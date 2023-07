Cresce la convenienza del Conto Deposito che diventa una soluzione di investimento sempre più accessibile grazie anche alle proposte delle banche "tradizionali" che, in passato, non proponevano questo tipo di conto. I dati raccolti dall' Osservatorio ConfrontaConti.it confermano che, in questo momento, il rendimento garantito dal Conto Deposito è nettamente superiore rispetto al passato: il guadagno netto è cresciuto del +416% rispetto al 2022 .

Il Conto Deposito è uno strumento di investimento che permette di abbinare convenienza e sicurezza. Grazie ad un tasso lordo sempre più alto e alla protezione garantita dal Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi (che copre i risparmiatori fino a 100.000 euro), scegliere oggi il Conto Deposito è una scelta davvero conveniente. La conferma arriva dai risultati dell’indagine dell’Osservatorio ConfrontaConti.it.

Il mercato bancario propone oggi un gran numero di opzioni per chi vuole investire nel Conto Deposito ed anche molte banche “tradizionali“, fino a qualche mese fa restie a proporre soluzioni di questo tipo, hanno scelto di includere questa soluzione di investimento nella loro gamma di prodotti. Nel frattempo, il tasso lordo medio garantito dal Conto Deposito è in costante crescita.

I dati raccolti dallo studio, infatti, confermano un incremento del tasso lordo fino a +0,7 punti rispetto a febbraio 2023 e di +2,4 punti rispetto a giugno 2022. Per massimizzare i vantaggi, inoltre, è possibile scegliere un Conto Deposito di lunga durata (fino a 60 mesi) con la possibilità di poter contare su di un tasso di interesse fino al 4,75%. Ecco tutti i dati emersi dallo studio dell’Osservatorio.

Crescita record per il tasso di interesse del Conto Deposito rispetto al 2022

La tabella riportata qui di sotto mostra chiaramente la crescita della convenienza del Conto Deposito e, in particolare, l’aumento del tasso lordo e, quindi, del guadagno netto. Considerando un investimento di 20.000 euro e depositi a 6, 12 e 18 mesi, infatti, i dati confermano un notevole incremento della convenienza dell’investimento. In particolare, il guadagno netto arriva a crescere fino al +416% grazie ad un incremento del tasso lordo fino a +2,4 punti.

Da notare, inoltre, che il Conto Deposito diventa molto più accessibile. Lo studio ha rilevato un netto calo del deposito minimo richiesto per accedere a questa forma di investimento oltre ad un aumento dei conti svincolabili, per tutte le soluzioni analizzate. Le banche, quindi, cercando di attirare i clienti proponendo investimenti più convenienti, flessibili e accessibili.

Tutti i dati dell’indagine sono riepilogati nella tabella qui di sotto.

° Interessi netti meno Imposta di bollo

°° Percentuale di conti liberi o con deposito svincolabile sul totale di conti analizzati

Fonte: ConfrontaConti.it – Simulazione effettuata in data 19/06/2023 per un deposito di 20.000 euro

Il Conto Deposito è più conveniente anche rispetto ad inizio 2023

La seconda tabella, riportata qui di seguito, mostra l’evoluzione della convenienza del Conto Deposito tra febbraio 2023 e giugno 2023. In questo caso, sempre considerando un investimento da 20.000 euro e tre opzioni diverse per quanto riguarda la durata (6, 12 e 18 mesi), è possibile sfruttare un incremento del tasso lordo fino a +0,7 punti oltre che un incremento del guadagno netto fino al +32%.

Tutti i dati dell’indagine sono riepilogati in tabella qui di sotto.

° Interessi netti meno Imposta di bollo

°° Percentuale di conti liberi o con deposito svincolabile sul totale di conti analizzati

Fonte: ConfrontaConti.it – Simulazione effettuata in data 19/06/2023 per un deposito di 20.000 euro

È un buon momento per scegliere il Conto Deposito: tassi fino al 4,75%

I dati raccolti dall’Osservatorio chiariscono come, in questo momento, la scelta del Conto Deposito sia particolarmente conveniente. Il tasso lordo garantito dall’investimento è in costante crescita e per i risparmiatori c’è la possibilità di accedere a investimenti di lunga durata per poter massimizzare il guadagno netto.

Puntando su di un deposito a 60 mesi, come rilevano i dati dell’indagine, è possibile accedere ad un tasso lordo fino a 4,75%. Con un investimento di 20.000 euro, quindi, al termine dei 60 mesi, è possibile ottenere un guadagno netto complessivo pari a 3.318 euro.

Da notare che è anche possibile puntare su di un Conto Deposito libero e senza vincoli. In questo caso, infatti, il tasso lordo arriva fino a 2,8%, sempre per un deposito di 60 mesi. Con un investimento di 20.000 euro è possibile ottenere un guadagno netto di 1.874 euro.

Anche le banche tradizionali puntano sul Conto Deposito ma senza impressionare

Rispetto al passato, un numero sempre maggiore di banche “tradizionali” ha scelto di proporre un Conto Deposito per la loro clientela. Si tratta di una differenza sostanziale rispetto al passato. Fino allo scorso anno, infatti, il Conto Deposito veniva proposto quasi esclusivamente da banche online o da istituti multi-canale con una forte presenza online.

Secondo l’analisi del team di esperti di ConfrontaConti.it, per il momento, le proposte delle banche tradizionali presentano “tassi intermedi e non particolarmente aggressivi rispetto al mercato”. Si tratta, in ogni caso, di un’occasione in più per incrementare il valore del proprio denaro per i piccoli risparmiatori, già clienti di istituti tradizionali.

