM, sui suoi servizi, sulle offerte già attivate, ma anche su altri parametri quali per esempio:

il rapporto qualità/prezzo;

la trasparenza delle soluzioni tariffarie proposte;

l’efficacia e il funzionamento del servizio di assistenza ai clienti in caso di problematiche alla linea e così via.

Quali sono i costi di disattivazione di una linea fissa TIM?

Il passaggio da un’offerta ADSL TIM a un’offerta in fibra ottica non prevede alcun costo, perché quella che cambia è solo la tecnologia di utilizzo. Qualora si decidesse, invece, perché magari qualcuno ha consigliato una tariffa migliore o si è riusciti a trovarla in autonomia, di passare a un altro operatore si dovranno pagare di costi di disattivazione.

Tali costi serviranno a coprire tutte le prestazioni di carattere commerciale e tecnico che TIM dovrà sostenere per disattivare la linea:

sia nel caso di cessazione della linea;

sia nel caso di migrazione verso un altro operatore.

Si dovranno pagare: