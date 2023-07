A partire dal prossimo 20 di luglio è prevista una nuova rimodulazione per i clienti WINDTRE di rete mobile , come parte di una campagna di rincari già avviata da alcuni mesi. Per i clienti coinvolti ci sarà un aumento del canone di 2 euro al mese a partire dal primo rinnovo successivo alla data indicata. Si tratta dell'occasione giusta per cambiare operatore e passare ad una tariffa più conveniente. Ecco come.

La nuova rimodulazione WINDTRE per i clienti di telefonia mobile dell’operatore arriverà dal prossimo rinnovo successivo al 20 luglio e riguarderà tutti i clienti che hanno ricevuto, con almeno un mese di anticipo, la comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali via SMS da parte dell’operatore. L’aumento può essere evitato: la rimodulazione è l’occasione giusta per passare ad un’offerta più conveniente.

Rimodulazione WINDTRE: i dettagli sui rincari di luglio 2023

3 COSE DA SAPERE SULLA RIMODULAZIONE WINDTRE 1. L’aumento previsto per i clienti coinvolti è di 2 euro al mese 2. La rimodulazione può essere rifiutata passando ad un’offerta di pari costo o esercitando il diritto di recesso 3. È possibile cambiare operatore scegliendo offerte da 4,95 euro al mese

La nuova ondata di rincari di WINDTRE per la telefonia mobile prevede un aumento del canone di 2 euro al mese per i clienti coinvolti (già informati tramite un messaggio SMS con tutti i dettagli in merito alla modifica delle condizioni contrattuali). L’aumento è accompagnato anche da un incremento dei Giga inclusi nell’offerta. Il quantitativo di Giga aggiuntivi varia caso per caso.

Da notare che, in alcuni casi, la rimodulazione può essere rifiutata, seguendo le indicazioni fornite nel messaggio SMS ricevuto dall’operatore. Per rifiutare la modifica del contratto con aumento del canone è necessario inviare un messaggio con scritto OPTIN al numero 40400. Questo messaggio comporterà l’attivazione di una nuova offerta “Plus” con lo stesso canone mensile e con 1 GB in più al mese.

Non è chiaro se la nuova offerta proposta sia o meno legata all‘andamento dell’inflazione come, invece, avviene per tutte le offerte WINDTRE per nuovi clienti che presentano un canone che segue l’andamento dell’inflazione, con adeguamento annuale. Il consiglio è sempre quello di leggere con grande attenzione il messaggio inviato dall’operatore e verificare le condizioni contrattuali dell’offerta dopo la modifica.

La rimodulazione WINDTRE può essere rifiutata esercitando il diritto di recesso senza costi (entro 60 giorni dall’invio della comunicazione). Il recesso può avvenire direttamente in negozio oppure chiamando al numero 159 o ancora tramite raccomandata A/R a Wind Tre SpA CD Milano recapito Baggio Casella Postale 159, 20152 Milano (MI) o via PEC a servizioclienti159@pec.windtre.it.

C’è un’ulteriore opzione da considerare: il cambio operatore. La rimodulazione, infatti, è l’occasione giusta per cambiare operatore e passare ad un’offerta più completa (in termini di Giga oltre che di servizi aggiuntivi) ed anche più economica rispetto alla tariffa attualmente attiva. Qui di seguito andiamo ad analizzare alcune delle migliori opzioni da sfruttare in questo momento.

Le offerte di telefonia mobile alternative da attivare a Luglio 2023

Per una panoramica completa delle tariffe più convenienti da attivare oggi è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile che garantisce la possibilità di individuare, facilmente, le migliori tariffe disponibili sul mercato.

Ecco una selezione delle migliori tariffe disponibili a luglio con un canone inferiore a 10 euro al mese:

Optima Super Mobile Smart

L’offerta proposta da Optima Mobile, operatore virtuale su rete Vodafone, prevede:

minuti illimitati

200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps

La tariffa presenta un costo di 4,95 euro al mese con attivazione di 9,90 euro una tantum. Per completare l’attivazione è possibile seguire il link qui di sotto.

Attiva Optima Super Mobile Smart »

Spusu 70

Da segnalare anche Spusu 70, tariffa completa proposta da Spusu, operatore virtuale su rete WINDTRE. La tariffa presenta:

2000 minuti

500 SMS

70 GB in 4G

Riserva Dati di 140 GB

Spusu 70 presenta un costo di 5,98 euro al mese con attivazione di 9,90 euro. Per attivare l’offerta è disponibile il link qui di seguito.

Attiva Spusu 70 »

Fastweb Mobile

Da valutare anche Fastweb Mobile che include:

minuti illimitati

100 SMS

100 GB in 4G e 5G

Il costo dell’offerta è di 7,95 euro al mese con attivazione di 10 euro.

Attiva Fastweb Mobile »

Giga 100 di Iliad

Iliad propone l’offerta Giga 100 che presenta:

minuti illimitati

SMS illimitati

100 GB in 4G

L’offerta di Iliad prevede un costo di 7,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro.

Attiva Giga 100 di Iliad »

Creami EXTRA WOW 150 di PosteMobile

PosteMobile mette a disposizione dei nuovi clienti l’offerta Creami EXRTA WOW 150. La tariffa in questione propone:

minuti illimitati

SMS illimitati

150 GB in 4G

Il costo è di 8,99 euro al mese con attivazione di 10 euro.

Attiva Creami EXTRA WOW 150 »

Giga 150 di Iliad

Tra le offerte su cui puntare c’è anche Giga 150 di Iliad che include:

minuti illimitati

SMS illimitati

150 GB in 4G e 5G

Giga 150 presenta un costo di 9,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum.

Attiva Giga 150 »