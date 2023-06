Cifre da record per il bonus trasporti : oltre 800.000 voucher emessi nel primo mese di attivazione. Come ottenere l'agevolazione dall’importo massimo di 60 euro per acquistare abbonamenti ai mezzi pubblici a giugno 2023 .

Bonus trasporti da primato: nel suo primo mese di attivazione, questa misura ha visto emettere più di 800mila voucher, per un totale di oltre 41 milioni di euro assegnati. La maggior parte dei beneficiari ha meno di 30 anni: il 61% di coloro che lo hanno ottenuto. E il portale online attivato per l’inoltro delle domande (bonustrasporti.lavoro.gov.it) è stato preso d’assalto, con un traffico di oltre 1,8 milioni di utenti. In crescita anche il numero di aziende di trasporto per le quali è possibile richiedere il bonus: 933 su 1.116 aziende attive nel settore.

Sulla scia del boom del bonus trasporti, il team di SOStariffe.it accende i riflettori su questa misura a giugno 2023, illustrandone requisiti di accesso, modalità di presentazione delle domande e scadenze.

Bonus trasporti: come funziona e requisiti a Giugno 2023

BONUS TRASPORTI: LE DOMANDE BONUS TRASPORTI: LE RISPOSTE Che cos’è il bonus trasporti? È un’agevolazione per l’acquisto di un abbonamento annuale, mensile o relativo a più mensilità, ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale ovvero di trasporto ferroviario nazionale Qual è il valore del bonus trasporti? Il valore del buono non può superare l’importo di 60€ Chi può richiedere il bonus trasporti? Il buono è riconosciuto alle persone fisiche che, nell’anno 2022, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000€ Quando è partito il bonus trasporti? La possibilità di inoltrare la richiesta per ottenere il bonus è attiva dal 17 aprile 2023

Il bonus trasporti è l’agevolazione che consente a studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito complessivo non superiore a 20 mila euro di risparmiare sull’acquisto di abbonamenti per i mezzi pubblici.

Il bonus consiste in un contributo fino a 60 euro (il valore effettivo è determinato in base all’importo dell’abbonamento annuale o mensile che si intende acquistare) ed è valido per l’acquisto di un solo abbonamento annuale o mensile di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale o di trasporto ferroviario nazionale. Sono esclusi i servizi di prima classe, executive, premium e simili.

Il via ufficiale di questa misura è scattato lunedì 17 aprile 2023, quando è partita la corsa alla presentazione delle domande, sul sito internet bonustrasporti.lavoro.gov.it.

Sono 100 i milioni di euro complessivi messi sul piatto dal Governo per la copertura finanziaria della misura. Dopo il boom di richieste nel primo mese (17 aprile-18 maggio 2023), le risorse disponibili superano ora i 58 milioni di euro, a cui possono accedere tutti i cittadini con reddito 2022 non superiore a 20mila euro.

Bonus trasporti: i requisiti per ottenerlo a Giugno 2023

DOMANDA 1 DOMANDA 2 Dove si deve fare richiesta del bonus? Fino a quando si può fare richiesta? Sul portale bonustrasporti.lavoro.gov.it Fino al 31 dicembre 2023

Come fare a richiedere il bonus trasporti? Come ricorda il ministero del Lavoro, la domanda va presentata online, entro il 31 dicembre 2023, sulla piattaforma bonustrasporti.lavoro.gov.it dove si può accedere unicamente con le seguenti modalità:

con credenziali Spid di II livello;

con Carta di identità elettronica (Cie).

È bene segnalare che, in fase di compilazione della domanda online, non è necessario l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). Basta solo autocertificare (spuntando un’apposita casella) di essere al di sotto della soglia di reddito dei 20 mila euro nel 2022.

Inoltre, sempre al momento di presentazione della domanda per l’accesso al bonus trasporti, bisogna indicare il gestore del servizio di trasporto prescelto.

Ricordiamo che, per ogni accesso, è possibile presentare una sola domanda, per sé o per un figlio minore a carico. Eventuali figli maggiorenni, anche se a carico dei genitori, devono presentare domanda autonomamente.

