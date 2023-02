PUN Febbraio 2023: le migliori offerte indicizzate del mese

Offerte in evidenza Luce Flex Web 881,20 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 812,12 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 1.094,20 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Nella scelta di una soluzione luce per la propria casa, bisogna tenere in considerazione un parametro molto importante: il costo unitario dell’energia elettrica, che è espresso in €/kWh. Più tale prezzo è contenuto, più è possibile guadagnare margini di risparmio in bolletta, a parità di consumi.

Ecco perché, in questo momento in cui i prezzi dei beni energetici all’ingrosso sono in calo, le offerte a prezzo indicizzato sono le più convenienti da attivare. Queste promozioni si allineano infatti all’andamento dell’indice PUN (acronimo di Prezzo Unico Nazionale), che è quanto si paga l’energia elettrica sul mercato della Borsa Elettrica Italiana (IPEX – Italian Power Exchange).

Affidandosi a questa tipologia di offerte, i clienti domestici possono avere così accesso diretto al prezzo dell’elettricità all’ingrosso. L’aggiornamento mensile del PUN, inoltre, permette di ricevere fatture in linea con l’andamento del mercato e quindi di trarre il massimo vantaggio dalla parabola discendente dei prezzi che si sta registrando in queste settimane.

Grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce è possibile individuare la soluzione a prezzo indicizzato per illuminare casa più in linea con le proprie possibilità di spesa e fabbisogno energetico a febbraio 2023.

Le migliori offerte luce indicizzate di Febbraio 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE SPESA IN BOLLETTA 1 Sorgenia Next Energy Sunlight Luce 0,1844 €/kWh 68,06 euro al mese 2 Octopus Energy Octopus Flex 0,1844 €/kWh 68,46 euro al mese 3 wekiwi Energia alla Fonte 0,1874 €/kWh 70,04 euro al mese

Le stime di spesa elencate in tabella sono quelle che accumulerebbe una “famiglia tipo” registrando un consumo annuale di 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW).

Qualora questo non sia lo specchio del proprio consumo energetico, è possibile calcolare tale dato grazie ai filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it. Qui sotto l’accesso diretto al widget:

Da segnalare che i prezzi della materia prima presenti in tabella sono calcolati sulla base del valore dell’indice PUN a gennaio 2023, eventualmente maggiorati del contributo al consumo che varia da fornitore a fornitore.

Next Energy Sunlight Luce di Sorgenia

La promozione di Sorgenia è sinonimo di convenienza per le seguenti ragioni:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN + 0,010 €/kWh di contributo al consumo per il primo anno;

di contributo al consumo per il primo anno; contributo fisso per costi di commercializzazione: 91 euro per il primo anno con sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi così da premiare la “fedeltà” dei propri clienti;

per gli anni successivi così da premiare la “fedeltà” dei propri clienti; sconto di 80 euro (con inserimento del codice amico “SEQUOIA”) sottoscrivendo sia la fornitura luce sia quella gas di Sorgenia.

(con inserimento del codice amico “SEQUOIA”) sottoscrivendo sia la fornitura luce sia quella gas di Sorgenia. accesso gratuito a Beyond Energy , il servizio di monitoraggio dei consumi per ottimizzare l’energia elettrica in casa;

, il servizio di monitoraggio dei consumi per ottimizzare l’energia elettrica in casa; possibilità di ottenere uno sconto del 10% sulla ricarica della propria auto elettrica scaricando l’app MyNextMove.

sulla ricarica della propria auto elettrica scaricando l’app MyNextMove. sconti fino a 3mila euro in bolletta portando amici e conoscenti in Sorgenia;

in bolletta portando amici e conoscenti in Sorgenia; gestione della fornitura in totale autonomia grazie all’App MySorgenia.

spesa stimata mensile per la “famiglia tipo”: 68,06 euro al mese.

Per saperne di più, ecco il link di riferimento:

Octopus Flex di Octopus Energy

Tra le offerte competitive a febbraio 2023 c’è anche quella messa a punto da Octopus Energy, la cui proposta è in esclusiva per SOStariffe.it. Ecco i punti cardinali della promozione:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,010 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso annuale pari a 80,40 euro per spese di commercializzazione;

per spese di commercializzazione; sconto #Octofriends : per ogni amico portato in Octopus Energy si beneficerà di uno sconto di 20 euro in fattura; a sua volta ogni amico diventato cliente Octopus Energy, usando il codice sconto #Octofriends, otterrà un bonus di 30 euro in bolletta;

: per ogni amico portato in Octopus Energy si beneficerà di uno in fattura; a sua volta ogni amico diventato cliente Octopus Energy, usando il codice sconto #Octofriends, otterrà un in bolletta; tariffazione trioraria per pagare meno l’energia in determinate fasce orarie;

fornitura 100% proveniente da fonti rinnovabili;

spesa mensile in bolletta per la “famiglia tipo”: 68,06 euro.

Ulteriori dettagli sono disponibili cliccando al link di seguito:

Energia alla Fonte di wekiwi

wekiwi, che fa parte del gruppo Tremagi, si conferma un magnete del risparmio a febbraio 2023 grazie alla seguente promozione:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,013 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; 90 euro all’anno a copertura dei costi di commercializzazione (7,50 euro al mese);

bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta attivando l’offerta online e inserendo il codice “SOSW22”;

in bolletta attivando l’offerta online e inserendo il codice “SOSW22”; sconto del 10% sui prodotti in vendita sulla piattaforma di shopping online wekiwi;

sui prodotti in vendita sulla piattaforma di shopping online wekiwi; possibilità di attivare l’offerta in modalità “ dual fuel “, ovvero abbinando la fornitura luce a quella gas con wekiwi;

“, ovvero abbinando la fornitura luce a quella gas con wekiwi; spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 70,04 euro al mese.

Clicca sul pulsante verde di seguito per i dettagli:

