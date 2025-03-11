Da pochi giorni Iliad ha rinnovato il suo listino di tariffe di telefonia mobile. Le due tariffe “Flash” chiamate TOP 250 e TOP 300 con scadenza al 6 marzo non sono state rinnovate e anzi sono state sostituite da nuove offerte Iliad.

Per confrontare le offerte Iliad con quelle di altri operatori potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Cliccando sul tasto di seguito avrete le informazioni che vi servono per scegliere la promozione più conveniente per voi e attivarla poi comodamente online.

Offerte Iliad: le migliori da attivare a marzo 2025

Offerte di Iliad Costi Servizi inclusi Giga 120 7,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 120 GB in 4G/4G+ Giga 200 9,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G Giga 250 11,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 250 GB in 5G Dati 350 14,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS a consumo + 350 GB in 4G/4G+

Tutte le offerte Iliad sono senza vincoli né costi nascosti. Nel caso in cui non siate soddisfatti del vostro piano potete quindi passare a una tariffa di categoria superiore o richiedere il recesso quando volete senza dover pagare penali o spese per la disattivazione della linea. L’operatore low cost vi permette poi di acquistare un’eSIM al costo di 9,99 euro unta tantum.

Le offerte Iliad oggi disponibili sono quindi le seguenti:

Giga 120

minuti e SMS illimitati

120 GB in 4G/4G+

11 GB per il roaming in Ue e UK

Il prezzo è di 7,99 euro al mese per sempre.

Giga 200

minuti e SMS illimitati

200 GB in 5G

13 GB per navigare in roaming in Ue e UK

Il prezzo è di 9,99 euro al mese fisso per sempre.

Giga 250

minuti e SMS illimitati

250 GB in 5G

16 GB per navigare in roaming in Ue e UK

Il prezzo è di 11,99 euro al mese fisso per sempre.

Dati 350

chiamate a 28 cent al minuto e SMS a 28 cent

350 GB in 4G/4G+

19 GB per il roaming in Ue e UK

Il prezzo è di 14,99 euro al mese per sempre.

Iliad permette di navigare in 4G/4G+ fino a 120 Mbps in download al 99,7% della popolazione italiana. Con le sue offerte 5G, invece, la copertura è disponibile in oltre 7mila Comuni e grazie all’integrazione della tecnologia VoLTE potete effettuare chiamate con audio in altissima qualità anche mentre si naviga su Internet e si utilizzano contemporaneamente le app.

La nuova app Iliad vi permette di gestire la vostra offerta ancora più comodamente. L’app è disponibile per il download su App Store, Google Play Store e AppGallery per i dispositivi di Huawei.

Una volta esaurito il traffico dati incluso nelle offerte Iliad, l’operatore blocca in automatico la connessione a Internet. Grazie all’opzione “Sblocco connessione dati oltre il traffico incluso nel forfait” è possibile riprendere a navigare al costo di 90 cent ogni 100 MB.

Se avete invece consumato tutto il traffico dati incluso per il roaming in Ue e Regno Unito, si applica una tariffazione extrasoglia di 0,1586 cent per MB.

Infine, in caso di credito insufficiente per il rinnovo dell’offerta, si applica la tariffa base di 28 cent al minuto per le chiamate, 28 cent per SMS e 90 cent per 100 MB. Ogni MMS, non incluso nell’offerta, costa 49 cent.

Offerte Iliad per i già clienti di marzo 2025

Giga 150 Dettagli Costi 8,99 €/mese

Cambio offerta gratis per chi ha un piano con meno di 150 GB e prezzo ≤ a 8,99 €/mese Cosa include minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G/4G+

12 GB in roaming in Ue e UK Come effettuare il cambio Si può richiedere il passaggio a Giga 150 dall’Area Personale, app e tramite Simbox

Tra le nuove offerte Iliad per la prima volta una in particolare non è attivabile dai nuovi clienti ma solo da chi è già in possesso di una SIM dell’operatore low cost e vuole passare a una tariffa superiore in termini di servizi inclusi.

Giga 150

minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G/4G+

12 GB per navigare in roaming in Ue e UK

Il prezzo è di 8,99 euro al mese. Nel dettaglio può attivare questa offerta chi attualmente ha attiva una promozione con un costo minore o uguale a 8,99 euro al mese e meno di 150 GB inclusi. In questo caso il cambio offerta è gratis, altrimenti per passare a qualsiasi altra tariffa la procedura costa 9,99 euro una tantum.

La tariffa non è quindi disponibile per chi, ad esempio, utilizza l’offerta da 150 GB a 7,99 euro al mese ma può essere interessante per i già clienti con attiva Flash 130 con 130 GB a 8,99 euro al mese.

Si ricorda che invece Iliad ad oggi non consente di passare a un’offerta con una quantità di traffico dati e un costo mensile inferiore rispetto a quella attuale.

Se siete già clienti di Iliad e volete passare a Giga 150 potete farlo gratuitamente accedendo all’Area Personale sul sito dell’operatore e cliccando poi su “Cambio offerta” nella sezione “Le condizioni della mia offerta“. Altrimenti potete richiedere il cambio tariffa nella sezione “La migliore offerta“. che vi mostrerà le promozioni disponibili per voi.

Il cambio offerta si può effettuare anche tramite Simbox negli Iliad Store e Corner o Iliad Space e dalla nuova app Iliad. In questo caso dovrete accedere alla sezione “Scopri”, selezionare la tariffa desiderata cliccando su “Cambia offerta” > “Continua” > “Attiva offerta”.

Giga 150 si attiverà a partire dal mese successivo. La conferma dell’avvenuto passaggio arriverà via email. Chi vuole sostituire la SIM con un’eSIM può farlo al costo di 9,99 euro una tantum. Se invece si passa a una tariffa con un costo superiore a 9,99 euro al mese la procedura è gratuita.

Offerta Iliad con smartphone incluso a marzo 2025

Smartphone a rate Prezzo a rate con Iliad Prezzo di listino iPhone 16 a partire da 37,28 €/mese per 20 rate senza interessi con Younited

per 20 rate senza interessi con Younited a partire da 38,83 €/mese per 24 rate senza interessi con Findomestic

per 24 rate senza interessi con Findomestic sconto di 195 € a partire da 979 € iPhone 16e a partire da 29,16 €/mese per 20 rate senza interessi con Younited

per 20 rate senza interessi con Younited a partire da 30,37 €/mese per 24 rate senza interessi con Findomestic

per 24 rate senza interessi con Findomestic sconto di 195 € a partire da 729 € iPhone 16 Pro Max a partire da 57,60 €/mese per 20 rate senza interessi con Younited

per 20 rate senza interessi con Younited a partire da 60 €/mese per 24 rate senza interessi con Findomestic

per 24 rate senza interessi con Findomestic sconto di 357 € a partire da 1.489 € Samsung Galaxy S25 a partire da 38,70 €/mese per 24 rate senza interessi con Findomestic a partire da 929 € Samsung Galaxy S25 Ultra a partire da 62,45 €/mese per 24 rate senza interessi con Findomestic a partire da 1.499 € Samsung Galaxy S24 FE a partire da 26,20 €/mese per 24 rate senza interessi con Findomestic a partire da 769 €

Nota: i prezzi si riferiscono al taglio base da 128 GB (256 GB per iPhone 16 Pro Max/Galaxy S25+ e Ultra)

Alle offerte Iliad potete aggiungere anche l’acquisto di uno smartphone a rate senza anticipo con finanziamento a tasso zero (salvo approvazione) e addebito su carta di credito/debito o conto corrente. L’operatore low cost prevede una rateizzazione fino a 24 mesi e la spedizione è gratis.

Potete acquistare iPhone 16e a partire da 15 euro al mese restituendolo alla fine del finanziamento e dando in permuta un vecchio dispositivo di Apple tra iPhone, iPad, MacBook o Apple Watch. A listino sono disponibili anche iPhone rigenerati a partire da 169 euro. Tutti i dispositivi sono in garanzia per 12 mesi.

Per acquistare online il vostro telefono vi basta collegarvi al sito di Iliad, cliccare sulla voce “Smartphone” e una volta selezionato colore, taglio di memoria e metodo di pagamento premere “Ordina“. Fatto questo dovrete inserire le vostre credenziali per accedere all’Area Personale. Altrimenti potrete effettuare la stessa procedura dall’app Iliad.

Offerte Iliad con sconto sulla fibra a marzo 2025

IliadBox Caratteristiche Costi 25,99 €/mese

21,99 €/mese con attiva offerta mobile da 9,99 €/mese o 11,99 €/mese e pagamento automatico

con attiva offerta mobile da 9,99 €/mese o 11,99 €/mese e pagamento automatico Installazione linea a 39,99 € Servizi inclusi navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download in FTTH EPON

chiamate illimitate

attivazione

modem con supporto al Wi-Fi 7

Chi ha attivato una delle offerte Iliad da 9,99 euro al mese o 11,99 euro al mese e pagamento automatico su carta di credito o conto corrente può usufruire di uno sconto sulla rete fissa e attivare l’offerta fibra dell’operatore low cost a un prezzo ancora più conveniente.

IliadBox

navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) in FTTH EPON o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH GPON

chiamate illimitate anche verso 60 destinazioni internazionali

attivazione

modem con supporto al Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito

Il prezzo è di 25,99 euro al mese per sempre o 21,99 euro al mese per sempre per i già clienti mobile. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. Potete aggiungere fino a 4 Wi-Fi 7 Extender per ampliare la copertura (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) e McAfee Multi Access per la protezione di tutti i terminali della famiglia (2,99 euro al mese).

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico