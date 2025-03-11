- Giga 200 include minuti illimitati e 200 GB in 5G
- Il prezzo è di 9,99 €/mese per sempre
Con le nuove offerte Iliad potete avere minuti illimitati e fino a 250 GB in 5G a partire da 7,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. C'è anche una promozione solo per i già clienti
Da pochi giorni Iliad ha rinnovato il suo listino di tariffe di telefonia mobile. Le due tariffe “Flash” chiamate TOP 250 e TOP 300 con scadenza al 6 marzo non sono state rinnovate e anzi sono state sostituite da nuove offerte Iliad.
Per confrontare le offerte Iliad con quelle di altri operatori potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Cliccando sul tasto di seguito avrete le informazioni che vi servono per scegliere la promozione più conveniente per voi e attivarla poi comodamente online.
|Offerte di Iliad
|Costi
|Servizi inclusi
|Giga 120
|
|
|Giga 200
|
|
|Giga 250
|
|
|Dati 350
|
|
Tutte le offerte Iliad sono senza vincoli né costi nascosti. Nel caso in cui non siate soddisfatti del vostro piano potete quindi passare a una tariffa di categoria superiore o richiedere il recesso quando volete senza dover pagare penali o spese per la disattivazione della linea. L’operatore low cost vi permette poi di acquistare un’eSIM al costo di 9,99 euro unta tantum.
Le offerte Iliad oggi disponibili sono quindi le seguenti:
Il prezzo è di 7,99 euro al mese per sempre.
Il prezzo è di 9,99 euro al mese fisso per sempre.
Il prezzo è di 11,99 euro al mese fisso per sempre.
Il prezzo è di 14,99 euro al mese per sempre.
Iliad permette di navigare in 4G/4G+ fino a 120 Mbps in download al 99,7% della popolazione italiana. Con le sue offerte 5G, invece, la copertura è disponibile in oltre 7mila Comuni e grazie all’integrazione della tecnologia VoLTE potete effettuare chiamate con audio in altissima qualità anche mentre si naviga su Internet e si utilizzano contemporaneamente le app.
La nuova app Iliad vi permette di gestire la vostra offerta ancora più comodamente. L’app è disponibile per il download su App Store, Google Play Store e AppGallery per i dispositivi di Huawei.
Una volta esaurito il traffico dati incluso nelle offerte Iliad, l’operatore blocca in automatico la connessione a Internet. Grazie all’opzione “Sblocco connessione dati oltre il traffico incluso nel forfait” è possibile riprendere a navigare al costo di 90 cent ogni 100 MB.
Se avete invece consumato tutto il traffico dati incluso per il roaming in Ue e Regno Unito, si applica una tariffazione extrasoglia di 0,1586 cent per MB.
Infine, in caso di credito insufficiente per il rinnovo dell’offerta, si applica la tariffa base di 28 cent al minuto per le chiamate, 28 cent per SMS e 90 cent per 100 MB. Ogni MMS, non incluso nell’offerta, costa 49 cent.
|Giga 150
|Dettagli
|Costi
|
|Cosa include
|
|Come effettuare il cambio
|
Tra le nuove offerte Iliad per la prima volta una in particolare non è attivabile dai nuovi clienti ma solo da chi è già in possesso di una SIM dell’operatore low cost e vuole passare a una tariffa superiore in termini di servizi inclusi.
Il prezzo è di 8,99 euro al mese. Nel dettaglio può attivare questa offerta chi attualmente ha attiva una promozione con un costo minore o uguale a 8,99 euro al mese e meno di 150 GB inclusi. In questo caso il cambio offerta è gratis, altrimenti per passare a qualsiasi altra tariffa la procedura costa 9,99 euro una tantum.
La tariffa non è quindi disponibile per chi, ad esempio, utilizza l’offerta da 150 GB a 7,99 euro al mese ma può essere interessante per i già clienti con attiva Flash 130 con 130 GB a 8,99 euro al mese.
Si ricorda che invece Iliad ad oggi non consente di passare a un’offerta con una quantità di traffico dati e un costo mensile inferiore rispetto a quella attuale.
Se siete già clienti di Iliad e volete passare a Giga 150 potete farlo gratuitamente accedendo all’Area Personale sul sito dell’operatore e cliccando poi su “Cambio offerta” nella sezione “Le condizioni della mia offerta“. Altrimenti potete richiedere il cambio tariffa nella sezione “La migliore offerta“. che vi mostrerà le promozioni disponibili per voi.
Il cambio offerta si può effettuare anche tramite Simbox negli Iliad Store e Corner o Iliad Space e dalla nuova app Iliad. In questo caso dovrete accedere alla sezione “Scopri”, selezionare la tariffa desiderata cliccando su “Cambia offerta” > “Continua” > “Attiva offerta”.
Giga 150 si attiverà a partire dal mese successivo. La conferma dell’avvenuto passaggio arriverà via email. Chi vuole sostituire la SIM con un’eSIM può farlo al costo di 9,99 euro una tantum. Se invece si passa a una tariffa con un costo superiore a 9,99 euro al mese la procedura è gratuita.
|Smartphone a rate
|Prezzo a rate con Iliad
|Prezzo di listino
|iPhone 16
|
|
|iPhone 16e
|
|
|iPhone 16 Pro Max
|
|
|Samsung Galaxy S25
|
|
|Samsung Galaxy S25 Ultra
|
|
|Samsung Galaxy S24 FE
|
|
Nota: i prezzi si riferiscono al taglio base da 128 GB (256 GB per iPhone 16 Pro Max/Galaxy S25+ e Ultra)
Alle offerte Iliad potete aggiungere anche l’acquisto di uno smartphone a rate senza anticipo con finanziamento a tasso zero (salvo approvazione) e addebito su carta di credito/debito o conto corrente. L’operatore low cost prevede una rateizzazione fino a 24 mesi e la spedizione è gratis.
Potete acquistare iPhone 16e a partire da 15 euro al mese restituendolo alla fine del finanziamento e dando in permuta un vecchio dispositivo di Apple tra iPhone, iPad, MacBook o Apple Watch. A listino sono disponibili anche iPhone rigenerati a partire da 169 euro. Tutti i dispositivi sono in garanzia per 12 mesi.
Per acquistare online il vostro telefono vi basta collegarvi al sito di Iliad, cliccare sulla voce “Smartphone” e una volta selezionato colore, taglio di memoria e metodo di pagamento premere “Ordina“. Fatto questo dovrete inserire le vostre credenziali per accedere all’Area Personale. Altrimenti potrete effettuare la stessa procedura dall’app Iliad.
|IliadBox
|Caratteristiche
|Costi
|
|Servizi inclusi
|
Chi ha attivato una delle offerte Iliad da 9,99 euro al mese o 11,99 euro al mese e pagamento automatico su carta di credito o conto corrente può usufruire di uno sconto sulla rete fissa e attivare l’offerta fibra dell’operatore low cost a un prezzo ancora più conveniente.
Il prezzo è di 25,99 euro al mese per sempre o 21,99 euro al mese per sempre per i già clienti mobile. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. Potete aggiungere fino a 4 Wi-Fi 7 Extender per ampliare la copertura (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) e McAfee Multi Access per la protezione di tutti i terminali della famiglia (2,99 euro al mese).
Attiva l’offerta fibra di Iliad »