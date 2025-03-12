TIM ha comunicato una nuova rimodulazione per alcuni clienti di telefonia mobile. L’aumento del canone mensile, motivato “per esigenze economiche connesse alle mutate condizioni di mercato“, sarà applicato a partire dal primo addebito successivo al 3 maggio 2025 e sarà pari a 2 euro al mese.

I clienti coinvolti dalle rimodulazioni TIM sono stati informati degli aumenti tramite una nota informativa pubblicata nella pagina “Per i Consumatori – Comunicazioni importanti” sul sito nella sezione “News e Modifiche contrattuali” e tramite un apposito SMS inviati a partire da 5 marzo 2025. Ulteriori informazioni sono disponibili chiamando il numero gratuito 409164 o il Servizio Clienti al 119.

Vi ricordiamo che è sempre possibile recedere o cambiare operatore senza costi aggiuntivi o penali entro una data limite. L’operatore in alternativa propone diverse opzioni come forma di compensazione per i rincari. Potete verificare in qualsiasi momento il costo mensile della vostra offerta e la loro composizione accedendo alla sezione MyTIM sul sito o app oppure chiamando il Servizio Clienti al 119.

Rimodulazioni TIM per alcuni clienti mobile da maggio 2025

Rimodulazione TIM mobile I dettagli Cosa succede dal 3/5/25? per alcune offerte mobili il prezzo mensile aumenterà di 2 €/mese a partire dal primo addebito successivo a tale data Le opzioni gratuite tra cui scegliere 50 GB in più al mese inviando un SMS gratuito al 40916 con testo 50GIGA ON

inviando un SMS gratuito al 40916 con testo 50GIGA ON Navigazione 5G inviando un SMS gratuito al 40916 con testo 5G On

inviando un SMS gratuito al 40916 con testo 5G On Offerta dedicata allo stesso prezzo ma con 2 GB in più al mese inviando un SMS gratuito al 40916 con testo CONFERMO ON entro il 31/3/25 Come richiedere il recesso Avete tempo fino al 10/5/25 per richiedere il recesso o cambio di operatore senza costi aggiuntivi o penali nelle seguenti modalità: compilando online il “Modulo di richiesta cessazione ed autocertificazione di possesso linea”

via PEC all’indirizzo recesso_linee_mobili@pec.telecomitalia.it

nei negozi TIM

chiamando il Servizio Clienti 119

I clienti sottoposti alle rimodulazioni TIM possono scegliere di accettare l’aumento oppure attivare una delle opzioni gratuite proposte dall’operatore:

50 GB in più al mese . Si attiva inviando un SMS gratuito al 40916 con testo 50GIGA ON . Il traffico dati aggiuntivo resta fruibile fino a quanto si mantiene attiva l’offerta dati sulla linea

. Si attiva inviando un al con testo . Il traffico dati aggiuntivo resta fruibile fino a quanto si mantiene attiva l’offerta dati sulla linea Navigazione 5G . Si attiva inviando un SMS gratuito al 40916 con testo 5G On . Il servizio resta fruibile fino a quanto si mantiene attiva l’offerta dati sulla linea. Con il 5G Ultra è possibile navigare fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload in tutte le grandi città e località turistiche italiane con accesso prioritario alla rete di TIM

. Si attiva inviando un al con testo . Il servizio resta fruibile fino a quanto si mantiene attiva l’offerta dati sulla linea. Con il è possibile navigare fino a in download e 300 Mbps in upload in tutte le grandi città e località turistiche italiane con accesso prioritario alla rete di Offerta dedicata allo stesso prezzo ma con 2 GB in più al mese. Si attiva inviando un SMS gratuito al 40916 con testo CONFERMO ON entro il 31 marzo 2025. Il servizio resta fruibile fino a quanto si mantiene attiva l’offerta dati sulla linea

Potete attivare solo la promozione che trovate indicata nel messaggio informativo relativo alla rimodulazioni TIM che avete ricevuto.

Altrimenti è possibile richiedere il recesso o cambio di operatore senza costi aggiuntivi o penali entro il 10 maggio 2025 nelle seguenti modalità:

compilando online il “Modulo di richiesta cessazione ed autocertificazione di possesso linea” oppure scaricarlo, stamparlo e compilarlo per poi inviarlo all’indirizzo indicato sullo stesso

via PEC all’indirizzo recesso_linee_mobili@pec.telecomitalia.it allegando copia della documentazione richiesta

all’indirizzo allegando copia della documentazione richiesta nei negozi TIM

chiamando il Servizio Clienti 119

Cessando la linea mobile si perderà definitivamente il numero di telefono.

TIM ricorda poi che nel caso in cui al contratto sia associato un prodotto con pagamento rateizzazione come uno smartphone o un tablet oppure un’offerta con promozione legata a un vincolo di permanenza minimo, “prima di effettuare la richiesta di disattivazione dell’offerta o di cessazione della linea o di passaggio ad altro operatore, il cliente dovrà compilare online il ‘Modulo di richiesta di esercizio diritto di recesso’ oppure contattare il Servizio Clienti 119, affinché non gli siano addebitati eventuali penali e costi di disattivazione contrattualmente previsti in caso di cessazione anticipata dell’offerta”.

Potrete quindi decidere se continuare con la rateizzazione del prodotto oppure pagare le rate residue in un’unica soluzione anche in un secondo momento.

Altre offerte mobile convenienti a marzo 2025

Offerte 5G interessanti Costi Minuti, SMS e Gigabyte Speed 5G 150 Limited Edition di 1Mobile primo mese a 5 € , poi 6,99€/mese

, poi Attivazione gratis con portabilità del numero minuti illimitati e 50 SMS + 150 GB in 5G Spusu 150 XL 5G 7,89 €/mese per sempre

Attivazione a 9,90 € minuti illimitati e 500 SMS + 150 GB in 5G + 300 GB di riserva Fastweb Mobile 8,95 €/mese

Attivazione inclusa minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G Giga 200 di Iliad 9,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G

Ci sono tante altre promozioni per la telefonia mobile tra cui scegliere in questi giorni. Con meno di 10 euro al mese potete ad esempio attivare un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati e fino a 200 GB in 5G senza vincoli né costi nascosti.

Chi passa a un altro operatore può mantenere il suo numero di telefono richiedendo al nuovo gestore la portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di 3 giorni lavorativi. Di seguito avete descritte nel dettaglio alcune delle migliori:

Speed 5G 150 Limited Edition di 1Mobile

minuti illimitati e 50 SMS

150 GB in 5G sulla rete di Vodafone

Il primo mese costa 5 euro per l’offerta di 1Mobile, che poi si rinnova a 6,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis con richiesta di portabilità del numero da qualsiasi operatore. La tariffa, salvo proroghe, è disponibile fino al 31/3/25.

Spusu 150 XL 5G

minuti illimitati e 500 SMS

1.000 minuti dall’Italia all’Ue e Uk

150 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre

fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre 300 GB di riserva da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso

da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso 9,95 GB per navigare in roaming in Ue e UK

L’offerta di Spusu ha un prezzo di 7,89 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro una tantum mentre SIM e spedizione sono gratis. L’operatore consente di cambiare offerta una volta al mese e richiedere un’eSIM anche online. I Giga di riserva non scadono e diventano disponibili a partire dal rinnovo successivo. Potete accumulare traffico dati aggiuntivo fino alla soglia massima prevista dalla promozione.

Fastweb Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G (300 GB con smartphone a rate)

(300 GB con smartphone a rate) 14 GB per navigare in roaming in Ue

corsi e workshop della Fastweb Digital Academy per apprendere nuove competenze digitali utili sul mercato del lavoro

Wi-Fi Calling incluso

L’offerta di Fastweb Mobile ha un prezzo di 8,95 euro al mese senza vincoli. Non è previsto un contributo per l’attivazione mentre la SIM con spedizione gratuita o eSIM, che potete richiedere anche online, ha un costo di 10 euro. Potete effettuare poi la verifica dell’identità non solo con video identificazione ma anche con SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

In alternativa, è possibile attivare l’offerta Fastweb Mobile insieme a Fastweb Casa Light, abbonamento per la connessione Internet a casa tramite fibra ottica. In caso di attivazione combinata, sfruttando il link qui di seguito, la fibra costerà solo 23,95 euro al mese. In questo modo, il costo combinato (fisso + mobile) sarà di 32,90 euro al mese. La promo è attivabile tramite il link qui di sotto, andando ad aggiungere l’opzione Fastweb Mobile prima di richiedere l’attivazione della fibra.

Aggiungendo uno smartphone a rate senza anticipo con finanziamento Fondomestic a tasso zero (salvo approvazione) avrete Giga raddoppiati ogni mese (300 GB). Potete abbinare alla SIM anche un’offerta Luce di Fastweb Energia a canone fisso tutto incluso e con bolletta digitale per avere fino a 4.000 kWh all’anno a partire da 44 euro al mese, invece di 50 euro al mese.

Giga 200 di Iliad

minuti e SMS illimitati

200 GB in 5G in oltre 7.000 Comuni

in oltre 7.000 Comuni 13 GB per navigare in roaming in Ue e UK

L’offerta di Iliad ha un prezzo di 9,99 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro una tantum mentre SIM e spedizione sono gratis. L’operatore permette in alternativa di acquistare un’eSIM al costo di 9,99 euro anche online.

Attivando Giga 200 con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito potrete usufruire di uno sconto sulla rete fissa per avere IliadBox con inclusi una connessione in fibra FTTH EPON fino a 5 Gbps, chiamate illimitate, modem Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito e attivazione a 21,99 euro al mese per sempre, invece di 25,99 euro al mese. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro.

