Passa a ho. Mobile: nuova offerta da 300 GB disponibile a Luglio 2023

Chi oggi passa a ho Mobile può attivare la nuova offerta ho. 10,99 con 300 GB inclusi a meno di 11 euro al mese. La tariffa del marchio di telefonia mobile low cost di Vodafone però non è disponibile per tutti e molto probabilmente non verrà rinnovata dopo l’estate.

Passa a ho Mobile per avere 300 GB: i dettagli sull’offerta e come attivarla a luglio 2023

ho. 10,99 Caratteristiche Minuti e SMS illimitati Gigabyte 300 GB fino a 30 Mbps in 4G sulla rete di Vodafone Roaming in Ue 10,1 GB Costo mensile 10,99 €/mese Disponibile per… per chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati con richiesta di portabilità

Chi passa a ho Mobile con la nuova tariffa può avere non solo 300 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps in download e upload con una copertura superiore al 98% del territorio italiano ma anche minuti e SMS illimitati. ho. Mobile ha poi integrato nella sua rete la tecnologia VoLTE, che consente di chiamare con un audio di altissima qualità anche mentre si naviga o si utilizzano le app. Il prezzo è di 10,99 euro al mese, a cui dovete aggiungere una ricarica da 11 euro una tantum da cui verrà scalato il primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. L’operatore vi mette a disposizione anche 10,1 GB per il roaming nei Paesi Ue.

Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati chi passa a ho Mobile può provare l’offerta per un mese. Dopo 30 giorni dovete decidere se continuare con l’operatore o effettuare il recesso dal piano senza costi aggiuntivi o penali. Potete poi richiedere online con appena due clic anche il rimborso di tutte le spese sostenute. Non ci sono quindi vincoli né costi nascosti e la scadenza è fissata sempre lo stesso giorno del mese per la massima trasparenza.

Chi passa a ho Mobile può arricchire la sua offerta con ho.+. Il servizio al costo di 1,99 euro al mese include i servizi ho. vantaggi esclusivi, per ottenere ogni mese sconti e promozioni sui prodotti e servizi di partner selezionati, ed ho. il turbo per navigare fino a 60 Mbps in download. L’ultimo pacchetto è disponibile anche singolarmente al costo di 1,49 euro al mese.

Questa tariffa è però disponibile solo per chi passa a ho Mobile con richiesta di portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come CoopVoce, PosteMobile, Fastweb Mobile e altri. L’operatore low cost comunque trasferirà gratuitamente il vostro numero entro un massimo di tre giorni lavorativi.

ho. Mobile blocca la navigazione quando si esaurisce il traffico dati incluso nell’offerta ma potete sempre aprire un nuovo ciclo mensile del piano allo stesso prezzo con il servizio Riparti. L’apposito tasto compare nell’app ho o nell’Area Personale sul sito quando si stanno per finire i Giga e resta disponibile fino a poco tempo prima l’effettivo rinnovo della tariffa. Utilizzare Riparti può modificare la data del rinnovo della promozione.

L’app ho è disponible per iOS e Android e consente di effettuare tutte le principali operazioni sulla linea a partire dalla verifica del credito residuo e dei consumi, l’acquisto di una ricarica online con il metodo di pagamento preferito o l’attivazione del sistema di ricarica automatica, modifica delle deviazioni di chiamata o richiedere assistenza. Se avete bisogno si supporto dall’operatore potete chiamare gratis il numero 192121 o consultare le guide e FAQ nella sezione dedicata sul sito. All’interno dell’ho.fficina, invece, potete richiedere direttamente la consulenza di un esperto dell’operatore e confrontare la vostra esperienza con quella di altri utenti.

Come attivare l’offerta di ho. Mobile

Chi passa a ho Mobile può acquistare la nuova offerta da 300 GB direttamente online sul sito dell’operatore. Vi verrà richiesto semplicemente di completare una breve procedura di registrazione. Il pagamento è previsto con carta di credito e debito, PayPal o PostePay. Potete scegliere se ricevere la SIM gratuitamente a casa, imbucata nella cassetta delle lettere, o di ritirarla presso una delle edicole convenzionate con Mooney. In questo caso è possibile pagare anche in contanti direttamente sul posto. Per il ritiro vi servirà il codice inviato via email dall’operatore.

Per completare l’attivazione e permettere a ho. di verificare la vostra identità potete scegliere se effettuare la video identificazione, registrando un breve video in cui si mostrano alcuni documenti di riconoscimento, oppure potete autenticarvi lo SPID di secondo livello.

Altre offerte mobile con 300 GB inclusi a luglio 2023

Offerte con 300 GB inclusi Minuti e SMS Costo mensile Per chi arriva da… 300% Digital di PosteMobile a consumo 8,99 €/mese Qualsiasi operatore Kena 9,99 230GB STAR illimitati 9,99 €/mese Iliad o alcuni MVNO selezionati Fastweb Mobile Maxi minuti illimitati e 100 SMS 11,95 €/mese Qualsiasi operatore Creami Extra WOW 300 illimitati 11,99 €/mese Qualsiasi operatore Dati 300 di Iliad illimitati 13,99 €/mese Qualsiasi operatore

ho. Mobile non è l’unico operatore a proporre un’offerta da 300 GB e, anzi, se ne possono trovare anche a costi inferiori. Per confrontarle e trovare la più conveniente in base alle vostre esigenze ed abitudini di consumo potete utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Bastano pochi clic per avere a portata di schermo tutte le informazioni necessarie per scegliere la migliore proposta per voi. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sull’apposito tasto, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

PosteMobile è l’operatore che permette di attivare l’offerta da 300 GB al prezzo più basso. Con 300% Digital potete avere tanti Giga per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download a soli 8,99 euro al mese. Sono inclusi anche chiamate a 18 cent al minuto e SMS a 18 cent. Per la SIM servono 10 euro, a cui dovete aggiungere altri 10 euro per una prima ricarica. Se poi durante il mese consumate meno di 100 GB, l’operatore vi regala 20 credit per acquistare minuti e SMS. In Ue potete navigare in roaming fino a 8,19 GB.

Kena Mobile tecnicamente non prevede offerte con 300 GB ma in realtà a particolari condizioni si possono avere anche più Giga per soli 9,99 euro al mese. Kena 9,99 230GB STAR infatti prevede minuti e SMS illimitati più 230 GB per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download. Se però l’acquistate entro il 25/7/23 l’operatore vi regala altri 200 GB da utilizzare entro 60 giorni. In più se attivate il sistema di ricarica automatica entro il 20/9/23 avete 50 GB in più al mese a partire dal primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. Per navigare in Ue potete utilizzare fino a 9,5 GB in roaming. In sostanza con l’offerta di Kena si possono arrivare ad avere fino a 480 GB.

L’unico limite è che questa offerta è riservata a chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

Fastweb Mobile Maxi di Fastweb Mobile è un’offerta 5G con 300 GB per navigare alla massima velocità a 11,95 euro al mese. L’attivazione è di 10 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Avete inclusi non solo 10 GB per il roaming in Ue ma anche i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy, che vi saranno utili per apprendere nuove competenze digitali che vi renderanno più visibili sul mercato del lavoro.

Un’altra offerta di PosteMobile con 300 GB è Creami Extra WOW 300. In questo caso però avete inclusi minuti e SMS illimitati a 11,99 euro al mese. La SIM costa sempre 10 euro ma dovete aggiungere una prima ricarica da 15 euro. In Ue potete navigare fino a 10,92 GB in roaming.

L’ultima offerta con 300 GB che potete attivare a luglio è Dati 300 di Iliad. Anche questa promozione prevede chiamate e SMS a consumo (28 cent al minuto e 28 cent per messaggio) e il costo è di 13,99 euro al mese. Come tutte le proposte dell’operatore low cost, però, non ci sono vincoli né costi nascosti e il prezzo è fisso per sempre. Avete poi inclusi 13 GB per navigare in roaming. L’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite.

