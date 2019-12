Con Eni Gas e Luce fino a 40 euro di sconto in bolletta solo il 27 dicembre

Eni Gas e Luce presenta un’offerta davvero conveniente che permetterà a tutti i clienti che attivano oggi 27 dicembre una nuova fornitura di luce e/o gas di poter contare su di uno sconto extra in bolletta. La promozione garantisce la possibilità di risparmiare 40 Euro aggiuntivi, un bonus che va ad affiancarsi ai vantaggi garantiti dalle attuali offerte Eni Gas e Luce. Ecco, quindi, come sfruttare le offerte Eni Gas e Luce di oggi 27 dicembre e risparmiare 40 Euro extra in bolletta attivando nuove forniture di luce e gas.

Solo per oggi 27 dicembre 2019 tutti gli utenti che richiedono l’attivazione di una nuova fornitura luce e/o gas con Eni Gas e Luce potranno ottenere uno sconto extra in bolletta che andrà a sommarsi a tutte le altre promozioni in corso. L’offerta di oggi è molto semplice. I nuovi clienti che attivano una nuova fornitura Eni Gas e Luce otterranno uno sconto di 20 Euro per ogni fornitura attivata con la possibilità, scegliendo Eni come forniture di energia elettrica e gas naturale, di ottenere uno sconto extra di 40 Euro.

Vediamo quali sono le migliori offerte Eni Gas e Luce da attivare oggi per sfruttare la promozione

Offerte luce di Eni

Tra le principali offerte luce di Eni disponibili oggi 27 dicembre c’è SCELTASICURA, una delle tariffe più interessanti del mercato libero. Quest’offerta, infatti, garantisce uno sconto fisso del 20% rispetto ai prezzi praticati nel mercato tutelato garantendo al cliente la possibilità di poter contare sempre su di un risparmio rispetto al regime di Maggior Tutela dove, ricordiamo, i prezzi vengono aggiornati dall’Autorità per l’Energia (ARERA) ogni tre mesi (il prossimo aggiornamento arriverà a gennaio 2020).

SCELTASICURA, una volta che il mercato tutelato terminerà (attualmente la fine del mercato tutelato è fissata per giugno 2020), garantirà al cliente altri 6 mesi di prezzo bloccato permettendo, in questo modo, di analizzare le offerte disponibili sul mercato libero con tutta calma e valutare la soluzione migliore in base alle proprie esigenze.

I clienti possono scegliere SCELTASICURA sia in versione monoraria che in versione bioraria. Per chi concentra i propri consumi nelle ore serali e nei week end, l’opzione più vantaggiosa sarà la tariffa bioraria. Se, invece, i consumi sono omogenei durante le due fasce orarie sarà più conveniente puntare sulla versione monoraria dell’offerta di Eni Gas e Luce. Ricordiamo che le fasce orarie da considerare sono la fascia F1, che va dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19, e la fascia F23, che va dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 8, il sabato, la domenica e nei giorni di festività nazionale.

SCELTASICURA è una delle migliori opzioni per i clienti ancora nel mercato tutelato. L’andamento dei prezzi è, infatti, strettamente collegato al mercato tutelato e lo sconto del 20% garantisce un risparmio netto in bolletta che va a sommarsi con lo sconto extra garantito dalla promozione attuale di Eni Gas e Luce. E’ possibile attivare l’offerta direttamente online:

Se si preferisce puntare su di un’offerta con prezzo bloccato è possibile valutare l’attivazione di Link Basic di Eni Gas e Luce. Quest’offerta, infatti, presenta un prezzo bloccato della componente energia della bolletta (la componente legata all’effettivo consumo di energia elettrica). Tale prezzo è bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione garantendo al cliente un’importante protezione contro i possibili rincari tariffari del mercato energetico.

Solo al termine del periodo di prezzo bloccato, e con un anticipo di 30 giorni almeno, Eni Gas e Luce potrà comunicare al cliente un nuovo prezzo dell’energia elettrica. Il cliente sarà libero di valutare la convenienza della nuova offerta e scegliere, quindi, se effettuare il passaggio ad un altro fornitore (senza penali e costi aggiuntivi) oppure se restare in Eni Gas e Luce.

Link Basic è un’offerta monoraria che prevede un prezzo della componente energia della bolletta pari a 0,054 €/kWh (il prezzo come detto è fisso per 12 mesi). Il cliente può scegliere di sfruttare esclusivamente energia verde, ovvero energia elettrica prodotta esclusivamente utilizzando fonti rinnovabili certificate. Per utilizzare solo energia verde è necessario un contributo extra di 2 Euro al mese IVA esclusa.

Da notare che Link Basic prevede una gestione completamente online da parte del cliente. L’offerta garantisce uno sconto extra del 10% sul costo dell’energia grazie alla possibilità di sfruttare l’addebito diretto delle fatture su conto corrente e l’invio della bolletta digitale che verrà consegnata al cliente via e-mail.

Per massimizzare la protezione contro possibili rincari tariffari nel mercato energetico per i prossimi mesi è possibile valutare l’attivazione di Link Plus. Quest’offerta garantisce uno sconto extra di 30 Euro per i nuovi clienti (invece che 20 Euro) e aggiunge un bonus molto interessante.

La gamma Link Plus (sono disponibili due tariffe, una monoraria ed una bioraria) si caratterizza per un prezzo bloccato della componente energia della bolletta per ben 24 mesi. In questo modo, il cliente potrà contare su di una protezione massima contro i rincari tariffari

La versione monoraria dell’offerta prevede un prezzo dell’energia pari a 0,0839 €/kWh. La versione bioraria dell’offerta, invece, prevede un prezzo dell’energia pari a 0,0899 €/kWh in fascia F1 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19) e di 0,0809 €/kWh in fasca F23 (dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 8, il sabato, la domenica e nei giorni di festività nazionale).

Offerte gas di Eni

Per quanto riguarda la fornitura di gas naturale per la propria casa, Eni propone diverse soluzioni particolarmente vantaggiose. Tutte le offerte gas del fornitore garantiscono lo sconto extra in bolletta di 20 Euro che va a sommarsi allo sconto extra di 20 Euro garantito dalle offerte luce illustrate in precedenza, per un totale di 40 Euro di sconto.

Tra le principali offerte gas dell’azienda troviamo Link Basic Gas. L’offerta in questione, che come la contro-parte luce è gestibile direttamente online ed include uno sconto sul prezzo per via della presenza dell’addebito diretto e della bolletta digitale, prevede condizioni particolarmente vantaggiose.

Il prezzo del corrispettivo gas è, infatti, fisso e bloccato per i primi 12 mesi risultando pari a 0,198 €/Smc. Tale prezzo non può essere modificato in alcun modo da Eni Gas e Luce per i primi 12 mesi di sottoscrizione. Solo al termine del primo anno, il fornitore proporrà un nuovo prezzo al cliente che sarà libero di scegliere se restare con Eni oppure se cambiare fornitore.

Per massimizzare il livello di protezione contro i possibili rincari tariffari del mercato energetico, è possibile valutare l’attivazione di Link Plus. Quest’offerta, infatti, presenta un prezzo del corrispettivo gas pari a 0,26 €/Smc (che comprende lo sconto per l’addebito diretto e la bolletta digitale) che pur risultando più alto rispetto al prezzo di Link Basic garantire una protezione aggiuntiva contro i rincari tariffari. L’offerta in questione, infatti, prevede un prezzo bloccato per 24 mesi andando così a massimizzare la tutela per il cliente contro i possibili rincari del mercato tariffario.

Come attivare le offerte Eni Gas e Luce

Tutte le offerte Eni Gas e Luce proposte sono disponibili direttamente tramite attivazione online. La procedura di sottoscrizione è molto semplice. Dopo aver scelto la tariffa da attivare, infatti, basterà cliccare sul box della tariffa stessa che trovate in precedenza e seguire la procedura guidata per completare la sottoscrizione online.

Per il completamento dell’attivazione è necessario assicurarsi di avere a disposizione:

i dati ed un documento dell’intestatario della fornitura energetica per cui si sta attivando una nuova tariffa Eni Gas e Luce

della fornitura energetica per cui si sta attivando una nuova tariffa Eni Gas e Luce i dati della fornitura ed, in particolare, i codici POD (per l’energia elettrica) e PDR (per il gas naturale) che permettono di identificare in modo univoco la fornitura; tali codici sono disponibili direttamente su di una bolletta precedente

(per l’energia elettrica) e (per il gas naturale) che permettono di identificare in modo univoco la fornitura; tali codici sono disponibili direttamente su di una bolletta precedente un codice IBAN relativo al conto corrente da utilizzare per l’addebito diretto delle fatture

un indirizzo e-mail da fornire sia per la registrazione al sito Eni Gas e Luce che per la ricezione della bolletta digitale

L’intera procedura di attivazione della nuova fornitura si completa in modo automatico. L’utente deve solo scegliere quale tariffa attivare e completare la procedura di sottoscrizione online. Tutti gli aspetti tecnici e amministrativi verranno poi gestiti dal fornitore stesso e del distributore.

Da notare che le offerte Eni Gas e Luce, come tutte le altre offerte del mercato libero dell’energia, non prevedono costi di attivazione. La sottoscrizione di queste offerte non prevede l’interruzione della fornitura e la sostituzione del contatore.