Aumenti luce e gas 2022: tutto sui futuri rincari di aprile 2022

Aumento bollette luce e gas 2022 : cosa succederà nel mese di aprile? Dalle prima stime i dati non sono positivi: ARERA ha confermato che potrebbe esserci un incremento del 20% sulla corrente elettrica e del 2% sul gas . Analizziamo la situazione attuale, mettendo in evidenza le migliori offerte con le quali sarà possibile risparmiare.

Offerte in evidenza VIVIweb Flex LuceGas Monorario 844,73 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA E.ON ValoreMercato Luce 792,00 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Luce Flex Web 792,82 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Non è facile fare previsioni e, in un contesto caratterizzato da una situazione di forte instabilità politica, farle con settimane di anticipo non è il massimo in termini di affidabilità. Tuttavia, dalle prime stime di ARERA, emerge che i costi di luce e gas aumenteranno ancora.

Nonostante il nuovo decreto bollette emanato dal Governo, che ha portato alla proroga dei bonus sociali luce e gas, e della riduzione dell’IVA al 5% sul gas e dell’abbattimento degli oneri generali di sistema fino al 30 giugno 2022, i rincari continueranno poiché il prezzo delle materie prime (il gas in primis) si mantiene elevato.

In questo contesto, abbiamo deciso di esaminare le offerte luce e gas più convenienti del momento, con l’utilizzo del comparatore di tariffe di SOStariffe.it. Quest’ultimo permette di indicare le seguenti informazioni:

il numero di componenti del proprio nucleo familiare;

la grandezza della propria abitazione;

i principali elettrodomestici presenti in casa, quali forno, frigorifero, lavatrice, dai quali derivano i consumi;

gli usi principali che si fanno del gas in casa, tra riscaldamento, cottura e acqua calda.

Confronta le offerte luce e gas »

Cosa si deve considerare per risparmiare di più nella scelta di una nuova offerta luce e gas nel mercato libero? Oltre all’attivazione di una nuova promozione Dual Fuel, ovvero l’attivazione di luce e gas con lo stesso operatore, si suggerisce di scegliere una promozione con prezzo fisso, per almeno 12 mesi. In questo modo si potrà essere tutelati contro ogni eventuale aumento che ci potrà essere (nei prossimi mesi) sulle offerte luce e gas.

Aumenti luce e gas 2022: migliori offerte per risparmiare

I dati che seguono si riferiscono a una simulazione effettuata su una famiglia di 4 persone che abita in una casa di 100 metri quadri. Le migliori offerte luce e gas sono quelle proposte da:

Pulsee;

Illumia;

Edison;

A2A;

E.ON;

Sorgenia.

Scopri le migliori tariffe Dual Fuel »

Come si potrà notare dall’analisi di ogni singola promozione, le offerte sottoscritte in modalità Dual Fuel permetteranno di accedere a molti più sconti che invece non sono previsti nel caso di sottoscrizione singola (inoltre, si otterranno anche dei vantaggi pratici, come per esempio la bolletta unificata).

Illumia Flex Web luce e gas

La promozione proposta da Illumina prevede:

l’energia prodotta da fonti rinnovabili;

la tariffa monoraria;

il pagamento tramite addebito diretto sul conto corrente.

Si caratterizza per l’assenza di depositi cauzionali e per l’energia venduta al prezzo di costo, senza contributo annuo. Si potranno risparmiare fino a 774 euro all’anno rispetto al prezzo della maggior tutela e si riceverà anche uno sconto di benvenuto pari a 25 euro.

Clicca sul link per saperne di più

Scopri Illumia Flex Web »

La promozione potrà essere attivata in modalità Dual Fuel assieme alla tariffa Gas Flex Web, la quale permette di:

risparmiare fino a 426 euro sulla componente gas;

l’assenza di deposito cauzionale;

il gas al prezzo di costo senza contributo annuo;

uno sconto fedeltà pari a 24 euro.

Clicca sul link per sapere di più

Scopri Gas Flex Web »

Pulsee Luce e Gas Relax Fix

La promozione proposta dall’operatore Pulsee è una tariffa di tipo monorario con prezzo bloccato per 24 mesi, con le quale si potranno risparmiare fino a 718 euro rispetto ai prezzi della Maggior Tutela.

Tra i motivi per attivarla, si annoverano:

il prezzo della componente energia scontato;

la possibilità di gestire tutto online;

la domiciliazione diretta delle bollette, sia su carta di credito sia su conto corrente.

Clicca sul link di seguito per approfittare subito dei vantaggi inclusi

Scopri Pulsee Luce Relax Fix »

La tariffa si potrà attivare in modalità Dual Fuel assieme alla promozione Pulsee Gas Relax Index, con la quale si potranno risparmiare fino a 396 euro all’anno sul gas e si potrà gestire la promozione direttamente online.

E.ON ValoreMercato Luce

Annunci Google

La promozione proposta da E.ON permette di risparmiare fino a 56 euro in bolletta in 6 mesi e di pagare circa 750 euro in meno di luce rispetto al prezzo del mercato tutelato.

Si caratterizza per:

l’energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili;

i pagamenti tramite addebito diretto sul conto corrente;

il programma Porta un Amico, con il quale si potranno ottenere degli sconti in bolletta fino a un massimo di 480 euro.

Clicca sul link per saperne di più

Scopri E.ON ValoreMercato Luce »



Prezzo Chiaro A2A Luce e Gas

Prezzo Chiaro A2A Gas prevede un anno di contributo in omaggio e una carta regalo Apple Store. Con questa promozione, che è disponibile solo online, sarà possibile risparmiare fino a 448 euro rispetto al mercato tutelato.

Clicca sul link per saperne di più

Scopri Prezzo Chiaro Gas »

Ricorda che potrai attivare questa promozione assieme a A2A alla tariffa Prezzo Chiaro A2A Luce. Questa promozione permetterà di risparmiare fino a 765 euro sulla componente luce e di avere a anno di energia pagato da A2A.

L’energia elettrica sarà prodotta da fonti 100% rinnovabili e sarà possibile attivare la domiciliazione bancaria delle bollette, in modo tale da rendere i pagamenti automatici. Clicca sul link in basso per saperne di più.

Scopri Prezzo Chiaro A2A »

Edison Sweet Luce e Gas

Edison propone un’offerta con prezzo bloccato per 24 mesi e pagamento tramite addebito diretto su conto corrente o carta di credito, che si caratterizza per:

un bonus da 85 euro sulla componente gas;

la polizza assicurativa Bolletta dolce&protetta di AXA;

un risparmio fino a 226 euro circa rispetto al costo del mercato tutelato.

Scopri Edison Sweet Gas »

Nel caso di attivazione in modalità Dual Fuel, quindi anche con l’offerta Edison Sweet Luce, sarà possibile ricevere subito un bonus del valore di 250 euro. Sulla componente luce si potranno risparmiare altri 590 euro rispetto al prezzo del mercato tutelato e si potrà usufruire di una tariffa di tipo monorario.

Clicca sul link per saperne di più

Scopri Edison Sweet Luce »

In alternativa, Edison propone l’offerta chiamata World Luce e Gas, che si caratterizza per:

l’assistenza 24/7 interventi domestici con Prontissimo Casa;

uno sconto 50 euro in bolletta per 12 mesi;

un risparmio di circa 665 euro sulla luce e di circa 365 euro sul gas rispetto al mercato tutelato.

Scopri Edison World Gas »

Next Energy Sunlight Luce e Gas Dual

La promozione luce gas proposta da Sorgenia, che potrà essere pagata tramite addebito diretto su conto corrente o carta di credito, di contraddistingue per:

un Buono Amazon e sconto fino a 3.000 euro in bolletta se porti gli amici in Sorgenia;

la bolletta elettronica;

l’area Clienti Online e App, dalla quale sarà possibile gestire interamente la propria fornitura.

Questa tariffa permette di risparmiare fino a 750 euro sulla componente luce e a 440 euro sulla componente gas in un anno rispetto al prezzo della Maggior Tutela. Clicca sul link per saperne di più.

Scopri Next Energy Sunlight Dual »