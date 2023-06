Offerte in evidenza Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Internet Unlimited 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Se state cercando l’offerta giusta per la connessione domestica potete scegliere tra tante promozioni Internet casa per tutti i gusti. Con un po’ di attenzione potete navigare con un segnale veloce e stabile in ogni circostanza e avere diversi servizi inclusi interessati a un prezzo più che conveniente. Con SOStariffe.it potete confrontare le proposte dei vari operatori per trovare la soluzione più economica in base alle vostre reali esigenze e abitudini di consumo.

Le migliori promozioni Internet casa per la fibra ottica di giugno 2023

Le migliori offerte fibra ottica Velocità Chiamate Costo mensile 1 Illumia WiFi fino a 1 Gbps in FTTH non incluse 19,90 €/mese per un anno 2 PosteCasa Ultraveloce Start fino a 1 Gbps in FTTH non incluse 23,90 €/mese 3 Internet Unlimited di Vodafone fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 24,90 €/mese o 22,90€/mese per i già clienti mobile 4 Sky Wi-Fi fino a 1 Gbps in FTTH a consumo 24,90 €/mese per 18 mesi 5 IliadBox di Iliad fino a 5 Gbps in FTTH EPON illimitate 24,99 €/mese per sempre o 19,99 €/mese con offerta mobile da 9,99 €/mese e pagamento automatico 6 Premium Base di TIM fino a 1 Gbps in FTTH a consumo 25,90 €/mese 7 PosteCasa Ultraveloce fino a 1 Gbps in FTTH non incluse 26,90 €/mese 8 Super Fibra di WindTre fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate 26,99 €/mese 9 Fastweb Casa Light fino a 2,5 Gbps in FTTH a consumo 27,95 €/mese 10 Fastweb Casa fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate 29,95 €/mese 11 TIM Wi-Fi Power Smart fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 30,90 €/mese o 25,90 €/mese per i già clienti mobile

Le offerte fibra ottica sono quelle che permettono di avere una connessione veloce e stabile. La tipologia di rete a cui è possibile accedere dipende però dalla copertura, che potete verificare gratis su SOStariffe.it. La FTTH (Fiber to the Home) è la tecnologia che garantisce il massimo in termini di prestazioni e con l’integrazione di altri apparati come quelli GPON/EPON permette di arrivare anche fino a 10 Gigabit al secondo in download. In alternativa è disponibile la fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download a seconda della distanza dell’abitazione dalla cabina stradale.

Le offerte fibra di Illumia

Illumia Wi-Fi di Illumia include una connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH e modem (gratis per 12 mesi, poi 2,99 euro). Il costo è di 19,99 euro al mese per 12 mesi senza vincoli di rinnovo. L’attivazione è di 39,90 euro, invece di 69,90 euro.

Le offerte fibra di Vodafone

Internet Unlimited di Vodafone include una connessione senza limiti 2,5 Gbps in download in FTTH, chiamate illimitate (solo con acquisto online) e modem con Wi-Fi Optimizer a 24,90 euro al mese senza vincoli, invece di 27,90 euro al mese. Il costo di attivazione iniziale è di 19,90 euro in prima fattura.

Internet Unlimited per i già clienti di Vodafone per la telefonia mobile costa invece 22,90 euro al mese senza vincoli ma senza le chiamate incluse. L’attivazione è gratis se si acquista l’offerta entro il 30 giugno 2023.

Le offerte fibra di Sky

Sky Wi-Fi include una connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH con Wi-Fi sferico, chiamate a consumo (19 cent di scatto alla risposta verso fissi più 19 cent al minuto verso mobili) e modem Sky Wi-Fi hub in comodato d’uso gratuito. Il costo è di 24,90 euro al mese per 18 mesi senza vincolo di rinnovo. Sky consente di aggiungere l’opzione Voce Unlimited per avere chiamate illimitate gratis per 18 mesi (poi 5 euro al mese). L’attivazione è gratuita e avrete in regalo un buono Amazon da 75 euro acquistandola entro il 2 luglio 2023.

Con l’offerta Prova Sky Q al costo di 9 euro potete vedere un mese tutti i pacchetti della pay TV: Sky TV, Sky Cinema, Sky Sport, Sky Calcio, Sky Kids, Sky Family.

Le offerte fibra di Iliad

IliadBox include una connessione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) in FTTH EPON o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH GPON, chiamate illimitate, attivazione e modem con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito. Il costo è di 24,99 euro al mese per sempre. Potete aggiungere anche fino a quattro Wi-Fi Extender per potenziare il segnale (1,99 euro al mese per ciascuno dispositivo) e la protezione di McAfee per tutti i terminali connessi (2,99 euro al mese). Il costo per l’installazione è di 39,99 euro.

Il costo per la fibra scende però a 19,99 euro al mese per sempre se siete già clienti di Iliad per la telefonia mobile con un’offerta da 9,99 euro al mese e pagamento automatico su conto corrente o carta di credito/debito.

Per avere lo sconto di 5 euro al mese sulla rete fissa potete attivare Giga 150. L’offerta mobile include minuti e SMS illimitati e 150 GB in 5G in oltre 3.000 Comuni a 9,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. In Ue potete navigare in roaming fino a 10 GB.

Le offerte fibra di TIM

Premium Base di TIM include una connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in FTTH, chiamate a consumo (19 cent al minuto + 19 cent di scatto alla risposta) e attivazione (240 euro suddivisi in 10 euro al mese per 24 rate) a 25,90 euro al mese con domiciliazione e conto online.

TIM WiFi Power Smart prevede invece una connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH con una latenza di appena 6 ms in oltre 1.500 Comuni, chiamate illimitate (solo con acquisto online), modem TIM Hub+ Executive e la protezione di TIM Safe Web Plus a 30,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. L’attivazione è gratuita acquistandola entro il 25 giugno 2023, invece di 39,90 euro. TIM WiFi Power Smart per i già clienti di TIM per la telefonia mobile costa 25,90 euro al mese con domiciliazione e conto online.

Chi ha l’ADSL e passa alla fibra fino a 2,5 Gbps può far rottamare la linea in rame e il vecchio modem per ottenere uno sconto di 120 euro, suddivisi in 5 euro al mese per 24 mesi. Entro il 24 giugno 2023 potete aggiungere anche un abbonamento di 3 mesi a TIMVISION con Netflix (piano standard per la visione in HD su due dispositivi in contemporanea senza pubblicità) e 6 mesi di Amazon Prime con TIMVISION box incluso (poi 12,99 euro al mese).

I clienti di TIM per la linea fissa e mobile possono poi attivare TIM Unica Power a 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta, per avere Giga illimitati sui telefoni di tutta la famiglia (massimo sei SIM anche se non intestate al titolare della connessione di casa) e un abbonamento di 3 mesi a TIMVISION con Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime con TIMVISION box incluso (poi 9,99 euro al mese).

Le offerte fibra di WindTre

Super Fibra di WindTre include una connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH, chiamate illimitate, modem con supporto al Wi-Fi 6, Giga illimitati per tutte le SIM di WindTre della famiglia e 6 mesi di Amazon Prime. Il costo è di 26,99 euro al mese. L’attivazione è di 39,99 euro o 49,99 euro per il collegamento nelle Aree Bianche. Potete aggiungere anche:

Assistenza Facile per richiedere sei interventi l’anno da parte di professionisti come idraulico, elettricista, tecnico per PC ed elettrodomestici a 4,99 euro al mese

per richiedere sei interventi l’anno da parte di professionisti come idraulico, elettricista, tecnico per PC ed elettrodomestici a 4,99 euro al mese Più sicuri in casa a 1,49 euro al mese

Super Fibra per i già clienti di WindTre per la telefonia mobile costa 22,99 euro al mese ma senza le chiamate incluse.

Le offerte fibra di Fastweb

Fastweb Casa Light include una connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH, chiamate a consumo (15 cent al minuto + 15 cent di scatto alla risposta), modem FASTGate e i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy per apprendere nuove competenze digitali tra le più richieste dalle aziende. Il costo è di 27,95 euro al mese senza vincoli. Fastweb infatti permette di provare le sue offerte per 30 giorni, scaduti i quali potete decidere se continuare con la tariffa o chiedere il recesso gratuito e senza penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute.

Fastweb Casa si differenzia per il fatto di includere chiamate illimitate, un modem Internet Box NeXXt con Alexa integrata e un’assicurazione Assistenza Casa o Pet, che si rinnova gratuitamente ogni anno insieme all’offerta fisso. Nel primo caso avete a disposizione h24 una serie di professionisti per gli interventi a casa mentre nel secondo potete accedere a un servizio h24 di telemedicina con un veterinario e consegna a domicilio dei farmaci. Il costo è di 29,95 euro al mese senza vincoli.

Ad entrambe le tariffe potete aggiungere un amplificatore Wi-Fi Booster a 3 euro al mese e allo stesso prezzo anche l’opzione Plus con Assistenza Plus, per contattare l’operatore più rapidamente, e Fastweb Plus con i seguenti vantaggi:

un film in streaming su CHILI

due biglietti al prezzo di uno nei cinema UCI

un mese di abbonamento a Corriere.it per accedere senza limiti a tutti gli articoli

un mese di abbonamento a Fitprime Smart per allenarsi quando e dove si vuole

Si può aggiungere una SIM con una delle seguenti offerte di telefonia mobile:

Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB in 5G a 7,95 euro al mese. In Ue potete navigare in roaming fino a 8 GB.

Fastweb Mobile Maxi con minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB in 5G a 11,95 euro al mese. In Ue potete navigare in roaming fino a 10 GB.

Entrambe le offerte per il mobile prevedono attivazione gratuita e SIM a 10 euro con spedizione gratuita entro 5 giorni lavorativi.

Le offerte fibra di PosteMobile Casa

PosteCasa Ultraveloce Start di PosteMobile include una connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in FTTH e modem in comodato d’uso gratuito. Il costo è di 23,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese. Attivazione, consegna e installazione a 39 euro in promozione, invece di 99 euro. Attivandola entro il 25 giugno 2023 potete partecipare al concorso per vincere 2 Smart TV 43″ The Frame Samsung a settimana.

PosteCasa Ultraveloce si differenzia dalla prima offerte per il fatto di include anche una chiavetta USB con Giga illimitati per navigare su più dispositivi sulla rete mobile. Il costo è di 26,90 euro al mese, invece di 30,90 euro al mese. Attivazione, consegna e installazione a 49 euro in promozione, invece di 99 euro.

Le migliori promozioni Internet casa per la fibra misto radio (FWA) di giugno 2023

Le migliori offerte FWA Navigazione Costo mensile 1 PosteMobile Casa Web fino a 300 Mbps in FWA 19,90 €/mese 3 Linkem 5G Senza Limiti fino a 1 Gbps in FWA+ 24,90 €/mese 5 Fastweb Casa Light FWA fino a 1 Gbps in Ultra FWA 24,95 €/mese 6 Casa Wireless+ di Vodafone fino a 300 Mbps in FWA 27,90 €/mese

Se non siete raggiunti dalla fibra ottica o abitate in un piccolo Comune potete scegliere tra le promozioni Internet casa che prevedono una connessione sulla rete in fibra misto rame o FWA (Fixed Wireless Access). Questa tecnologia prevede la combinazione di fibra e un ponte radio sulle bande del 4G/5G. In base alla copertura può essere richiesta l’installazione di un’antenna da esterno, che nella maggior parte dei casi viene fornita dall’operatore in comodato d’uso gratuito. Le migliori offerte FWA oggi disponibili sono:

PosteMobile Casa Web include una connessione senza limiti fino a 300 Mbps in download in FWA, modem autoinstallante e trasportabile con spedizione gratuita. Il costo è di 19,90 euro al mese. Potete utilizzare il router anche fuori casa collegandolo a una presa di corrente. Il costo per l’installazione è di 29 euro.

Linkem 5G Senza Limiti di Linkem include una connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FWA+ e apparato MyLink Box da interno o esterno a seconda della copertura. Il costo è di 24,90 euro al mese mentre l’attivazione è di 29,90 euro. Potete aggiunge l’opzione Parla & Naviga per avere chiamate illimitate da fisso verso i numeri nazionali con tecnologia VoIP a 2 euro al mese.

Fastweb Casa Light FWA include una connessione senza limiti fino 1 Gbps in download in Ultra FWA, modem Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa Integrata, installazione dell’antenna e i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy. Il costo è di 24,95 euro al mese senza vincoli.

Casa Wireless+ di Vodafone include una connessione senza limiti fino a 300 Mbps in download in FWA, chiamate illimitate (solo con acquisto online), modem con Wi-Fi Optimizer e a seconda della copertura anche un’antenna FWA da esterno. Il costo è di 27,90 euro al mese senza vincoli. L’attivazione di 96 euro si può dividere in 24 rate da 4 euro al mese.

