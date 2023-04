L'utilizzo della smart home è un perfetto sistema per ottimizzare il consumo degli elettrodomestici e ridurre la spesa in bolletta ma serve anche avere la giusta offerta luce

In questo periodo in cui si devono affrontare il caro bollette dovuto anche all’invasione russa dell’Ucraina e un’inflazione galoppante che ha aumentato sensibilmente il costo della vita, diventa sempre più importante ridurre al minimo i consumi energetici. In questo senso può tendervi la mano la smart home, ovvero l’utilizzo di elettrodomestici intelligenti.

Installare un sistema di domotica consente di ottimizzare le prestazioni di molteplici impianti della casa e ottenere di conseguenza un consistente risparmio energetico, in quanto lo spreco di elettricità si riduce al minimo. Con la smart home si possono gestire in modo più efficiente dalle luci, alle tapparelle fino al termosifone, personalizzandole l’utilizzo secondo le propri esigenze ed abitudini di consumo. In più una smart home rende più semplice e comoda la gestione della casa, in quanto permette di controllare l’intera abitazione anche totalmente da remoto tramite apposite app o smartphone.

Smart home e climatizzatore: come ridurre i consumi in estate

Come ridurre i consumi del climatizzatore 1 Utilizzare un sistema di domotica per ottimizzare i consumi in base alle vostre abitudini 2 Posizionare l’unità esterna all’ombra 3 Mantenere i filtri puliti 4 Acquistare un climatizzatore di classe non inferiore alla A 5 Attivare la funzione di deumidificazione 6 Mantenere la temperatura interna con uno scarto massimo di 6 gradi rispetto a quella esterna 7 Chiudere tende e tapparelle negli orari più caldi

Uno degli elettrodomestici più energivori nelle case è il climatizzatore, il cui utilizzo diventa quasi quotidiano durante l’estate. Con la smart home si può programmare l’accensione e lo spegnimento dell’aria condizionata in modo da evitare sprechi. Ad esempio, con un tap sullo schermo dello smartphone potete impostare l’utilizzo del climatizzatore quando si è fuori casa e il suo spegnimento negli orari notturni. Ci sono poi altre operazioni utili che vi aiuteranno a ridurre i consumi legati al climatizzatore e per raffreddare la casa anche senza aria condizionata:

Posizionare l’unità esterna del climatizzatore in un luogo ombreggiato . Ciò consente di risparmiare fino al 5% in bolletta

. Ciò consente di risparmiare fino al 5% in bolletta Controllare i filtri e mantenerli puliti . La sporcizia riduce il funzionamento dell’elettrodomestico in quanto lo costringe a restare in funzione per più tempo per raggiungere la temperatura ottimale

. La sporcizia riduce il funzionamento dell’elettrodomestico in quanto lo costringe a restare in funzione per più tempo per raggiungere la temperatura ottimale Scegliere un climatizzatore di classe energica non inferiore alla A . Questi apparecchi, anche se più costosi, permettono di ridurre i consumi fino al 30%

. Questi apparecchi, anche se più costosi, permettono di ridurre i consumi fino al 30% Attivare la funzione di deumidificazione in modo da percepire meno caldo

in modo da percepire meno caldo Non esagerare con il freddo . La differenza massima di temperatura tra l’esterno e l’interno non deve superare i 6 gradi

. La differenza massima di temperatura tra l’esterno e l’interno non deve superare i 6 gradi Abbassare tapparelle e persiane negli orari più caldi in modo anche da evitare la dispersione di aria fredda

Ridurre il costo dell’energia permette di massimizzare il risparmio

Ottimizzare i consumi è di fondamentale importanza per non avere brutte sorprese in bolletta ma è altrettanto importare il ridurre al minimo il costo dell’energia per risparmiare davvero. Per trovare le offerte luce e gas più convenienti oggi disponibili potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Prima dovrete costruire il vostro profilo di consumo inserendo alcuni parametri come il numero di elettrodomestici che avete in casa, i componenti della famiglia e le dimensioni dell’abitazione.

Fatto questo cliccando su “Confronta le offerte” avrete in pochi secondi una panoramica completa delle migliori tariffe dei principali fornitori di energia in base alle vostre reali esigenze.

