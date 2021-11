Aumento bollette luce e gas fino al 40%: le opportunità di risparmio di Novembre 2021

Per il periodo Ottobre-Dicembre 2021 è stato comunicato un aumento in bollette luce e gas del 40%, una spesa che peserà molto sui conti delle famiglie italiane. I rincari potevano anche essere più consistenti, se il Governo e l'authority non fossero intervenuti con alcuni provvedimenti d'urgenza. Ecco quali sono le tue opportunità per risparmiare con le migliori offerte energia e gas

Le bollette luce e gas sono in crescita e probabilmente l’aumento dell’ultimo trimestre 2021 sarà seguito da un nuovo rincaro. Per le famiglie che hanno attivo un contratto con i gestori del servizio a Maggiori tutele gli incrementi dei costi da sostenere per energia e gas superano, nel complesso, il 40%. I costi dell’energia sono cresciuti quasi del 30%, mentre quelli del gas hanno subito un rincaro del 14,4%.

Questi sono, per altro, i risultati dei provvedimenti d’urgenza adottati da ARERA e Governo per poter contenere gli aumenti, senza le misure straordinarie disposte dalle autorità i rialzi sarebbero stati del 45% per la bolletta energetica e per il gas gli incrementi in bolletta avrebbero dovuto essere del 30%.

Per il momento si è riusciti a porre un freno alla situazione grazie a tre misure. I provvedimenti che hanno reso possibile alleggerire gli aumenti in bolletta per 29 milioni di famiglie e 6 milioni di pmi sono stati: azzeramento degli oneri di sistema, riduzione dell’IVA al 5% e potenziamento del bonus elettrico e gas.

Per poter intervenire è stato necessario reperire i fondi necessari per sostenere i tagli in bolletta. Per poter ridurre l’IVA sono serviti 480 milioni di euro, altri 450 milioni sono stati recuperati per poter integrare il bonus, la spesa più cospicua è quella che riguarda l’azzeramento degli oneri di sistema per cui sono stati necessari 2 miliardi di euro.

L’ARERA ha calcolato che per una famiglia tipo gli attuali aumenti significheranno una spesa di 145 euro in più per l’energia elettrica, per il gas invece gli incrementi saranno di almeno 155 euro l’anno. Le stime dell’authority considerano come famiglia esempio tre persone che convivono e consumano circa 2700 kWh di energia e 1410 smc di gas in un anno.

Le opportunità per risparmiare su luce e gas

Per evitare gli aumenti puoi passare alle offerte del libero mercato, se scegli una promozione conveniente puoi risparmiare anche centinaia di euro l’anno. Per trovare il piano energia e gas che fa al caso tuo puoi usare il comparatore di SOStariffe.it, uno strumento gratuito e senza impegno all’acquisto delle promozioni.

Hai la possibilità di selezionare indicare il tuo attuale consumo annuo per sapere quali sono i pacchetti proposti dai gestori con le condizioni più vantaggiose. Oppure, se non hai a portata di mano questo dato, potrai effettuare la ricerca inserendo alcune informazioni sulle tue abitudini di consumo e sul tuo profilo energia:

con quante persone convivi

quanti elettrodomestici usate

le fasce orarie in cui siete in casa

Per il gas le domanda a cui rispondere sono:

utilizzi della materia prima (riscaldamento, sanitari, cucina)

mq abitazione

numero conviventi

In entrambi i casi potrai anche indicare il metodo di pagamento delle bollette che preferisci, le possibilità sono: RID o carte, bollettini postali.

Migliore promozione energia Novembre 2021

La famiglia tipo che abbiamo usato per effettuare il confronto delle offerte è composta da 3 persone che usano forno, frigo e lavatrice. Il consumo annuo indicato è di 2690 kWh. Ecco quali sono i gestori che sono risultati avere delle promozioni energia più convenienti:

Illumia

Sorgenia

Eni gas e luce

A2A

Illumia Extra Black

La soluzione di Illumia è un’offerta monoraria ad energia verde, quindi prodotta da fonti rinnovabili. Il costo dell’energia che ti propone questo gestore è pari a 0,0890 euro/kWh ed è bloccato per 1 anno.

Con questa promozione rispetto alle attuali tariffe del mercato tutelato potrai arrivare a risparmiare, in 12 mesi di fornitura, quasi 290 euro. Per i Black Day, che durano fino al 25 Novembre, potrai anche ottenere 50 euro in buoni regali Amazon se attivi sia l’offerta luce che quella gas con il gestore.

Per poter attivare questo piano è necessario che tu chieda il passaggio da un altro fornitore verso Illumia. Per avere maggiori informazioni puoi

Sorgenia Next Energy Luce Dual

Questa promozione monoraria a prezzo bloccato di Sorgenia può essere sottoscritta se accetti di pagare con RID o con addebiti diretti sulla carta di credito. Il piano luce è parte dei un’offerta dual fuel e le condizioni sono quindi soggette all’attivazione sia del pacchetto energia che di quello gas.

Con Sorgenia la luce che consumi ti costerà 0,0948 euro/kWh, a queste condizioni il risparmio stimato per te se provieni dal mercato tutelato è di oltre 294 euro in un anno.

La proposta è per una fornitura di energia green, prodotta al 100% da energia rinnovabile, con bollette elettroniche per poter abbattere ulteriormente le emissioni del tuo servizio. Potrai gestire le tua soluzione online, registrati nell’area clienti online o scarica l’applicazione.

Un incentivo per i clienti Sorgenia è il programma Porta un amico, il gestore ti dà l’opportunità di guadagnare fino a 3.000 euro di sconto in bolletta per ogni amico o conoscente che convinci a passare in Sorgenia.

Se vuoi attivare questa offerta o se vuoi dei chiarimenti sui servizi forniti da Sorgenia puoi cliccare sul link in basso.

Link di Eni Gas e Luce

Se non riesci proprio ad abbandonare i bollettini postali un’offerta che ti consente di pagare con questo metodo è la Link di Eni Gas e Luce. Per chi attiva i pagamenti in RID e richiede solo le bollette smart c’è però uno sconto del 10% sul costo dell’energia elettrica. Il provider

La proposta del cane a sei zampe è un piano dual fuel con tariffa monoraria (il prezzo della materia prima 0,0896 euro/kWh) per un anno. Stando ai prezzi applicati dal servizio a Maggior tutela potrai arrivare a risparmiare più di 273 euro in un anno.

Clicca sul link che segue se vuoi avere maggiori informazioni sulla tariffa.

A2A Click Luce

Infine il piano che ti propone A2A che ti offre un buono Amazon fino a 150 euro se attivi sia luce che gas con lo stesso gestore. Per chi invece sottoscrive solo il pacchetto energia il valore del buono scende a 50 euro.

Le caratteristiche della promozione Click Luce sono:

tariffa monoraria con prezzo energia 0,1200 euro/kWh – bloccato per 1 anno

il pagamento tramite RID

Questa offerta è proposta in esclusiva web. La stima del risparmio che potrai ottenere, considerando queste condizioni rispetto a quelle del mercato tutelato, è di 261 euro.

Puoi conoscere maggiori dettagli o attivare la promozione con il buono Amazon se clicchi qui in basso.

Migliori offerte Gas del mese

Ecco quali sono le promozioni gas che ti consentiranno di ridurre le tue bollette e di ottenere anche degli interessanti incentivi come nuovo cliente. Alcuni sono piano dual fuel, altre soluzioni solo gas, i fornitori che ti offrono i piani migliori sono:

Sorgenia

Eni gas e luce

A2A

Engie

Sorgenia Energy Gas Dual

Nella sezione riservata alle offerte luce abbiamo già analizzato la componente luce di questo pacchetto dual fuel di Sorgenia. Per quel che riguarda il gas il fornitore propone:

prezzo bloccato 0,3750 euro/smc per 1 anno

RID o carta di credito come metodi di pagamento

la gestione 100% digitale con app o sito

un buono Amazon e uno sconto fino a 3.000 euro se partecipi al programma Porta gli Amici in Sorgenia

Il risparmio stimato per la famiglia di 3 persone presa ad esempio con questa tariffa sarebbe di più di 231 euro in un anno.

Puoi conoscere meglio questa offerta e il gestore cliccando sul link che trovi qui sotto.

Link Gas

Con Eni Gas e Luce puoi attivare un’offerta monoraria a prezzo fisso, puoi scegliere se per un anno o per 24 mesi. I clienti che scelgono questa promozione possono avere uno sconto sul costo del gas se decidono di pagare con RID e di ricevere solo la bolletta smart. Inoltre il gestore si impegna a ridurre le emissioni legate alla tua utenza con un progetto di compensazione della CO 2 che consumi.

L’attuale prezzo del gas proposto con questa tariffa è di 0,3717 euro/smc e potrai risparmiare più di 199 euro in un anno di fornitura rispetto a quanto spenderesti come cliente del mercato tutelato.

Puoi attivare l’offerta cliccando sul link in basso

A2A Click Gas

La terza promozione che ti offre un risparmio molto importante sulle bollette gas è A2A Click Gas. Si tratta dell’offerta gas associato al pacchetto energia proposto dal gestore. Con questa soluzione il prezzo del gas è di 0,4200 euro/smc e potrai risparmiare quasi 198 euro rispetto a quanto paghi adesso come cliente del mercato tutelato.

Le condizioni di questo fornitore sono:

il prezzo bloccato per 1 anno

pagamenti in RID

bonus Amazon fino a 150 euro se attivi luce e gas entro il 6 Dicembre

Puoi avere maggiori informazioni se clicchi sul pulsante in basso.

Green Home x The Fork Gas

L’ultima offerta che analizziamo in questa guida è la proposta di Engie con lo sconto The Fork incluso come incentivo. Se attivi Green Home il prezzo applicato al tuo consumo di gas sarà 0,3940 euro/smc e il costo della materia prima resterà invariato per 24 mesi. L’offerta prevede pagamenti in RID e riceverai solo la bolletta in formato digitale. Il risparmio stimato con questa soluzione, rispetto al mercato a Maggiori Tutele, è di 190 euro l’anno.

