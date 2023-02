A chi spetta il bonus 150 euro a Febbraio 2023

Ecco la tabella di marcia per i pagamenti dell’ indennità sociale una tantum introdotta con il decreto Aiuti ter per aiutare famiglie e lavoratori ad affrontare le spese alle stelle di luce e gas . Le novità a Febbraio 2023 su SOStariffe.it.

A febbraio 2023 ha preso il via la fase 2 dell’erogazione del bonus 150 euro, la misura anti-inflazione introdotta dal governo Draghi (con il decreto Aiuti ter) e il cui obiettivo è aiutare le famiglie italiane nel pagamento delle bollette alle stelle di luce e gas, oltre a far fronte agli incrementi generalizzati del carrello della spesa a causa dell’inflazione.

Ma in cosa consiste questa agevolazione? Chi può beneficiare di tale sostegno a febbraio 2023? Gli esperti di SOStariffe.it rispondono a queste domande dei consumatori nei paragrafi che seguono. Non solo: propongono anche un focus riepilogativo sulle agevolazioni statali contro il caro-energia introdotte dalla manovra di Bilancio 2023 e le migliori soluzioni attualmente disponibili per aprire un conto corrente zero spese.

Bonus 150 euro: i beneficiari dei pagamenti a Febbraio 2023

BENEFICIARI DEL BONUS NELLA FASE 1 BENEFICIARI DEL BONUS NELLA FASE 2 dipendenti pubblici e privati

pensionati

titolari di reddito di cittadinanza

titolari di altri trattamenti assistenziali

colf e badanti già beneficiari del bonus 200 euro titolari di indennità di disoccupazione

beneficiari delle indennità COVID-19

lavoratori autonomi occasionali

categorie di lavoratori che hanno presentato richiesta del bonus

venditori porta a porta già beneficiari del bonus 200 euro

Il bonus 150 euro è un contributo sociale una tantum che ha aiutato e continua ad aiutare le famiglie a più basso reddito (al di sotto dei 20 mila euro annui) a mitigare l’impatto del caro bolletta sui propri bilanci domestici. Dopo aver già erogato lo speciale “assegno” a lavoratori dipendenti pubblici e privati, pensionati, percettori di reddito di cittadinanza o trattamenti assistenziali, colf e badanti ora l’Inps è al lavoro per la liquidazione dei 150 euro a una nuova tranche di lavoratori.

Quali e con quali tempi? A stabilire la tabella di marcia per i pagamenti del bonus 150 euro a febbraio 2023 è la circolare Inps 127/2022, che è la stessa che ha fornito le istruzioni per i pagamenti della prima fase dell’erogazione. Nelle 20 pagine che compongono il documento, l’istituto di previdenza nazionale precisa che sarà erogato a febbraio 2023 il beneficio economico per:

titolari di indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, mobilità ordinaria o in deroga nel mese di novembre 2022;

beneficiari di indennità di disoccupazione agricola 2022 (relativa all’anno 2021);

beneficiari delle indennità COVID-19;

lavoratori autonomi occasionali;

categorie di lavoratori che hanno presentato domanda per ottenere il beneficio (co.co.co, lavoratori stagionali, assegnisti e dottorandi, lavoratori dello spettacolo e partite Iva);

venditori porta a porta già beneficiari del bonus 200 euro.

Le altre agevolazioni statali contro il caro bolletta a Febbraio 2023

GLI AIUTI STATALI IN VIGORE A FEBBRAIO 2023 1 riduzione dell’Iva al 5% sul gas 2 azzeramento degli oneri generali di sistema per luce e gas 3 potenziamento del bonus elettrico e gas 4 innalzamento del limite ISEE (a 15 mila euro annui) per il riconoscimento dei bonus luce e gas 5 blocco delle modifiche unilaterali dei contratti da parte dei fornitori

Come evidenziato in tabella, le famiglie italiane potranno beneficiare delle seguenti agevolazioni statali contro il caro energia per tutto il primo trimestre 2023 (fino al 31 marzo). Ecco una fotografia dei principali “salvagenti” previsti dalla manovra di Bilancio 2023:

riduzione dell’ Iva al 5% sul gas ;

; azzeramento degli oneri generali di sistema per luce e gas;

degli oneri generali di sistema per luce e gas; potenziamento del bonus elettrico e gas per famiglie in condizioni di disagio economico o fisico: al bonus ordinario è affiancato un bonus straordinario (“compensazione integrativa”) per aumentare l’importo dello sconto in bolletta;

per famiglie in condizioni di disagio economico o fisico: al bonus ordinario è affiancato un bonus straordinario (“compensazione integrativa”) per aumentare l’importo dello sconto in bolletta; innalzamento del limite ISEE per il riconoscimento dei bonus luce e gas per le famiglie più vulnerabili (dalla precedente soglia di 12 mila euro al tetto attuale dei 15mila euro);

per il riconoscimento dei bonus luce e gas per le famiglie più vulnerabili (dalla precedente soglia di 12 mila euro al tetto attuale dei 15mila euro); blocco delle modifiche unilaterali dei contratti da parte dei fornitori (fino al 30 giugno 2023)

È bene ricordare che sia l’azzeramento degli oneri di sistema sia la riduzione dell’IVA saranno applicate in automatico in bolletta dai singoli fornitori.

Anche i bonus luce e gas per disagio economico non dovranno essere richiesti: basta aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e avere un’attestazione ISEE entro la soglia di accesso al bonus. Al contrario, è necessario compilare la domanda (ai Comuni o ai CAF abilitati) per ottenere le riduzioni per chi è in condizioni disagio fisico.

