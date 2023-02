Cambio operatore da TIM: le 10 offerte per il passaggio a Febbraio 2023

Scopri le migliori offerte per chi vuole effettuare il cambio operatore da TIM a febbraio. Si possono avere anche 150 GB in 5G a meno di 8 euro al mese

TIM è il primo operatore di telefonia mobile in Italia per numero di linee attive. Dopo l’arrivo di Iliad nel nostro Paese però il suo primato, così come quello di altri gestori storici, è stato messo in discussione da una ventata di nuove offerte low cost che puntano su prezzo basso, tanti Giga, trasparenza, assenza di vincoli e costi nascosti. Effettuare il cambio operatore da TIM può quindi essere molto conveniente, considerando che a parità di traffico incluso è possibile trovare offerte a un prezzo più basso rispetto a quelle dell’operatore italiano.

Le 10 migliori offerte per il cambio operatore da TIM a febbraio 2023

Offerte degli operatori per i clienti TIM Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Super Mobile di Optima Italia illimitati 100 GB in 4G+ fino a 60 Mbps 4,95 2 Entry di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 30 GB in 4.5G 4,99 euro 3 Spusu 50 di Spusu 2000 minuti e 500 SMS 50 GB in 4G+ 5,98 euro 4 Easy di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 60 GB in 4.5G 6,99 euro 5 Giga 100 di Iliad illimitati 100 GB in 4G/4G+ 7,99 euro 6 Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 150 GB in 5G 7,95 euro 7 Creami Extra WOW 150 di Postemobile illimitati 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 8,99 euro 8 Giga 150 di Iliad illimitati 150 GB in 4G/4G+ o 5G 9,99 euro 9 Elite di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 120 GB in 4.5G 9,99 euro 10 Creami Extra WOW 300 di Postemobile illimitati 300 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 11,99 euro

Chi vuole effettuare il cambio operatore da TIM ha a sua disposizione una ricca scelta di offerte. E’ possibile sia acquistare una SIM con un nuovo numero sia mantenerlo nel passaggio con portabilità. Nella top ten delle tariffe di febbraio avete proposte fino a 300 GB inclusi per navigare in 4G e offerte 5G a meno di 8 euro al mese. Per confrontarle tra loro e trovare quella che davvero sia più conveniente per voi potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Il confronto avviene infatti in base ai consumi e alle esigenze specifiche dell’utente.

1. Super Mobile di Optima Italia con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G+ fino a 60 Mbps in download a 4,95 euro al mese. Se acquistate l’offerta online l’attivazione è di 9,90 euro, invece di 19,90 euro. In Ue si possono utilizzare tutti i minuti e Giga inclusi.

2. Entry di Elimobile con minuti e SMS illimitati 30 GB in 4.5G a 4,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. In Ue si possono utilizzare 60 minuti per le chiamate e 1 GB per navigare in roaming. L’offerta include anche 50 elicoin e una prima ricarica in regalo. Ogni mese si ottengono altri 50 elicoin. Le monete digitali si possono spendere per acquistare contenuti a pagamento sull’app Elisium come esperienze uniche con i VIP, virtual masterclass, corsi online e film in streaming. Con Run with Me si ricevono 10 elicoin per ogni chilometro percorso a piedi fino a un massimo di 1.500 in totale. Potete passare a un’offerta superiore in ogni momento senza costi aggiuntivi.

3. Spusu 50 di Spusu con 2000 minuti, 50 SMS e 50 GB in 4G+ a 5,98 euro al mese per sempre. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. In Ue sono disponibili 5,45 GB per il roaming. L’offerta include anche 100 GB di riserva da utilizzare quando si finisce il traffico dati incluso e il servizio Riserva Dati per convertire i minuti, SMS e Megabyte non consumati nel mese in Gigabyte aggiuntivi che non scadono e sono disponibili a partire dal rinnovo successivo.

4. Easy di Elimobile con minuti illimitati, 100 SMS e 60 GB in 4.5G a 6,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. In Ue si possono utilizzare 60 minuti per le chiamate e 1 GB per navigare in roaming. L’offerta include anche 70 elicoin e Run with Me. Ogni mese si ottengono altri 70 elicoin.

5. Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese. Se acquistate l’offerta online l’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 10 euro. In Ue sono disponibili 8 GB per il roaming. L’offerta include anche i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy, utili per ottenere nuove competenze digitali che vi renderanno competitivi sul mercato del lavoro.

6. Creami Extra WOW 150 di Postemobile con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download a 8,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro più 10 euro per una prima ricarica. In Ue sono disponibili 8,19 GB per il roaming.

7. Giga 100 di Iliad con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro. In Ue sono disponibili 8 GB per il roaming. Potete poi passare a Giga 150 in ogni momento senza costi aggiuntivi dall’Area Personale.

8. Giga 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB anche in 5G a 9,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro. In Ue sono disponibili 10 GB per il roaming.

Le offerte di Iliad non prevedono vincoli di durata o costi nascosti. Potete quindi recedere dal piano quando volete senza il pagamento di penali o altre spese aggiuntive. Chi effettua il cambio di operatore da TIM attivando Giga 150 con pagamento automatico su carta di credito o debito ottiene anche uno sconto di 5 euro al mese sulla fibra ottica di Iliad. Al costo mensile di 19,99 euro per sempre, invece di 24,99 euro, potete avere una connessione fissa senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) sulla rete FTTH EPON. La tariffa include anche chiamate illimitate, attivazione e modem Iliad Box con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito. Il costo di attivazione di 39,99 euro.

9. Elite di Elimobile con minuti illimitati, 100 SMS e 120 GB in 4.5G a 9,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. In Ue si possono utilizzare 60 minuti per le chiamate e 1 GB per navigare in roaming. L’offerta include anche 100 elicoin e Run with Me. Ogni mese si ottengono altri 100 elicoin.

10. Creami Extra WOW 300 con minuti e SMS illimitati e 300 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download a 11,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro più 20 euro per una prima ricarica. In Ue sono disponibili 10,92 GB per il roaming.

Altre offerte interessanti che i clienti TIM possono attivare sono:

ho. 11,99 di ho. Mobile con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps in download e upload a 11,99 euro al mese. Si deve poi acquistare una ricarica da 12 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Attivazione a 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. In Ue sono disponibili 11 GB per il roaming

Kena 11,99 100GB STAR di Kena Mobile 100 GB in 4G fino a 60 Mbps a 11,99 euro al mese. Attivando il servizio di autoricarica avete inclusi altri 50 GB ogni mese. Attivazione a 4,99 euro mentre SIM e attivazione sono gratuite. In Ue sono disponibili 11 GB per il roaming

Kena 12,99 150GB STAR con minuti illimitati, 1000 SMS e 150 GB in 4G fino a 60 Mbps a 12,99 euro al mese . Attivando il servizio di autoricarica avete inclusi altri 50 GB al mese. Attivazione a 4,99 euro mentre SIM e attivazione sono gratuite. In Ue sono disponibili 12 GB per il roaming

con minuti illimitati, 1000 SMS e fino a 60 Mbps a . Attivando il servizio di autoricarica avete inclusi altri 50 GB al mese. Attivazione a 4,99 euro mentre SIM e attivazione sono gratuite. In Ue sono disponibili 12 GB per il roaming Very 12,99 di Very Mobile con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G fino a 30 Mbps in download a 12,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite se acquistate il piano online. In Ue sono disponibili 11,9 GB per il roaming

ho. 13,99 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G fino a 30 Mbps in download e upload a 13,99 euro al mese . Si deve poi acquistare una ricarica da 14 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Attivazione a 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. In Ue sono disponibili 12,8 GB per il roaming

con minuti e SMS illimitati e fino a 30 Mbps in download e upload a . Si deve poi acquistare una ricarica da 14 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Attivazione a 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. In Ue sono disponibili 12,8 GB per il roaming Very 13,99 con minuti e SMS illimitati e 220 GB in 4G fino a 30 Mbps in download a 13,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite se acquistate il piano online. In Ue sono disponibili 12,8 GB per il roaming

Con l’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati dopo 30 giorni dall’attivazione potete recedere senza costi aggiuntivi dalle offerte di ho. Mobile e richiedere online con due clic il rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese. Se invece acquistate le tariffe di Very Mobile entro il 28 febbraio avete invece in regalo un mese di ricarica. Kena, ho. e Very obbligano chi effettua il cambio di operatore da TIM a richiedere la portabilità del numero, che viene comunque eseguita gratuitamente da tutti gli operatori entro tre giorni lavorativi.