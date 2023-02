Prezzo gas in calo? Meglio diminuire i consumi

Il prezzo del gas è, finalmente, in calo ma la crisi energetica non è ancora finita . Le quotazioni del prezzo all'ingrosso del gas sono ancora molto alte e il mercato ha confermato, nei mesi scorsi, di essere molto instabile e imprevedibile. Di conseguenza, il taglio dei consumi resta una priorità anche per i prossimi mesi. Ecco tutti i dettagli in merito.

Tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023 si è registrato un netto calo del prezzo del gas all’ingrosso. Questo trend si traduce in un calo anche del prezzo al dettaglio del gas oltre che in un calo del prezzo al dettaglio dell’energia elettrica. Si tratta di un’ottima notizia per le famiglie che hanno la possibilità di risparmiare cifre significative sulle bollette nel corso dei prossimi mesi.

Come già fatto nei mesi scorsi, però, l’attenzione sul taglio dei consumi e sull’ottimizzazione del modo in cui si utilizza l’energia elettrica e il gas naturale deve restare alta. Si tratta di un aspetto centrale per il futuro prossimo. Il mercato all’ingrosso è ancora molto instabile: nuovi rincari potrebbero essere dietro l’angolo andando ad aumentare, all’improvviso, i costi per gli utenti.

Il prezzo del gas è in calo ma il taglio dei consumi resta una priorità

COSA STA SUCCEDENDO SUL MERCATO ENERGETICO AD INIZIO 2023 1. Il prezzo del gas è in netto calo sul mercato all’ingrosso trascinando verso il basso anche il prezzo dell’energia elettrica 2. Gli indici PUN per la luce e PSV per il gas sono al minimo da settembre 2021 3. L’attenzione sul taglio dei consumi deve restare alta: le quotazioni all’ingrosso sono più che doppie rispetto ai livelli pre-crisi

Nel corso delle ultime settimane, il prezzo del gas ha registrato un netto calo. Il dato relativo all’indice PSV (indice di riferimento del mercato all’ingrosso del gas in Italia) è una conferma. Dopo il picco registrato in estate, infatti, l’indice PSV ha registrato un calo progressivo, al netto di un leggero rialzo a dicembre 2022.

A gennaio 2023, quindi, il prezzo del gas all’indice PSV è pari a 0,731 €/Smc. Si tratta del valore più basso registrato dallo scorso settembre del 2021. Un dato analogo viene registrato anche dal PUN (il Prezzo Unico Nazionale che regola il mercato all’ingrosso dell’energia elettrica). In questo caso, il prezzo di gennaio 2023 è pari a 0,174 €/kWh. Si tratta del dato più basso registrato, anche in questo caso, da settembre 2021.

Nonostante prezzi all’ingrosso in calo, però, l‘attenzione sul taglio dei consumi deve restare alta. Come evidenziato di recente da Francesco Starace, amministratore delegato di Enel, il prezzo del gas si attesta ancora su quotazioni più che doppie rispetto ai livelli pre-crisi. Di conseguenza, il “problema” del costo dell’energia, anche se ridotto rispetto ai mesi scorsi, resta un elemento significativo. Gli utenti finali continueranno a dover fare i conti con bollette di luce e gas elevate.

La crisi del settore energetico non è stata superata. L’attenzione sul taglio dei consumi deve continuare ad essere alta. Resta prioritario, per gli utenti finali, mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per poter ridurre i consumi andando così ad evitare delle vere e proprie stangate sulle bollette di luce e gas nel corso dei prossimi mesi. La riduzione dei consumi può avvenire seguendo due diverse strade:

il taglio degli sprechi ponendo la massima attenzione sul modo in cui si utilizza l’energia su base quotidiana

ponendo la massima attenzione sul modo in cui si utilizza l’energia su base quotidiana l’incremento dell’efficienza energetica per ridurre i consumi a parità di utilizzo; questa seconda strada può essere percorsa andando ad incrementare l’efficienza energetica degli elettrodomestici in casa, acquistando modelli più efficienti, e migliorando l’isolamento termico per rendere più efficiente il sistema di riscaldamento di inverno e di raffreddamento d’estate

Con la combinazione di questi accorgimenti è possibile raggiungere l’obiettivo di ridurre i consumi e, quindi, alleggerire le bollette nel caso in cui le quotazioni all’ingrosso del mercato energetico dovessero tornare a crescere. Per massimizzare il risparmio, in ogni caso, è importante concentrarsi sul taglio del costo dell’energia.

Per tagliare le bollette è prioritario ridurre il costo dell’energia

La strada per il risparmio passa, in ogni caso, per il taglio del costo dell’energia, sia per la luce che per il gas. Si tratta di un elemento centrale per raggiungere l’obiettivo del risparmio. Per ridurre il costo dell’energia è necessario affidarsi alle migliori offerte luce e gas del Mercato Libero che consentono l’accesso a condizioni tariffarie più vantaggiose.

Con le tariffe indicizzate, ad esempio, è possibile puntare su offerte che garantiscono l’accesso diretto al prezzo del PUN per la luce e al prezzo del PSV per il gas. Per scoprire le offerte più vantaggiose è possibile fare riferimento al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, accessibile dal link qui di sotto. Basterà indicare una stima del proprio consumo annuo per individuare subito le tariffe più vantaggiose da attivare.

Una volta individuata l’offerta giusta da attivare è possibile procedere con la sottoscrizione online, raggiungendo il sito del fornitore e seguendo una veloce pratica di sottoscrizione. Basteranno pochi minuti per completare la sottoscrizione del contratto di fornitura. Per attivare un’offerta basta avere a disposizione i dati anagrafici dell’intestatario oltre ai codici identificativi della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) riportati in bolletta.

In ogni casto, l’attivazione di nuove offerte luce e gas:

è gratuita

avviene senza interruzione della fornitura e senza cambio del contatore

non richiede l’invio della disdetta al precedente forniture (l’intera operazione avviene in modo automatico)

Per assistenza nella scelta delle tariffe e nell’attivazione è possibile affidarsi al servizio di consulenza di SOStariffe.it, disponibile al numero 02 5005 111.