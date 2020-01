La fibra ottica è attualmente la migliore tecnologia di connessione oggi disponibile. La scelta dell’offerta Internet casa però non è certo semplice in quanto ogni provider propone servizi e velocità di navigazione diverse. Grazie al comparatore di SosTariffe.it potete non solo confrontare le principali offerte dei grandi operatori di rete fissa ma anche verificare la copertura disponibile al vostro indirizzo per ottenere la tecnologia che garantisce le migliori prestazioni. Di seguito sono descritte nel dettaglio le più economiche ed interessanti tariffe per la fibra ottica dell’inizio del 2020:

Le migliori offerte fibra ottica a gennaio 2020

1. Fibra 1000 by Infostrada di Wind

Chiamate illimitate

Modem Wi-Fi di ultima generazione con servizio di assistenza incluso per 48 mesi

100 GB in regalo per gli smartphone di tutta la famiglia se l’attivazione avviene entro il 2/1/20

SIM a 7,99 euro al mese con minuti illimitati e 150 GB di traffico per navigare in Internet

altoparlante smart Echo Dot di Amazon incluso se l’attivazione avviene online entro il 12/1/20

La promozione ha un costo di 26,98 euro al mese se la sottoscrizione avviene online. L’attivazione è inclusa se il contratto non viene rescisso prima di 24 mesi, altrimenti l’addebito è di 5 euro al mese per 24 mesi.

Velocità di navigazione su base copertura e tecnologia:

FIBRA 1000 (in FTTH): fino a 1000 Mb/s in download e 100 Mb/s in upload by Open Fiber

Altre offerte per internet a casa:

Internet 200 (in FTTC): fino a 200 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload

Internet 100 (in FTTC): fino a 100 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload in FTTC

2. Fastweb Casa

Navigazione illimitata fino a 20 Megabit al secondo in download e 1 Megabit al secondo in upload

Chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali

Modem Wi-Fi FASTGate incluso

WOW Fi: servizio che consente di connettersi gratuitamente e in sicurezza quando si è fuori casa alla rete wireless sfruttando oltre 1 milione di punti di accesso in Italia.

WOW Space: cloud storage illimitato per conservare foto, video e musica in modo facile e sicuro. Il servizio avrebbe un costo di 9,95 euro all’anno.

Assistenza MyFastweb

L’offerta di Fastweb ha un costo in promozione di 27,95 euro al mese invece di 34,95 euro se la sottoscrizione avviene online entro il 7/1/20. La spesa per l’attivazione è inclusa nel prezzo. Nelle aree coperte da ADSL rame fuori rete Fastweb la velocità massima è di 6 Megabit al secondo in download.

All’offerta è possibile aggiungere:

Minuti verso numeri internazionali a 5 euro al mese

Prodotti smart home per la sicurezza domestica come le telecamere Ezviz C6T RF EDITION (9 euro al mese per 24 rate + 7 euro di spedizione – 3 rate in regalo) o Ezviz Mini O Plus (4 euro al mese per 24 rate + 7 euro di spedizione – 3 rate in regalo)

Fastweb Casa + Energia

L’opzione Fastweb Casa + Energia al costo di 22,95 euro al mese in promozione solo online per 24 mesi (29,95 euro a partire dal secondo anno) fino al 7/1/20 permette di associare una delle tariffe di Eni gas e luce alla navigazione illimitata su fibra ottica:

Gas (0,279 euro/Smc) e luce (0,0765 euro/kWh)

Gas: 0,279 euro/Smc

Luce: 0,0765 euro/kWh

Linkbasic

Importo per gas e luce fisso per un anno

Disponibile solo con domiciliazione e bolletta digitale

Linkplus

Importo per gas e luce fisso per 2 anni

Possibilità di scegliere come ricevere e pagare la bolletta

100% di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili inclusa nel prezzo

Scontocerto

Importo per gas e luce fisso per 2 anni

Possibilità di scegliere come ricevere e pagare la bolletta

100% di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili inclusa nel prezzo

In omaggio assicurazione Multi Assistenza Casa di Axa

Fastweb Casa e DAZN

L’opzione Fastweb Casa e DAZN al costo di 33,95 euro al mese unisce alla tariffa Internet casa anche i contenuti in streaming e on demand della piattaforma di proprietà di Perform:

3 partite di Serie A per giornata e gli highlights di tutti gli incontri

Serie BKT – 9 partite su 10 in esclusiva assoluta

Eurosport HD 1

Eurosport HD 2

Liga

Ligue 1

Eredivise

MLS

Chinese Super League

JLeague

FA Cup

Carabao Cup

Copa Libertadores

Copa Sudamericana

US Open

Roland Garros

Australian Open

La Vuelta

Giro d’Italia

Tour de France

Lega Basket

Eurolega

Sci alpino

Sci nordico

Superbike

Volley CEV

NFL

MLB

Indycar

Nascar

UFC

Boxe

Rugby

Sky Fastweb

L’offerta ha un costo di partenza di 20,90 euro al mese per un anno invece di 67,35 euro se la sottoscrizione avviene online entro il 7/1/20. La spesa per l’installazione dei servizi è di 93,60 euro (3,90 euro x 24 rate) a cui si aggiunge il costo per il decoder Sky Q Black e la sua installazione pari a 49 euro.

Nel pacchetto oltre ai servizi inclusi in Fastweb Casa sono inoltre compresi:

Sky TV – 43 canali anche in HD con show di successo come X Factor e MasterChef

Sky Box Set – stagioni complete delle migliori serie TV

Sky Famiglia in promozione per 12 mesi (poi 5,40 euro) – 39 canali anche in HD con programmi per i più piccoli

Sky HD e 4K HDR in promozione per 12 mesi (poi 6,40 euro)

Sky Q Black

Sky On Demand

Sky Go Plus in promozione per 12 mesi

All’offerta è possibile aggiungere:

Sky Cinema – 12 canali dedicati in HD

Sky Sport – Champions League, Europa League, Premier League, Formula 1, Moto GP, NBA, ATP Masters 1000, nazionale di basket, rugby, Wrestling WWE, golf e Sky Sport 24

Sky Calcio – 7 partite di Serie A su 10 a giornata

Installazione della parabola

3. Internet Unlimited di Vodafone

L’offerta prevede:

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit sulla Giga Network di Vodafone con FTTH . In alternativa sono disponibili anche FTTC e ADSL .

sulla di con . In alternativa sono disponibili anche e . SIM dati per tablet e chiavette con 30 GB di traffico al mese

dati per tablet e chiavette con di traffico al mese Vodafone Ready incluso: servizio di assistenza, installazione e manutenzione dei dispositivi associati alla fibra. Il servizio normalmente avrebbe un costo di 6 euro al mese

incluso: servizio di assistenza, installazione e manutenzione dei dispositivi associati alla fibra. Il servizio normalmente avrebbe un costo di 6 euro al mese Chiamate illimitate gratuite verso numeri fissi e mobili nazionali se l’attivazione avviene online. Altrimenti, il prezzo è di 5 euro al mese

verso numeri fissi e mobili nazionali se l’attivazione avviene online. Altrimenti, il prezzo è di 5 euro al mese Vodafone TV Intrattenimento (solo con FTTH)

(solo con FTTH) Modem Vodafone Station incluso

incluso Rete Sicura, il servizio per la protezione dalle principali minacce del web, in prova per 3 mesi

L’offerta di Vodafone ha un costo di 27,90 euro al mese in promozione invece di 33,90 euro. Il costo di attivazione è incluso ma in caso di recesso anticipato il contributo di 1 euro per 24 mesi dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione.

4. Tim Super Fibra

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit con FTTH (fibra fino a casa)

Modem Tim Hub incluso (5 euro per 48 mesi)

Chiamate illimitate verso tutti per 24 mesi invece di 19 cent al minuto più 19 cent di scatto alla risposta se l’attivazione avviene online. Alla scadenza, se si mantiene l’offerta, la promozione è estesa ad altri 24 mesi. Al termine dei 48 mesi l’opzione Voce avrà un costo di 5 euro al mese

Attivazione inclusa (240 euro rateizzati in 24 rate da 10 euro al mese)

TIMVISION con eventuale decoder Tim Box in noleggio a 3 euro al mese

L’offerta di Tim ha un costo di 29,90 euro al mese se l’attivazione avviene entro il 25/1/20.

5. Tim Super Mega

Navigazione illimitata fino a 200/100 Mega in FTTC/E (fiber to the cabinet).

Modem Tim Hub incluso (5 euro per 48 mesi)

Chiamate illimitate verso tutti per 24 mesi invece di 19 cent al minuto più 19 cent di scatto alla risposta se l’attivazione avviene online. Alla scadenza, se si mantiene l’offerta, la promozione è estesa ad altri 24 mesi. Al termine dei 48 mesi l’opzione Voce avrà un costo di 5 euro al mese

Attivazione inclusa (240 euro rateizzati in 24 rate da 10 euro al mese)

TIMVISION con eventuale decoder Tim Box in noleggio a 3 euro al mese

L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese se l’attivazione avviene entro il 25/1/20.

Per entrambe le tariffe in caso di rescissione del contratto prima dei 12 mesi il cliente sarà tenuto a pagare le rate residue del contributo di attivazione di 30 euro. In caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro. Se nell’offerta è previsto l’acquisto a rate di un dispositivo a rate (come un modem) l’utente potrà scegliere se pagare in un’unica soluzione o di proseguire la rateizzazione fino alla naturale scadenza del contratto.

L’offerta TIMVISION prevede:

DAZN con 3 partite di Serie A per giornata, Serie BKT, La Liga, Ligue 1, box UFC, NFL, WRC, Rugby Champions Cup, Guinnes Pro 14, volley (9,99 euro al mese)

NOW TV Ticket Sport con 7 partite su 10 di Serie A per giornata, Champions League, Euro 2020, Europa League, Premier League, NBA, Formula 1, MotoGP, SBK e i grandi tornei di tennis (29,99 euro al mese)

Con Tim Box si hanno anche serie e programmi TV, film, giochi, musica e IoT (Internet of Things)

Il servizio ha un costo di 29,99 euro al mese con incluso il bonus di 9,99 euro al mese offerto dall’operatore se attivato entro il 25/1/20. In caso di recesso prima dei 12 mesi saranno dovuti i bonus Tim di cui si è usufruito fino a quel momento. TIMVISION è accessibile su dispositivi mobili e Smart TV tramite decoder Tim Box anche senza parabola.