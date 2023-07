Al galoppo il piano di iliad per l’estensione della copertura in fibra ottica. Quasi 10 milioni le unità abitative cablate con rete FTTH . Le novità a luglio 2023 in casa iliad e un focus su come trovare le migliori offerte Internet casa fibra con il comparatore di SOStariffe.it.

Prosegue a ritmo sostenuto lungo la Penisola il piano fibra di iliad, con un nuovo traguardo all’orizzonte: sono quasi 10 milioni le unità abitative in Italia cablate con la rete FTTH, acronimo di Fiber-to-the-home, ovvero il cavo che resta in fibra ottica fino all’ingresso dell’appartamento dell’utente.

Ad annunciare la nuova tappa nel piano di espansione della copertura fibra di iliad è lo stesso operatore Telco in un comunicato stampa, in cui ricorda che il traguardo avviene a un anno dal lancio dell’offerta iliad FTTH (fiber-to-the-home) 100% in fibra ottica.

Iliad: quasi 10 milioni di famiglie navigano con fibra FTTH a Luglio 2023

FIBRA OTTICA ILIAD: LE NOVITÀ A LUGLIO 2023 1 Prosegue il piano di espansione della copertura fibra di iliad 2 Quasi 10 milioni di unità abitative in Italia sono raggiunte dalla fibra FTTH grazie all’accordo con Fastweb 3 Top prestazioni di navigazione: fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload grazie alla FTTH GPON

Grazie all’accordo firmato con Fastweb nell’ottobre 2022 (che consente ad iliad l’accesso alla rete ultrabroadband di Fastweb in modalità wholesale), “la copertura della fibra iliad si avvicina sempre di più ai 10 milioni di unità abitative sul territorio italiano”, si legge nella nota del gruppo guidato dall’amministratore delegato, Benedetto Levi.

“iliad – prosegue il comunicato stampa – garantirà ai nuovi utenti sulla rete wholesale Fastweb prestazioni di velocità con download fino a 2,5Gbit/s e fino a 500 Mbit/s in upload grazie alla tecnologia di rete FTTH GPON”.

Fibra ottica iliad: navigare da casa a 19,99 euro al mese a Luglio 2023

ILIADBOX: LE CARATTERISTICHE IN PILLOLE 1 L’offerta iliad per navigare da casa su rete FTTH ha un costo di: 19,99 €/mese per i già clienti iliad Mobile che abbiano una SIM da almeno 9,99 € attiva e pagamento in automatico

per i già clienti iliad Mobile che abbiano una SIM da almeno 9,99 € attiva e pagamento in automatico 24,99 €/mese per tutti gli altri clienti 2 In aree coperte da rete FTTH GPON, si naviga a fino a 2,5 Gbps in download

fino a 500 Mbps in upload 3 L’offerta include: chiamate con minuti illimitati verso fissi e mobili in Italia e verso i fissi di oltre 60 Paesi nel mondo

verso fissi e mobili in Italia e verso i fissi di oltre 60 Paesi nel mondo router iliadbox Wi-Fi 6 in comodato d’uso gratuito

La punta di diamante dell’offerta iliad per navigare da casa alla massima velocità e con top prestazioni di connessione a luglio 2023 è iliadbox. Al costo di 19,99 euro al mese (per i già clienti iliad mobile con una SIM da almeno 9,99 euro attiva e pagamento in automatico) o 24,99 euro al mese per tutti gli altri clienti, iliadbox si caratterizza per:

navigazione fino a 2,5 Gbps in download e fino a 500 Mbps in upload in aree coperte da rete FTTH GPON;

iliadbox Wi-Fi 6, il router interamente made in iliad, progettato e testato per durare almeno 10 anni, con Wi-Fi fino a 1 Gbps in download, in comodato d’uso gratuito;

chiamate con minuti illimitati verso fissi e mobili in Italia e verso i fissi di oltre 60 Paesi nel mondo;

possibilità di avere iliad wifi extender che permette di espandere il segnale Wi-Fi in ogni angolo della casa al costo di 1,99 euro al mese;

costo di installazione: 39,99 euro una tantum.

Clicca al link qui sotto per una panoramica dell’offerta fibra iliadbox:

Come trovare le migliori offerte fibra per connettersi alla Rete a Luglio 2023

Per avere sempre il polso delle soluzioni più competitive per navigare da casa alla massima velocità e al prezzo più contenuto è possibile affidarsi al comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa fibra.

Questo strumento gratuito aiuta i consumatori a setacciare le proposte degli operatori di telefonia e Internet a luglio 2023 e a trovare la miglior soluzione per connettersi al web dalla propria abitazione in base al livello di copertura dell’area di residenza, delle proprie abitudini di navigazione e possibilità di spesa.

Clicca al link di seguito per avviare subito un confronto delle offerte Internet casa attivabili a luglio 2023:

Gli esperti di SOStariffe.it raccomandano, prima di attivare una soluzione Internet, di verificare sempre la copertura di Rete al proprio indirizzo di residenza, così da avere un quadro preciso delle velocità di navigazione che potranno essere raggiunte. È inoltre possibile effettuare, sempre gratuitamente, un test della velocità della propria connessione Internet grazie allo speed test di SOStariffe.it. Per accedere al tool, basta cliccare sul widget qui sotto:

