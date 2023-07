Scopri come avere il WiFi senza linea fissa attivando un' offerta FWA o in alternativa acquistando una SIM con tariffa mobile abbinata a una chiavetta Internet o modem portatile

Avere il WiFi senza linea fissa oggi non è più un problema. Se non siete raggiunti da una rete terrestre, ci sono diverse tecnologie che consentono di accedere a Internet senza limiti e con prestazioni del tutto simili a un’offerta fibra ottica a un prezzo anche più vantaggioso. L’alternativa è quella di utilizzare una tariffa per il mobile come se fosse un piano per la connessione di casa. In questo modo si possono spendere cifre ancora più basse.

Le migliori offerte per il WiFi senza linea fissa di luglio 2023

Le migliori offerte FWA Navigazione Costo mensile 1 PosteMobile Casa Web fino a 300 Mbps in 4G 19,90 €/mese 2 Linkem 5G Senza Limiti fino a 1 Gbps in FWA+ 24,90 €/mese 3 Fastweb Casa Light FWA fino a 1 Gbps in Ultra FWA 24,95 €/mese 4 Casa Wireless+ di Vodafone fino a 300 Mbps in FWA 27,90 €/mese

Una delle scelte migliori per avere il WiFi senza linea fissa è attivare un’offerta FWA (Fixed Wireless Access). La fibra misto radio infatti per la trasmissione del segnale prevede un misto di fibra ottica e frequenze del 4G/5G, che appunto raggiungono il modem finale dell’utente tramite un ponte radio. Tali caratteristiche le permettono di offrire una copertura più ampia rispetto ad altre tipologie di reti anche nei piccoli Comuni o comunque in tutte quelle zone in cui non è disponibile la fibra. Per avere il WiFi senza linea fissa potrebbe essere necessaria l’installazione di un’antenna da esterno a seconda della copertura al vostro indirizzo, che potete verificare gratis su SOStariffe.it.

Con PosteMobile Casa Web di PosteMobile Casa avete inclusa una connessione fino a 300 Mbps in download insieme a un modem autoinstallante e trasportabile che verrà spedito gratuitamente. L’offerta costa 19,90 euro mentre l’installazione è di 29 euro. Per utilizzare il modem anche fuori casa basta collegarlo alla presa di corrente.

Linkem 5G Senza Limiti di Linkem invece vi consente di navigare senza limiti fino a 1 Gbps in download sulla rete FWA+ a 24,90 euro al mese. Nell’offerta è incluso anche un apparato MyLink Box da interno o da esterno a seconda della copertura. Per l’attivazione servono 29,90 euro. Potete aggiungere anche l’opzione Parla & Naviga per avere chiamate illimitate da fisso verso i numeri nazionali con tecnologia VoIP a 2 euro al mese.

Fastweb Casa Light FWA include una connessione fino a 1 Gbps in download in Ultra FWA oltre a modem Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa Integrata, installazione dell’antenna e i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy, che vi consentiranno di apprendere nuove competenze digitali che vi saranno utili per essere più visibili dalle aziende. Il prezzo è di 24,95 euro al mese senza vincoli. Fastweb infatti vi consente di provare la sua offerta per trenta giorni e decidere poi se continuare o recedere dal piano senza penali o costi aggiuntivi e ottenendo anche il rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese.

Per soli 3 euro in più al mese potete abbinare all’offerta anche un amplificatore Wi-Fi Booster per ampliare la portata del segnale e raggiungere tutte le stanze della casa o un’offerta di telefonia mobile come:

Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB in 5G a 7,95 euro al mese. Sono inclusi anche 8 GB per navigare in roaming nei Paesi Ue

Fastweb Mobile Maxi con minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB in 5G a 11,95 euro al mese. Sono inclusi anche 8 GB per navigare in roaming nei Paesi Ue

Per entrambe le tariffe l’attivazione costa 10 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. La consegna avviene entro un massimo di cinque giorni lavorativi.

Infine, Casa Wireless+ di Vodafone consente di navigare senza limiti fino a 300 Mbps in download in FWA e include chiamate illimitate (solo con acquisto online), modem con Wi-Fi Optimizer e a seconda della copertura anche un’antenna FWA da esterno. Il prezzo è di 27,90 euro al mese senza vincoli. Il costo di attivazione è di 96 euro ma si può dividere in 24 rate da 4 euro al mese.

Le offerte di telefonia mobile per avere il WiFi senza linea fissa di luglio 2023

Offerte mobile con tanti Giga Giga inclusi Costo mensile Per chi arriva da… 1 300% Digital di PosteMobile

300 GB in 4G+ 8,99 €/mese Qualsiasi operatore 2 Kena 9,99 230GB STAR di Kena Mobile 230 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con autoricarica + 200 GB per 60 giorni 9,99 €/mese Iliad o alcuni MVNO selezionati con portabilità 3 ho. 10,99 di ho. Mobile

300 GB in 4G fino a 30 Mbps 10,99 €/mese Iliad o alcuni MVNO selezionati con portabilità 4 Fastweb Mobile Maxi 300 GB anche in 5G 11,95 €/mese Qualsiasi operatore 5 Creami Extra WOW 300 di PosteMobile 300 GB in 4G+ 11,99 €/mese Qualsiasi operatore 6 Dati 300 di Iliad 300 GB in 4G/4G+ 13,99 €/mese Qualsiasi operatore

Se volete risparmiare ulteriormente per il WiFi senza linea fissa potreste valutare l’acquisto di una SIM mobile da utilizzare poi con un modem Wi-Fi 4G o una chiavetta/saponetta Internet. In questo modo infatti avrete una connessione disponibili per navigare anche su più dispositivi in contemporanea sempre a portata di mano. Si tratta non solo di un’alternativa economica alla linea fissa ma anche una soluzione molto efficace quando si è in vacanza o all’estero. Diversi operatori poi includono un modem portatile nelle loro offerte solo dati o comunque consentono di acquistarli a prezzi vantaggiosi anche online.

Per confrontare le offerte di telefonia mobile dei principali operatori e trovare la soluzione più adatta a voi in base alle vostre reali necessità in termini di Giga inclusi e abitudini di consumo potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. In pochi secondi avrete infatti tutte le informazioni necessarie per avere la certezza di scegliere la soluzione più economica per voi e non dovervi preoccupare di quanto traffico dati consumate durante il mese. Potrete poi attivarla online con la massima online con un clic sul seguente bottone, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Di seguito potete trovare tutte le migliori offerte con tanti Giga che si possono attivare a luglio:

300% Digital di PosteMobile con 300 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download a 8,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro più 15 euro per una prima ricarica. Avete inclusi anche 8,19 GB per la navigazione in roaming. Se durante il mese consumate meno di 100 GB avrete in regalo 20 credit per acquistare minuti e SMS, che altrimenti con questa tariffa sono a consumo.

Kena 9,99 230GB STAR di Kena Mobile con 230 GB in 4G fino a 60 Mbps in download a 9,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. Avete inclusi anche 10,1 GB per la navigazione in roaming. Attivando il sistema di ricarica automatica entro il 20/9/23 avrete inclusi 50 GB in più al mese dal primo rinnovo. Se invece l’acquistate entro il 25/7/23 potete utilizzare 200 GB aggiuntivi entro 60 giorni. Questa promozione può essere attivata solo da chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni MVNO selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, Fastweb Mobile e altri. La portabilità è gratis per tuti gli operatori e richiede un massimo di tre giorni lavorativi per essere completata.

ho. 10,99 di ho. Mobile con 300 GB in 4G fino a 30 Mbps in download e upload a 10,99 euro al mese. SIM, attivazione e spedizione sono gratuite ma dovrete acquistare una ricarica da 11 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo del piano. Avete inclusi anche 10,1 GB per la navigazione in roaming. Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarla per trenta giorni e decidere poi se continuare o recedere dal piano senza costi aggiuntivi o penali. Potete poi richiedere online con due clic il rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese. Anche questa offerta è disponibile solo per chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni MVNO selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, Fastweb Mobile e altri.

Fastweb Mobile Maxi con 300 GB anche in 5G a 11,95 euro al mese. L’attivazione è di 10 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Avete inclusi anche 10,1 GB per la navigazione in roaming e i corsi della Fastweb Digital Academy.

Creami Extra WOW 300 di PosteMobile con 300 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download a 11,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro più 15 euro per una prima ricarica. Avete inclusi anche 10,92 GB per la navigazione in roaming.

Dati 300 di Iliad con 300 GB in 4G/4G+ a di 13,99 euro al mese per sempre. L’operatore low cost non prevede vincoli né costi nascosti e data l’assenza di rimodulazioni fissa nel tempo il costo delle sue tariffe. L’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Avete inclusi anche 13 GB per la navigazione in roaming.

