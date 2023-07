Cresce l’interesse dei risparmiatori verso i conti deposito : sono sempre più considerati una soluzione d’ investimento sicura e remunerativa in un contesto economico in cui l’inflazione è alta e la BCE aumenta il costo del denaro erodendo il potere d'acquisto dei risparmi presenti sui conti correnti. Ecco perché questi prodotti bancari attraggono la liquidità in eccesso e quali sono i rendimenti più alti a luglio 2023 su SOStariffe.it.

Con l’inflazione al galoppo e un nuovo rialzo dei tassi di interesse che incombe all’orizzonte, è sempre meno vantaggioso per i risparmiatori lasciare la propria liquidità in eccesso sul conto corrente. Al contrario, gli italiani che siano a caccia di investimenti sicuri e affidabili per far fruttare i propri risparmi a luglio 2023 possono orientare il radar della convenienza verso i conti deposito, il cui crescente appeal è stato certificato da una recente indagine realizzata dall’Osservatorio ConfrontaConti.it.

Prima di analizzare cosa siano queste soluzioni d’investimento e perché coniughino redditività e sicurezza, è bene ricordare che il comparatore di SOStariffe.it per conti deposito è una bussola che orienta i risparmiatori verso i migliori prodotti disponibili sul mercato bancario, ovvero quelli che assicurano il più alto rendimento sul denaro depositato.

Conti deposito: meglio vincolato o non vincolato a Luglio 2023?

TIPOLOGIA DI CONTO DEPOSITO CARATTERISTICHE Conto deposito vincolato La somma non può essere svincolata per tutta la durata del vincolo (per esempio, 12 mesi), a meno di non perdere l’interesse maturato e di pagare eventuali penali

I tassi di interesse sono più alti Conto deposito non vincolato Il risparmiatore può rientrare in possesso in qualsiasi momento delle giacenze depositate, beneficiando degli interessi maturati

Il tasso di interesse garantito è più basso

Cos’è un conto deposito e in che cosa si differenzia da un conto corrente? A spiegarlo è la Banca d’Italia, in un glossario online all’interno del portale “L’Economia per tutti”. “A differenza del conto corrente, usato per la gestione delle spese quotidiane, il deposito a risparmio è dedicato esclusivamente al risparmio”, si legge nel portale di educazione finanziaria di Bankitalia.

Sottoscrivendo un conto deposito, la cui operatività è dunque limitata ai soli prelievo e versamento, “il cliente affida alla banca una somma di denaro e riceve un interesse; la banca si impegna a restituire la somma depositata alla scadenza del contratto o quando il cliente lo richiede”, si legge ancora sul portale.

A questo proposito, c’è da sottolineare che esistono due tipologie di conti deposito:

il conto deposito vincolato ;

; il conto deposito svincolato.

Nel primo caso, i soldi depositati saranno bloccati per un periodo di tempo quantificato in mesi o anni. E, ovviamente, più lungo è il vincolo, più alto è il tasso di rendimento. Mentre con il conto deposito senza vincolo, il denaro può essere recuperato in qualsiasi momento, ma il tasso di interesse è molto più basso rispetto a un conto deposito con vincolo.

Infine, ai risparmiatori che si stiano chiedendo perché il conto deposito sia un investimento ritenuto sicuro e affidabile, ecco la risposta: il sistema di garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000 euro nel caso di default della banca. Una “rete di protezione” che rende il conto deposito una soluzione su cui puntare per far crescere i propri risparmi.

Conti deposito: le migliori alternative da attivare a Luglio 2023

NOME DEL CONTO DEPOSITO VINCOLO A 12 MESI: TASSO ANNUO LORDO 1 Premium di illimity Bank 4,50% (linea non svincolabile) 2 Cherry Vincolato di Cherry Bank 4% (linea non svincolabile) 3 Conto Key di Banca Progetto 4% (linea non svincolabile)

Il comparatore di SOStariffe.it ha individuato i tre conti deposito che, a luglio 2023, assicurano i rendimenti più alti ai risparmiatori che vogliano vincolare le proprie somme in eccesso per un periodo di 12 mesi. Di seguito, le singole proposte di investimento passate ai raggi X.

Conto deposito Premium di illimity Bank

Il conto deposito Premium di illimity Bank sale sul podio delle soluzioni bancarie più remunerative di luglio 2023: esso offre un rendimento lordo fino al 4,50% con un vincolo a 12 mesi. Per beneficiare di questo vantaggioso tasso, è però necessario aprire il conto corrente Premium dello stesso istituto bancario entro il 3 agosto 2023.

Essendo un conto deposito dalla linea non svincolabile, questo prodotto bancario non prevede la facoltà per il cliente di svincolare anticipatamente le somme depositate. Altre caratteristiche dell’offerta sono:

importo minimo vincolabile: 1.000 euro;

vincolabile: 1.000 euro; importo massimo vincolabile: 20.000.000 euro;

vincolabile: 20.000.000 euro; attivazione 100% digitale (tramite pc o smartphone);

imposta di bollo pari allo 0,20% sulle somme depositate a carico del cliente;

la liquidazione degli interessi: alla scadenza del vincolo.

I clienti di conto corrente Premium di illimity bank che volessero optare per una giacenza a 12 mesi ma non vincolante possono sottoscrivere il conto deposito svincolabile. In questo caso, però, il tasso garantito in 12 mesi si ferma al 3,50%.

Oltre alla remunerazione delle giacenze sul conto deposito (linea vincolata o svincolabile), illimity Bank assicura ai clienti che aprano il conto corrente Premium entro il 3 agosto 2023 una giacenza sul conto corrente remunerata (senza vincoli), con un tasso del 2,50% annuo lordo fino al 31 dicembre 2024. Dopo tale data, il rendimento sarà dello 0,5%.

Cherry Vincolato di Cherry Bank

Anche il conto deposito “Cherry Vincolato“, messo a punto da Cherry Bank, è tra i più convenienti di luglio 2023, in quanto ha un tasso d’interesse lordo annuo del 4% per un vincolo della durata di 12 mesi. Con svincolo anticipato non previsto, questa soluzione di investimento permette di depositare i propri risparmi da una somma minima di 3.000 euro a una massima di 3 milioni di euro. La liquidazione degli interessi avviene ogni 3 mesi.

Insieme a “Cherry Vincolato”, Cherry Bank propone anche “Cherry Box” con linea libera, con depositi senza vincolo della durata a scelta di 6, 12, 18, 24, 36, 48 e 60 mesi. Il tasso di interesse lordo è dello 0,40% indipendente dalla durata del deposito. Non essendo sottoposta ad alcun vincolo, la somma depositata è sempre a disposizione del titolare del conto.

C’è poi “Cherry Recall“, un conto deposito che, con vincoli della durata di 6, 12, 18, 24, 36, 48 e 60 mesi, offre un tasso lordo annuo al 3,50% indipendente dalla durata del deposito. Questa soluzione ha un solo requisito da soddisfare: per riavere la somma investita occorre un preavviso di 32 giorni.

Conto Key di Banca Progetto

Competitivo è anche il Conto Key di Banca Progetto, che garantisce un rendimento del 4% lordo per chi voglia vincolare le proprie somme in eccesso per 12 mesi su linea non svincolabile. Il rendimento si ferma, invece, al 3,25% lordo per coloro che preferiscano investire la propria liquidità in un arco temporale di 12 mesi su linee però svincolabili.

Per poter beneficiare di “Conto Key” è necessario essere già in possesso di “Conto Progetto”. Con “Conto Key” si ha un conto corrente a canone zero, remunerato al 2,5% fino al 31 marzo 2024. Questo prodotto bancario, rivolto a tutti i risparmiatori maggiorenni e con residenza in Italia, include anche:

una carta di debito internazionale Mastercard ;

; un servizio di addebito ricorrente SDD;

la possibilità di effettuare bonifici SEPA;

la possibilità di effettuare bonifici istantanei.

