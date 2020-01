Conti correnti online: la classifica aggiornata a gennaio 2020

Nuovo anno, nuovo conto corrente. Con l’arrivo del 2020, le banche stanno offrendo soluzioni online zero spese pensate per tutte le esigenze. In questa guida troverete la classifica aggiornata a gennaio con le migliori offerte.

Con l’arrivo dell’anno nuovo avete finalmente più tempo per cercare un nuovo conto corrente online? In questa guida vi proponiamo la classifica delle migliori offerte aggiornata a gennaio 2020. Nella lista che condividiamo con voi, abbiamo selezionato tra le proposte delle principali banche sul mercato quelle che presentano un’equilibrio ottimale tra convenienza e qualità del servizio.

Qui di seguito, potrete trovare maggiori informazioni sui conti correnti online zero spese di illimity, Widiba, Webank, N26 e Crédit Agricole. Questo mese si tratta degli istituti bancari che conviene tenere sott’occhio se state pensando di aprire un nuovo conto.

La ricerca è stata realizzata grazie al comparatore di SosTariffe.it, tenendo conto di un profilo di utenza standard compreso tra i 26 e i 59 anni.

1. Conto corrente online illimity

Il conto illimity 0 spese è una promozione a validità limitata che offre per l’appunto la possibilità di aprire un conto a 0,00 Euro/mese, invece di 8,50 Euro/mese. La promozione include:

carta di debito internazionale

internazionale prelievo in contante illimitato e gratuito in tutto il mondo, a partire da 100 Euro;

illimitato e gratuito in tutto il mondo, a partire da 100 Euro; carta di credito , con possibilità di personalizzazione;

, con possibilità di personalizzazione; bonifici SEPA istantanei;

istantanei; invio e ricezione di denaro istantaneamente tra intestatari di un conto illimity;

istantaneamente tra intestatari di un conto illimity; progetti di spesa per accantonare specifiche somme, attraverso un deposito svincolabile attraverso lo stesso conto illimity.

Tutti questi servizi sono in offerta speciale e quindi non presentano nessun costo aggiuntivo rispetto al canone zero già introdotto sopra. Si tratta di una condizione particolarmente vantaggiosa, che rimane valida a qualsiasi condizione per 12 mesi, ma può essere estesa a vita se rispetterete i seguenti criteri:

almeno 750 Euro di entrata mensile;

di entrata mensile; due domiciliazioni sul conto;

sul conto; almeno 300 Euro di transazioni mensili effettuate tramite carte di credito o debito.

Se ancora non siete convinti dell’offerta illimity, ecco quali sono i vantaggi che la banca presenta ai potenziali clienti: si tratta di un servizio completo, che include conto corrente, conto deposito e sistemi di pagamento evoluti, trasparente e intelligente, grazie ad un nuovo paradigma bancario che vi consente di avere il pieno controllo delle vostre finanze attraverso sistemi digitali di ultima generazione, oltre che ad un supporto umano personalizzato e sempre a disposizione.

2. Conto corrente online Widiba

Con questo conto corrente online in speciale promozione, Widiba annuncia che le feste non finiranno mai! Si tratta di un conto zero spese per i primi 12 mesi, che promette di mantenere le proprie condizioni vantaggiose per sempre se deciderete di continuare ad accreditare lo stipendio ogni mese oppure manterrete una giacenza media di 5.000 Euro.

Ecco le caratteristiche principali del conto corrente online Widiba:

canone zero per i primi 12 mesi;

per i primi 12 mesi; accesso tramite impronta vocale o digitale ;

; app mobile Widiba, disponibile anche per l’integrazione con Apple Watch;

Widiba, disponibile anche per l’integrazione con Apple Watch; impostazione personalizzata degli alert.

Riceverete la carta di debito Widiba direttamente a casa vostra. La carta vi darà la possibilità di essere utilizzata anche per il pagamento tramite il sistema Apple Pay e Google Pay. Inoltre, potrete scegliere la personalizzazione preferita. Per quanto riguarda la carta di credito, potrete selezionarla tra le opzioni Classic, Gold e Prepagata per gli acquisti online, oltre che tra il circuito Visa e Mastercard. Anche in questo caso, avrete la possibilità di decidere fra ben 34 stili diversi di personalizzazione.

Se vi trovate nella situazione di dovere trasferire il vostro vecchio conto, potrete farlo in tre semplici passaggi grazie al servizio WidiExpress:

aprite il conto Widiba in 3 passaggi;

compilate il modulo online WidiExpress dalla vostra area privata;

inviate la richiesta con un clic.

Entro 12 giorni il trasferimento sarà completo.

3. Conto corrente online Webank

Anche Webank offre un conto zero spese che non prevede il pagamento di nessun canone, carte incluse. Di seguito potete trovare tutti i servizi inclusi se decidete di aprire un conto corrente online Webank:

versamenti di contante e assegni presso tutte le filiali del Gruppo Banco BPM;

supporto per il trasferimento di un conto;

preventivo online gratuito personalizzato per una polizza assicurativa;

libretto assegni circolari online;

fido Webank con accredito dello stipendio;

prestito Webank fino a 30.000 Euro, per ogni esigenza di spesa;

domiciliazione delle bollette;

possibilità di effettuare ricariche online di carte prepagate, cellulari e abbonamenti;

pagamento online di bollettini, MAV e RAV;

pagamento online dei modelli F23 e F24.

Webank mette naturalmente a disposizione un’ampia offerta di carte di credito, debito e prepagate tra cui scegliere, con caratteristiche diverse a seconda delle vostre specifiche esigenze.

Una delle caratteristiche migliori di questo conto è la possibilità di gestirlo totalmente online e da smartphone, in tutta semplicità e sicurezza. Ad esempio, basta un tap tramite l’app dedicata per ricaricare la carta prepagata e condividere le proprie coordinate bancarie. Scuotendo il telefono potrete controllare il vostro saldo e inquadrando il codice sul documento potrete pagare le bollette.

4. Conto corrente online N26

Anche tra i prodotti N26 troviamo un conto corrente online zero spese. Tra i vantaggi di aprire un conto corrente online N26 elenchiamo:

Mastercard N26 di debito gratuita, con la possibilità di impostare limiti di pagamento e prelievo e blocco e sblocco automatico tramite l’app;

gratuita, con la possibilità di impostare limiti di pagamento e prelievo e blocco e sblocco automatico tramite l’app; invio di denaro in tempo reale tramite MoneyBeam dal vostro smartphone;

in tempo reale tramite MoneyBeam dal vostro smartphone; bonifici bancari internazionali direttamente dall’app con il tasso di cambio valuta reale, grazie alla partnership con TransferWise;

direttamente dall’app con il tasso di cambio valuta reale, grazie alla partnership con TransferWise; categorizzazione automatica delle proprie spese.

La caratteristiche distintiva di N26 è la possibilità offerta di gestione del conto interamente dal proprio smartphone, scaricando l’app della banca. Per questo motivo, N26 si definisce una banca 100% mobile. Se lo schermo del cellulare vi risulta troppo scomodo per specifiche operazioni, potrete anche installare l’app direttamente sul vostro computer e lavorare così con uno schermo più grande.

Se vi state facendo domande sul livello di sicurezza del servizio offerto da N26, vi basterà sapere che la banca adotta il sistema 3D Secure (3DS). Si tratta di un sistema che garantisce un livello extra di sicurezza, che aiuta ad esempio a prevenire le frodi quando farete acquisti online con N26.

5. Conto corrente online Crédit Agricole

Il conto corrente online Crédit Agricole si compone di un’offerta chiara e semplice: canone zero, carta di debito con canone gratuito, prelievi gratuiti su ATM Crédit Agricole e bonifici SEPA online gratuiti.

Aggiungiamo che la proposta si presenta con la massima trasparenza rispetto ai costi dell’operatività del conto, all’utilizzo delle carte di pagamento e alle operazioni di prelievi e versamenti.

Nel dettaglio: