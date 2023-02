5G in Italia: ecco gli operatori con la rete più veloce di Febbraio 2023

Scopri gli operatori per navigare in 5G in Italia alla massima velocità. Tutte le migliori offerte di febbraio e i dettagli sulle prestazioni delle rispettive reti

L’avvento de 5G ha fatto fare al settore della telefonia mobile un enorme balzo tecnologico. Questa tecnologia si caratterizza non solo per una velocità di navigazione anche fino a cinque volte superiore al 4G ma offre anche una latenza minima, che permette di usufruire di servizi di streaming in altissima qualità, videochiamate e gaming online senza problemi, e una maggiore stabilità del segnale. Non sono molti gli operatori che in Italia permettono di navigare alla massima velocità in 5G ma si possono trovare anche offerte 5G a meno di 8 euro al mese. Potete confrontarle gratuitamente e trovare la più conveniente per voi in base ai consumi con il comparatore di SOStariffe.it.

5G in Italia: gli operatori più veloci a febbraio 2023

Offerte 5G Minuti e SMS Giga inclusi e velocità di navigazione in 5G Prezzo mensile Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 150 GB in 5G fino a 1.6 Gbps in download 7,95 euro Giga 150 di Iliad illimitati 150 GB fino a 400 Mbps in download 9,99 euro TIM 5G Power Famiglia (solo già clienti fisso)

illimitati illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM Young (solo Under 25) illimitati 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica fino a 2 Gbps in download primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica fino a 2 Gbps in download primo mese gratuito, poi 14,99 euro Infinito Black Edition di Vodafone illimitati illimitati in 5G fino a 2 Gbps 39,99 euro

TIM è stato il secondo operatore a lanciare un’offerta 5G in Italia e attualmente grazie al Vero 5G consente di navigare fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload in diverse città italiane come Roma, Milano, Torino, Firenze, Napoli, Bologna, Genova, Bari, Venezia, Catania e Matera. Tra le sue migliori tariffe per navigare alla massima velocità abbiamo:

TIM 5G Power Famiglia con minuti, SMS e Giga illimitati con TIM Unica (altrimenti 5 GB) a 9,99 euro al mese. Il primo mese e attivazione sono gratuiti se acquistate l’offerta online. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Questa promozione è riservata a chi è già cliente fisso di TIM

TIM Unica è la promozione gratuita per i clienti fisso e mobile dell’operatore che resta attiva fino a quando non si disattiva la connessione di casa. Il pagamento è previsto con addebito in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica. La promozione permette di avere non solo Giga illimitati ogni mese per tutta la famiglia (massimo sei SIM anche se non intestate al titolare della rete fissa) ma anche TIMVISION con Disney+ incluso per 3 mesi e 6 mesi di Amazon Prime (poi si rinnova a 9,99 euro al mese) e sconti su alcuni smartphone con vincolo di 30 mesi per la parte mobile.

TIM Young con minuti e SMS illimitati e 100 GB con TIM Ricarica Automatica a 9,99 euro al mese. Il primo mese è gratuito per i nuovi clienti che l’acquistano online così come l’attivazione. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. In Ue potete utilizzare fino a 20 GB per navigare in roaming. L’offerta è riservata agli Under 25 e permette di ascoltare musica su TIMMUSIC senza consumare dati.

Si può anche personalizzare aggiungendo:

50 GB aggiuntivi a 99 cent in più al mese

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games a 5 euro in più al mese

TIM One Number a 99 cent in più al mese

TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB con TIM Ricarica Automatica a 14,99 euro al mese. Il primo mese è gratuito per i nuovi clienti che l’acquistano online così come l’attivazione. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. In Ue potete utilizzare fino a 14 GB per navigare in roaming. L’offerta include anche 100 GB su Google per 3 mesi (poi si rinnova a 1,99 euro al mese) e TIM Safe Web Plus. Con TIM Unica potete acquistare una seconda SIM con TIM 5G Power Smart a 9,99 euro al mese.

Fastweb è l’operatore che ad oggi permette di attivare l’offerta 5G al prezzo più basso. L’operatore non chiarisce qual è la velocità massima a cui clienti possono navigare ma dato che si appoggia alla rete di WindTre è probabile che le prestazioni siano simili se non identiche.

WindTre dichiara di avere raggiunto una copertura complessiva del 95,9% della popolazione italiane sovrapponendo le tecnologie FDD DSS (Frequency Division Duplex – Dynamic Spectrum Sharing) e TDD (Time Division Duplex). La prima consente allo smartphone di utilizzare dinamicamente lo spettro delle frequenze in modalità condivisa per la connessione in 4G o 5G. WindTre invece solo con il 5G TDD raggiunge il 65,40% della popolazione ed è riservata alla navigazione in 5G. L’operatore nelle condizioni ottimali permetterebbe di raggiungere una velocità fino a 290 Mbps in download in 5G TDD e 280 Mbps in download in 5G FDD DDS ma grazie alla tecnica della dual connectivity la velocità teorica sarebbe fino a 1,6 Gbps in download.

Tornando a Fastweb, l’operatore afferma di raggiungere in 5G grandi città come Milano, Bologna, Roma, Napoli e si è posto l’obiettivo di arrivare a una copertura del 90% della popolazione entro il 2025. La sua migliore offerta di febbraio è la seguente:

Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB a 7,95 euro al mese. Se acquistata online l’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 10 euro. L’offerta include anche i corsi della Fastweb Digital Academy per apprendere nuove competenze digitali che vi renderanno più competitivi sul mercato del lavoro. In Ue potete utilizzare fino a 8 GB per navigare in roaming.

Iliad invece è stato il primo operatore in Italia a lanciare un’offerta 5G a meno di 10 euro al mese. In condizioni ottimali di copertura e segnale con la tecnologia FDD DSS permettere di navigare fino a 240 Mbps in download. Utilizzando invece le sole frequenze dedicate al 5G si può arrivare fino a circa 400 Mbps in download in condizioni ottimali di segnale e coperture e se la rete non è congestionata. La sua tariffa per navigare in 5G è la seguente:

Giga 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB a 9,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro. In Ue potete utilizzare fino a 10 GB per navigare in roaming

Attivando questa offerta con addebito automatico su carta di pagamento avete incluso anche uno sconto di 5 euro al mese sulla fibra ottica. Con IliadBox potete quindi navigare su fisso fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) sulla rete FTTH EPON e con inclusi anche chiamate illimitate, attivazione e modem Iliad Box con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito. Il prezzo è di 19,99 euro al mese per sempre per i già clienti mobile con offerta da 9,99 euro al mese. Per tutti gli altri l’offerta costa 24,99 euro al mese. L’attivazione è di 39,99 euro.

Vodafone è stato il primo operatore a lanciare un’offerta 5G in Italia ma non dichiara esplicitamente a quale velocità permetterebbe di navigare. Uno studio condotto dalla società di analisi indipendente Umlaut dal 14/10/20 al 20/10/20 però confermerebbe che le prestazioni mede nelle città di Milano, Napoli, Bologna, Torino e Roma, in cui la copertura outdoor supera il 90% del territorio, sono superiori a quelle degli altri operatori.

L’offerta per navigare alla massima velocità in 5G è Infinito Black Edition con minuti, SMS e Giga illimitati (+ 1000 minuti extra Ue + 500 minuti e 5 GB in roaming extra Ue) a 39,99 euro al mese con Smart Pay. Nella tariffa è anche incluso un mese di Rete Sicura, che poi si disattiva in automatico. L’attivazione è di 6,99 euro per i nuovi clienti. Un’altra promozione interessante è Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati a 9,99 euro al mese. In questo caso l’attivazione è gratuita. L’offerta è però riservata a chi ha già la rete fissa con Vodafone.

Con Smart Pay si paga in automatico con addebito su conto corrente o carta di credito e si hanno inclusi anche 5G Priority Access con accesso prioritario alla rete dell’operatore quando il traffico risulta congestionato e se attivate un’offerta della famiglia Infinito anche Vodafone Club+, che ogni mese propone 10 GB aggiuntivi, sconti sui prodotti e servizi dei partner dell’operatore o sui dispositivi elettronici nei suoi negozi oltre a 3 mesi di Audible e 6 mesi di Infinity+.

Se ancora non avete attivato la fibra ottica con Vodafone al costo di 24,90 euro al mese senza vincoli potete avere una connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in download, chiamate illimitate (solo online), attivazione (5 euro al mese per 24 rate) e modem con Wi-Fi Optimizer. In più se avete già una SIM dello stesso operatore potete attivare la stessa offerta a 22,90 euro al mese. In più avete anche un buono da 100 euro per la spesa da riscattare sul sito di Epipoli.

