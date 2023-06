Iliad celebra l'arrivo dell'estate con il lancio di una nuova offerta: a partire da oggi, infatti, è disponibile la nuova Flash 130 . Si tratta di una tariffa limited edition che sarà attivabile fino al prossimo 6 di luglio mettendo a disposizione un bundle ricco di Giga, un costo contenuto e, come da tradizione dell'operatore, un prezzo "per sempre". Ecco i dettagli completi della nuova offerta.

È disponibile a partire dalla giornata di oggi la nuova Flash 130 di Iliad. Si tratta di una nuova tariffa limited edition che va ad arricchire la gamma di offerte Iliad. Disponibile fino al prossimo 6 luglio, quest’offerta propone tutti i vantaggi tipici delle tariffe dell’operatore a partire dal prezzo bloccato “per sempre” e fino ad arrivare all’assenza di vincoli e costi nascosti.

Vediamo i dettagli completi in merito alla nuova promozione appena lanciata da Iliad.

Flash 130 è la nuova offerta limited edition di Iliad

3 COSE DA SAPERE SULLA NUOVA OFFERTA FLASH DI ILIAD 1. È disponibile per nuovi clienti e per alcuni già clienti 2. Può essere attivata entro il prossimo 6 luglio 3. Include 130 GB al costo di 8,99 euro al mese

Disponibile da oggi, Flash 130 mette a disposizione un bundle completo con un costo contenuto. L’offerta prevede:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

130 GB in 4G/4G+

minuti ed SMS illimitati e fino a 9 GB in roaming in UE

La nuova promozione lanciata da Iliad presenta un costo di 8,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. La promozione è attivabile direttamente online, tramite il sito Iliad, sfruttando il link riportato qui di sotto, ed è disponibile per tutti i nuovi clienti che passano ad Iliad, con o senza portabilità del numero da un altro operatore. Da notare che la nuova Flash 130 consente l’acquisto di uno smartphone a rate con l’operatore oltre alla possibilità di richiedere la eSIM, lanciata ufficialmente da Iliad nei giorni scorsi.

Per attivare l’offerta è disponibile il link qui di seguito.

Da notare che la promozione è valida anche per i già clienti Iliad che hanno attivato una delle seguenti tariffe: Voce, Offerta iliad a 5,99€, Giga 40, Giga 50, Giga 80, Flash 100, Flash 120 e Flash 120 2023 a 7,99€. In questo caso, è possibile richiedere il cambio offerta direttamente dall’Area Personale del sito Iliad. Anche per i già clienti, la nuova tariffa Flash sarà disponibile fino al prossimo 6 di luglio, salvo proroghe.

Le altre offerte Iliad di Giugno 2023

OFFERTA MINUTI, SMS E GIGA COSTO MENSILE Giga 100 Minuti e SMS illimitati

100 GB in 4G 7,99 €/mese Flash 130 Minuti e SMS illimitati

130 GB in 4G 8,99 €/mese Giga 150 Minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G e in 5G 9,99 €/mese Dati 300 300 GB in 4G 13,99 €/mese

La nuova Flash 130 non è l’unica offerta disponibile per chi vuole passare a Iliad. L’operatore, infatti, propone diverse opzioni aggiuntive da considerare. Tra le opzioni disponibili troviamo Giga 100 che include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

100 GB in 4G/4G+

minuti ed SMS illimitati e fino a 8 GB in roaming in UE

Quest’offerta presenta un costo di 7,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. Per attivare la promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

C’è poi Giga 150, tariffa che consente di accedere al 5G con Iliad. L’offerta in questione prevede:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

150 GB in 4G/4G+/5G

minuti ed SMS illimitati e fino a 10 GB in roaming in UE

Giga 150 presenta un costo di 9,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. L’offerta è attivabile di seguito.

Da segnalare anche Dati 300, la tariffa pensata da Iliad per chi ha bisogno di tanti Giga, senza minuti e SMS inclusi. L’offerta prevede:

minuti ed SMS a consumo

300 GB in 4G/4G+

fino a 13 GB in roaming in UE

Dati 300 presenta un costo di 13,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum.

Attivando un’offerta mobile da almeno 9,99 euro al mese di canone è possibile ottenere uno sconto di 5 euro sulla fibra Iliad. In questo modo, l’abbonamento per la connessione di casa con l’operatore costerà 19,99 euro al mese. Tale offerta include:

la linea telefonica fissa con chiamate illimitate

una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 5 Gigabit in download

il modem Wi-Fi

L’offerta fibra di Iliad prevede un costo di 24,99 euro al mese con attivazione di 39,99 euro una tantum. Grazie allo sconto garantito ai clienti mobile, però, è possibile attivare la fibra a 19,99 euro al mese. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Con tutte le offerte mobile di Iliad è possibile anche acquistare uno smartphone a rate grazie alla partnership con Younited. Il meccanismo è semplice. Gli smartphone disponibili in listino (ci sono solo iPhone in questo momento) sono acquistabili con un finanziamento a tasso zero e anticipo zero con possibilità di scegliere tra pagamento in 12 mesi e pagamento in 24 mesi.

In più, è possibile ottenere uno sconto sulla rata scegliendo di restituire un dispositivo Apple usato e/o impegnandosi a restituire lo smartphone acquistato alla fine del pagamento rateale. Per accedere alle offerte Iliad dedicate all’acquisto di uno smartphone a rate è possibile fare riferimento alla sezione Smartphone del sito Iliad.