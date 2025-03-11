- Nel Regno Unito oggi si possono utilizzare tutti i minuti, SMS e parte dei Giga inclusi nella propria offerta senza costi aggiuntivi
- Dal 30/3/25 l'operatore applicherà le tariffe previste per i Paesi europei extra Ue
TIM stop al roaming: dal 30/3/25 l'operatore applicherà nel Regno Unito le stesse tariffe previste per gli altri Paesi europei extra Ue e non più quelle del Roaming Like at Home. Scopri come usare il telefono in Gran Bretagna senza spendere cifre folli
In base alla regola del Roaming Like at Home è possibile chiamare, inviare SMS e navigare su Internet in tutti i Paesi dell’Unione Europea agli stessi costi previsti dalla propria offerta di telefonia mobile a livello nazionale. Nonostante la Brexit la maggior parte degli operatori ha scelto di applicare comunque la stessa regola anche al Regno Unito ma le cose stanno per cambiare, almeno per i clienti di TIM.
|Tariffe nel Regno Unito per i clienti TIM
|I dettagli
|Roaming dal Regno Unito
|
|Roaming verso il Regno Unito
|
TIM nella sua informativa dal titolo “Novità sulla tariffazione del traffico roaming e internazionale per il Regno Unito (BREXIT)” pubblicata sul proprio sito ha annunciato che dal 30/3/25 non saranno più applicate per il Regno Unito “le condizioni definite dal Regolamento UE 2022/612, dal Regolamento UE 2016/2286 (c.d. “Roaming Like at Home”) e dal Regolamento UE 2018/1971 per Il traffico internazionale verso i Paesi UE”.
A partire da tale data verranno quindi applicate le tariffe previste per gli altri Paesi europei non appartenenti all’Ue, a meno di specifiche opzioni attive sulla SIM, sia per il traffico originato e ricevuto in Gran Bretagna sia per il traffico internazionale generato dall’Italia verso numeri fissi e mobili nel Regno Unito. La novità riguarderà tutti i clienti mobili residenziali, ricaricabili e con abbonamento per chiamate, videochiamate, SMS, MMS e traffico dati.
I costi del traffico in roaming dal Regno Unito sono quindi i seguenti:
La tariffazione è prevista a secondi effettivi per il traffico voce e a scatti di 1KB per il traffico dati. L’IVA è inclusa.
I costi del traffico in roaming verso il Regno Unito per i profili TIM Base 19, TIM Base Chat, TIM Base New, TIM Semplice e TIM Facile sono invece i seguenti:
Per tutti gli altri piani base per Clienti Ricaricabili e con Abbonamento i prezzi sono i seguenti:
La tariffazione è prevista a scatti anticipati di 60 secondi. L’IVA è inclusa.
Chi ha bisogno di ulteriori informazioni sul roaming nel Regno Unito per gli utenti di TIM può contattare gratuitamente il Servizio Clienti al 119.
Fino al 30/3/25 sarà comunque possibile continuare a chiamare e navigare su Internet in Gran Bretagna senza costi aggiuntivi esattamente come avviene nei 27 Paesi dell’Unione Europea (Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia) ma anche in Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
Da gennaio poi, grazie all’abbassamento dei costi all’ingresso per i dati mobile, sono aumentati i Giga disponibili per il roaming in Ue e la tariffazione extrasoglia che si applica una volta esauriti quest’ultima è scesa da 0,189 cent per MB (IVA inclusa) a 0,154 cent per MB (IVA inclusa). Il traffico dati disponibile per il roaming ora si calcola in base alla seguente formula: Volume di GB = [importo della propria spesa mensile (IVA esclusa) / 1,30] x 2. Per un’offerta da 9,99 euro al mese sono quindi inclusi circa 15 GB per navigare in Europa.
|I consigli per navigare su Internet nel Regno Unito
|I dettagli
|Opzione estero
|TIM in Viaggio Pass con inclusi 500 minuti, 500 SMS e 15 GB in 4G a 19,99 € per 30 giorni
|Wi-Fi
|Collegarsi quando possibile a una rete Wi-Fi libera e sicura
|eSIM estero
|Attivare un’eSIM per l’estero con un’offerta mobile di un operatore locale
|SIM solo dati + modem Wi-Fi portatile
|Acquistare una SIM solo dati con chiavetta Internet o modem Wi-Fi portatile
I clienti di TIM per chiamare e navigare su Internet nel Regno Unito, evitando di spendere belle cifre, possono attivare l’opzione TIM in Viaggio Pass con inclusi 500 minuti, 500 SMS e 15 GB in 4G a 19,99 euro per 30 giorni.
Quando possibile si consiglia di collegarsi a una rete Wi-Fi libera, ovviamente facendo attenzione che si tratti di una connessione protetta.
In alternativa, in molti quando viaggiano fuori dall’Europa scelgono di attivare un’eSIM estero abbinandola a un’offerta mobile di un operatore locale. In questo modo è possibile aggirare le tariffe per il roaming internazionale. Per poter scegliere questa soluzione serve però disporre di uno smartphone compatibile con l’eSIM e non si potrà utilizzare il proprio numero di telefono in Gran Bretagna.
Altrimenti potrete valutare di acquistare una SIM solo dati da utilizzare con un modem Wi-Fi portatile o una chiavetta Internet. Questa soluzione vi permette di avere sempre con voi un sistema per navigare su Internet anche con più dispositivi in contemporanea a un prezzo relativamente basso. Oggi infatti si trovano facilmente offerte solo dati anche a meno di 10 euro al mese.