Quali sono le promozioni sulla componente gas con le quali è possibile risparmiare di più a novembre 2021? Vediamo di seguito qual è il miglior fornitore gas del mercato libero grazie a un’analisi che è stata effettuata con il comparatore di offerte gas di SOStariffe.it . Si potrà così conoscere a quanto ammonta la bolletta mensile e quanto si risparmia, in un anno, rispetto al mercato tutelato.

Come trovare il migliore fornitore gas per il riscaldamento a novembre 2021

Risparmiare sul costo delle bollette del gas, nonostante i rincari che ci sono stati in Maggior Tutela e l’accensione del riscaldamento 2021 in molte Regioni, è molto più semplice di quel che si pensi.

Sarà infatti sufficiente:

passare subito al mercato libero dell’energia e del gas naturale

farlo in modo ragionato, ovvero analizzando i migliori fornitori gas disponibili e le peculiarità delle loro proposte commerciali.

SOStariffe.it presenta, nella sezione dedicata alle promozioni luce e gas, due diversi comparatori, con il quale effettuare delle simulazioni, ovvero:

Per individuare le migliori soluzione del momento, ci saranno due strade. La prima consiste nell’inserire quelli che sono i propri dati reali di consumo. La seconda, invece, consiste nell’utilizzare i filtri presenti all’interno del comparatore, grazie ai quali si potrà conoscere a quanto ammonta il risparmio effettivo al quale si potrà andare incontro.

Concentrandosi sulle offerte gas, sarà possibile potrà indicare:

il numero dei componenti del proprio nucleo familiare; la grandezza della propria abitazione, in metri quadri; gli utilizzi che si fa del gas in casa, quali riscaldamento, acqua calda, cottura.

Di seguito saranno riportati chi sono i migliori fornitori gas del mercato libero che sono stati individuati effettuando una comparazione con:

una coppia;

che vive in una casa di 80 metri quadri;

che utilizza il gas per l’acqua calda, il riscaldamento e la cottura.

Migliori offerte gas novembre 2021

Le offerte gas più convenienti di novembre 2021 sono quelle che si possono attivare in modalità Dual Fuel rispetto alla tariffe luce citate nei paragrafi precedenti.

Si tratta, dunque, delle proposte dei fornitori luce e gas:

Sorgenia;

A2A;

Eni gas e luce;

Engie.

Vediamo di seguito, nel dettaglio, quali sono le caratteristiche di ogni singola proposta.

Sorgenia Energy Gas Dual

Energy Gas Dual è un’offerta di tipo Dual Fuel proposta dal fornitore di luce e gas Sorgenia.

Questa promozione si caratterizza principalmente per:

il prezzo bloccato;

il pagamento tramite RID o carta di credito;

la gestione 100% digitale della fornitura;

un buono Amazon e uno sconto fino a 3.000 euro in bolletta se porti gli Amici in Sorgenia.

Sarà possibile risparmiare fino a 225 euro sulla componente gas rispetto al prezzo previsto in Maggior Tutela.

La corrispettiva tariffa sulla componente luce, si caratterizza per:

l’essere di tipo monorario;

il prezzo bloccato;

il pagamento tramite RID o carta di credito.

L’energia è prodotta al 100% da fonti rinnovabili e l’offerta, che potrà essere gestita al 100% da remoto, grazie all’area clienti online e all’applicazione dedicata, permetterà di ricevere un buono Amazon e uno sconto fino a 3.000 euro in bolletta con il programma Porta gli amici in Sorgenia. Attivando questa promozione si potranno risparmiare fino a 358 euro circa sulla componente luce rispetto al prezzo previsto in Maggior Tutela.

A2A Click Gas

Si tratta dell’offerta gas di A2A che si potrà attivare in modalità Dual Fuel assieme alla promozione rispettiva sulla componente luce.

Si contraddistingue per:

una tariffa di tipo monorario;

il prezzo bloccato;

il pagamento tramite RID;

uno bonus di 50 euro con il codice presente su SOStariffe.it;

un risparmio, rispetto al prezzo fissato nel mercato tutelato, pari a 193,59 euro.

La promozione sulla componente luce, chiamata A2A Luce Click, prevede l’energia verde e si caratterizza per:

la tariffa di tipo monorario;

il prezzo bloccato;

il pagamento tramite RID;

uno bonus di 50 euro con il codice presente su SOStariffe.it.

Si tratta di un’esclusiva web, con bolletta elettronica, che permette di risparmiare fino a 309 euro rispetto al prezzo della Maggior Tutela.

Link Gas

Questa promozione gas di Eni Gas e Luce, che si potrà attivare assieme alla promozione sulla luce Link, si contraddistingue per:

la tariffa monoraria;

il prezzo bloccato;

la possibilità di avere accesso a uno sconto del 10% sul corrispettivo luce nel caso di attivazione della domiciliazione bancaria e della bolletta digitale;

Gas con compensazione CO2;

il check up energetico gratuito.

Permetterà di risparmiare fino a 193 euro rispetto al prezzo previsto in Maggior tutela.

La promozione sulla componente luce da attivare con l’offerta gas appena descritta si chiama Link e prevede:

una tariffa di tipo monorario;

il prezzo bloccato;

la possibilità di avere accesso a uno sconto del 10% sul corrispettivo luce nel caso di attivazione della domiciliazione bancaria e della bolletta digitale.

Con questa promozione si potranno risparmiare sulla luce fino a 340 euro rispetto al prezzo del mercato tutelato.

Offerte gas di Engie

Il fornitore Engie propone diverse tipologie di offerta che potranno essere attivate sulla componente gas. Si parte da Green Home x The Fork Gas, con la quale si potranno risparmiare fino a 184 euro rispetto al prezzo del mercato tutelato.

Si caratterizza per:

il prezzo bloccato per 24 mesi;

la gift card The Fork da 25 euro;

la bolletta elettronica e il pagamento tramite RID.

La promozione Energia 3.0 Light 12 mesi è un’offerta sulla componente gas con la quale si potranno risparmiare fino a 182 euro rispetto al prezzo del mercato tutelato.

Si caratterizza per:

il prezzo bloccato per 24 mesi;

la possibilità di ricevere fino a 300 euro di bonus grazie al programma Porta un amico;

la bolletta elettronica e il pagamento tramite RID.

Alla luce di quanto detto fin qui, emerge che ci sono alcuni elementi che accomunano i fornitori gas più convenienti del momento, che sono rappresentati da:

il prezzo bloccato per un periodo minimo di 12 mesi; l’attivazione di una promozione sia luce sia gas con lo stesso fornitore, in modo tale da riuscire a ottenere il massimo del risparmio; la presenza di servizi extra con i quali si avrà diritto a sconti aggiuntivi, come per esempio i programmi Fedeltà, oppure la domiciliazione diretta sul conto corrente e la bolletta digitale.