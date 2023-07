Ecco cos’è e come funziona la nuova soluzione di Mastercard che permette ai consumatori di gestire gli abbonamenti digitali in pochi click dalla piattaforma di digital banking o l'app bancaria del proprio istituto di credito. Oltre a un focus sulle migliori carte di credito da attivare a luglio 2023 per effettuare pagamenti elettronici con zero commissioni o a basso costo.

Mastercard Subscriptions Control: il servizio per gestire gli abbonamenti digitali

Mastercard lancia un nuovo servizio per aiutare i consumatori a gestire i propri abbonamenti digitali tenendo sotto controllo gli addebiti mensili e i pagamenti ricorrenti semplicemente consultando la piattaforma di Internet banking. Si chiama “Mastercard Subscriptions Control” ed è già a disposizione degli istituti di credito del Nord America e d’Europa.

Messo a punto in collaborazione con Subaio, start-up specializzata in soluzioni finanziarie digitali, il neonato servizio punta a soddisfare le crescenti esigenze dei consumatori di “avere il controllo diretto sui pagamenti degli abbonamenti attraverso un’unica fonte attendibile”, spiega Ajay Bhalla, presidente dell’unità di Cyber & Intelligence di Mastercard.

Mastercard Subscriptions Control: cos’è e come funziona a Luglio 2023

IL NUOVO SERVIZIO MASTERCARD: LE DOMANDE IL NUOVO SERVIZIO MASTERCARD: LE RISPOSTE Che cos’è Mastercard Subscriptions Control? È il nuovo servizio che permette ai consumatori di tenere traccia e gestire i propri abbonamenti digitali in modo semplice e veloce tramite il proprio home banking o app bancaria Cosa si può fare con questa soluzione? Consente di avere un quadro dettagliato degli addebiti ricorrenti associati agli abbonamenti digitali, oltre a contemplare la possibilità di annullare direttamente l’iscrizione agli stessi Chi l’ha realizzata? La soluzione high-tech è frutto della partnership tra Mastercard e la start-up Subaio Dove è già disponibile il nuovo servizio Mastercard? Le banche del Nord America e dell’Europa possono già integrare Mastercard Subscriptions Control nei rispettivi sistemi di Internet banking o app bancarie

Come accennato poco sopra, Mastercard Subcriptions Control è “figlio” della partnership tra Mastercard e Subaio. Questo innovativo servizio consente di gestire in modo semplice e veloce i propri abbonamenti digitali (da quello di Netflix a quello di Spotify ai servizi di gioco in streaming), tenendo sempre sotto controllo le spese mensili o gli addebiti ricorrenti ad essi associati.

Come? Attraverso un’unica API (interfaccia di programmazione delle applicazioni) fornita da Mastercard che gli istituti di credito possono decidere di integrare nel proprio sistema di Internet banking o app di gestione del conto, fornendo così il servizio ai propri clienti.

Tra le caratteristiche più innovative della nuova soluzione messa a punto dal tandem Mastercard-Subaio c’è la possibilità di annullare l’iscrizione agli abbonamenti: scegliendo questa opzione, dunque, i consumatori che avranno a disposizione Mastercard Subscriptions Control potranno revocare l’abbonamento direttamente dalla loro app di digital banking.

“Questa soluzione – spiegano da Mastercard in una nota – offre ai consumatori la possibilità di tenere traccia dei propri abbonamenti e pagamenti ricorrenti all’interno della loro piattaforma di digital banking, indipendentemente da come essi scelgano di pagare. Non è necessario uscire da un’app e accedere a un’altra, i consumatori possono annullare l’iscrizione ai servizi direttamente all’interno della loro app di digital banking”.

Abbonamenti digitali, è boom: mercato da 1.500 miliardi di dollari nel 2025

CORRE IL MERCATO DEGLI ABBONAMENTI DIGITALI 1 Il mercato degli abbonamenti digitali è in forte espansione: si prevede che toccherà quota 1.500 miliardi di dollari entro il 2025 2 Solo negli Stati Uniti un consumatore ha una media di 12 abbonamenti attivi nel comparto media e intrattenimento 3 Nel caso in cui il consumatore sia un “millennial” la media degli abbonamenti sale a 17

Il nuovo servizio Mastercard intercetta le esigenze di un target di consumatori sempre più ampio. Non a caso, stando ai dati snocciolati dall’azienda americana leader nei pagamenti digitali, il mercato degli abbonamenti è in piena fioritura.

Solo negli Stati Uniti, i consumatori hanno una media di 12 abbonamenti attivi nel comparto relativo a media e intrattenimento. Tale cifra aumenta a 17 se sotto la lente si passano gli abbonamenti digitali dei clienti cosiddetti “millennial”. Non solo: l’economia degli abbonamenti è in forte espansione e si prevede che raggiungerà i 1.500 miliardi di dollari entro il 2025.

