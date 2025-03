Investire i tuoi risparmi in un conto deposito non vincolato ti assicura un rendimento vantaggioso, sicuro e la somma è sempre a tua disposizione. Ecco le proposte più remunerative di marzo 2025 fra le banche partner di SOStariffe.it .

Un conto deposito non vincolato offre quattro vantaggi. Primo, offre un rendimento elevato anche fino al 4% lordo annuo per investimenti di breve durata, sebbene di solito proponga tassi inferiori rispetti a un conto deposito non svincolabile. Secondo, essendo un deposito libero, ti permette di rientrare in possesso dei tuoi soldi in qualsiasi momento, oppure con un brevissimo preavviso.

Terzo, il tasso di interesse è noto al momento della firma del contratto, è fisso e garantito per tutta la durata del deposito. Quarto, è un investimento sicuro, in quanto ormai quasi tutte le banche aderiscono al Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD), la cui funzione è fornire un risarcimento, nei casi previsti dalla legge e fino a un massimo di 100.000 euro, in caso di fallimento di una banca.

Con il comparatore di conti deposito di SOStariffe.it, invece, ecco quali sono le migliori offerte fra le banche partner a marzo 2025. Per saperne di più, clicca sul pulsante verde qui sotto:

Conto deposito non vincolato: le proposte vantaggiose di marzo 2025

CONTO DEPOSITO RENDIMENTO E GUADAGNO NETTO Conto Arancio di ING 4% tasso di interesse lordo

tasso di interesse lordo 12 mesi di vincolo

di vincolo 828 € il guadagno netto su 30.000 € Conto deposito MCC ONE Young di Mediocredito Centrale 3,40% tasso di interesse lordo

tasso di interesse lordo 24 mesi di vincolo

di vincolo 1.389,60 € il guadagno netto su 30.000 € Conto Key Svincolabile di Banca Progetto 3,35% tasso di interesse lordo

tasso di interesse lordo 60 mesi di durata

di durata 3.420,37 € il guadagno netto su 30.000 €

Qui di seguito, analizziamo nei dettagli le tre offerte di conto deposito non vincolabile più vantaggiose fra le banche partner presenti sul comparatore di SOStariffe.it a marzo 2025.

Conto Arancio di ING

Conto Arancio è il conto deposito senza vincoli disponibile per chi apra Conto Corrente Arancio Più o Light di ING. Puoi investire in Conto Arancio fino a un massimo di 50.000 euro per 365 giorni dall’attivazione del conto deposito. ING offre un tasso di interesse del 4% lordo annuo (2,96% netto) per 12 mesi. Investendo una somma di 30.000 euro, il guadagno netto dopo 12 mesi è di 828 euro.

Questo rendimento è in promozione se sottoscrivi Conto Corrente Arancio Light o Più e Conto Arancio entro il 22 marzo 2025. Poi puoi attivarli con un primo bonifico di qualsiasi importo ed effettuare entro il 31 maggio 2025 almeno un accredito mensile di stipendio/pensione su Conto Corrente Arancio o investire almeno 40.000 euro in un’unica operazione in MYMoneyCoach.

Vantaggioso è anche Conto Corrente Arancio Più che è un conto completo e che si contraddistingue per le seguenti caratteristiche:

canone di 5 euro al mese, ma azzerabile con accredito di stipendio/pensione, o entrate mensili di almeno 1.000 euro;

con accredito di stipendio/pensione, o entrate mensili di almeno 1.000 euro; carta di debito Mastercard con collegamenti ad Apple Pay e Google Pay;

con collegamenti ad Apple Pay e Google Pay; prelievo di contante in Italia e in Europa;

bonifico istantaneo e ordinario online gratuiti fino a 50.000 euro;

carta di credito Mastercard Gold con fido mensile di 1.500 euro, con collegamenti ad Apple Pay e Google Pay, servizio Pagoflex per pagare in più mesi (0,50% di commissione sull’importo rateizzato);

con fido mensile di 1.500 euro, con collegamenti ad Apple Pay e Google Pay, servizio per pagare in più mesi (0,50% di commissione sull’importo rateizzato); carta prepagata Mastercard virtuale (la versione fisica costa 10 euro) e puoi avere fino a 4 carte prepagate. Non prevede collegamenti con Apple Pay e Google Pay;

(la versione fisica costa 10 euro) e puoi avere fino a 4 carte prepagate. Non prevede collegamenti con Apple Pay e Google Pay; pagamenti tramite CBILL e pagoPA;

pagamenti di bollettini postali;

principali pagamenti MAV, F24, RAV;

condividendo il “codice amico” con chi vuoi tu, puoi ricevere un buono regalo Amazon.it da 50 euro per ogni amico che sceglie ING, fino a un massimo di 10 amici. Quindi, in totale, 500 euro in omaggio. Mentre i tuoi amici potranno ricevere un buono Regalo Amazon.it da 200 euro. Questa promozione è valida fino al 31 luglio 2025.

Per saperne di più su Conto Arancio

Conto deposito MCC ONE Young di Mediocredito Centrale

Con un guadagno netto di 1.389,60 euro su 30.000 euro in 24 mesi, il Conto deposito MCC ONE Young di Mediocredito Centrale prevede un tasso del 3,40% lordo annuo (2,52% netto) con liquidazione degli interessi a 6 mesi.

Puoi attivarlo online in modo semplice e senza costi di apertura e gestione. Puoi depositare da un minimo di 3 mila euro a un massimo di 30 mila euro. Ma cosa più importante: puoi svincolare i tuoi risparmi quando vuoi con un preavviso di 32 giorni. In caso di estinzione anticipata il tasso viene azzerato, fatto salvo quanto già maturato e corrisposto.

Per conoscere e attivare questa offerta di Mediocredito Centrale

Conto Key Svincolabile di Banca Progetto

Per un investimenti di 60 mesi, fra le banche partner di SOStariffe.it brilla Conto Key Svincolabile di Banca Progetto che offre un tasso del 3,35% lordo annuo (2,48% netto), con liquidazione alla fine dei 60 mesi. Il guadagno netto su 30.000 euro è di 3.420,37 euro.

Conto Key offre ai risparmiatori un conto corrente gratuito e l’opportunità di diversificare il proprio portafoglio con linee di deposito svincolabili e non svincolabili. Conto Key include una carta di debito internazionale gratuita appartenente al circuito Mastercard e c’è la possibilità di:

addebito ricorrente SDD;

prelievo di contante solo da altra banca (2 gratis al mese, dal successivo 2 euro di commissione);

bonifici ordinari e istantanei SEPA gratuiti;

rendimento sul saldo con un interesse dell’1,75% lordo fino al 31 dicembre 2025.

Per avere maggiori informazioni sull'offerta di Banca Progetto

Paolo Marelli Specializzato in Energia, Conti e Carte cronista per Il Giorno, Il Giornale e il Corriere della Sera, a copywriter e brand journalist a Londra in agenzie di comunicazione; è tornato in Italia per scrivere news specializzate per alcuni siti come CorCom e SpacEconomy360, oltre che testate online del gruppo NetworkDigital360, contenitore di testate e portali B2B dedicati ai temi della Trasformazione Digitale e dell’Innovazione Imprenditoriale. Per SOStariffe.it scrive testi in ambito conti, carte di credito, internet e telefonia, tv e luce e gas, argomenti di cui si interessa e occupa in maniera professionale dal 2022. Dapere il, aa Londra in agenzie di comunicazione; è tornato in Italia per scrivereper alcuni siti comee SpacEconomy360, oltre che testate online del gruppo, contenitore di testate e portali B2B dedicati ai temi della Trasformazione Digitale e dell’Innovazione Imprenditoriale. Perscrive testi in ambito, argomenti di cui si interessa e occupa in maniera professionale dal 2022.