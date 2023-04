Offerte in evidenza Pulsee Luce RELAX Index 958,80 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 873,20 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 963,26 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Il prezzo è 43 euro al megawattora: ecco quanto costa il gas all’ingrosso al TTF di Amsterdam, il principale hub di riferimento per la compravendita di metano in Europa. Tale prezzo, in contrazione ormai da inizio 2023, incide in modo diretto sul costo al dettaglio della materia prima, facendo così tirare un sospiro di sollievo ai consumatori che riceveranno bollette più leggere ad aprile 2023.

Per quanto i listini gas al TTF di Amsterdam siano in flessione, mesi di bollette alle stelle continuano a drenare cospicue risorse dai budget domestici. Ecco perché il risparmio resta una priorità per le famiglie italiane. Un valido alleato nella ricerca delle soluzioni gas più vantaggiose del Mercato Libero è il comparatore di SOStariffe.it per offerte gas.

Si tratta di uno strumento digitale e gratuito che consente di confrontare le promozioni gas messe a punto dai fornitori energetici ad aprile 2023 e a scegliere quella più in linea con il proprio stile di consumo e le proprie possibilità di spesa. Basta, infatti, indicare il dato del proprio consumo annuo, reperibile anche in bolletta, per vedersi restituite le proposte più appetibili per quel determinato consumo.

Il podio delle offerte metano collegate all’indice PSV di Aprile 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO DEL GAS COSTO MENSILE 1 Argos Argos Gas Natura Variabile 0,50863 €/Smc 99,15 euro 2 Pulsee Gas Relax Index 0,49363 €/Smc 108,28 euro 3 wekiwi Gas alla Fonte 0,54363 €/Smc 108,94 euro

Di seguito, grazie al comparatore di SOStariffe.it, abbiamo individuato il podio delle offerte metano che garantiscono l’accesso al prezzo del gas all’ingrosso. In particolare, le tre soluzioni analizzate usano come base di partenza per determinare il prezzo del gas su cui calcolare i consumi degli utenti l’indice PSV. Quest’ultimo, acronimo di Punto di Scambio Virtuale, è l’hub italiano per la compravendita di metano e risente dell’andamento dell’indice della borsa europea del gas TTF.

Le stime di spesa elencate in tabella sono parametrate sul consumo di una “famiglia tipo”, che contabilizzi 1.400 Smc di gas naturale all’anno. Chi non avesse il polso del proprio consumo annuale di metano, può consultarlo nell’ultima bolletta ricevuta dall’attuale fornitore (ecco come leggere la bolletta del gas), oppure può stimarlo impostando i filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it, accessibili qui sotto:

Infine, è bene ricordare che il prezzo del gas, indicato a fianco di ciascuna promozione, fa riferimento all’indice PSV di marzo 2023 (l’ultimo disponibile), eventualmente maggiorato di un contributo al consumo applicato dal fornitore.

Gas Naturale Variabile di Argos

Argos, il gruppo padovano fornitore di gas ed elettricità con oltre 160 mila clienti attivi, scala la vetta della convenienza ad aprile 2023 grazie a una promozione gas (attivabile solo online) che assicura l’accesso al prezzo del gas all’ingrosso con l’aggiunta di un contributo al consumo molto contenuto. Di seguito, una panoramica dell’offerta:

prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,015 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso mensile per spese di commercializzazione: 6,67 euro, per una spesa complessiva di 80 euro all’anno;

possibilità di beneficiare del servizio di autolettura grazie alla disponibilità di molteplici canali, digitali e non: mail, sms, Whatsapp, Web, App, telefono o i negozi Argos sul territorio;

duplice modalità di pagamento delle bollette: tramite addebito bancario o bollettino postale.

L’attivazione dell’offerta gas messa a punto da Argos costerebbe alla alla “famiglia tipo” 99,15 euro al mese. Maggiori informazioni o la procedura di attivazione sono accessibili cliccando sul pulsante verde di seguito:

Gas Relax Index di Pulsee

Il brand dell’energia con veste 100% digitale Pulsee propone una soluzione gas vantaggiosa in quanto assicura l’accesso al prezzo del gas all’ingrosso PSV senza costi aggiuntivi, oltre al contributo fisso mensile scontato del 20%: da 15 a 12 euro al mese (la spesa complessiva per questa voce in bolletta è pari a 144 euro all’anno). Altre caratteristiche dell’offerta includono:

App Pulsee Energy per avere tutti i documenti sulla fornitura sempre a portata di mano;

per avere tutti i documenti sulla fornitura sempre a portata di mano; opzione “ Zero Carbon Footprint ” attivabile a soli 3 euro in più al mese: in questo modo si potranno azzerare le proprie emissioni inquinanti;

” attivabile a soli 3 euro in più al mese: in questo modo si potranno azzerare le proprie emissioni inquinanti; energia 100% green proveniente da fonti rinnovabili.

L’offerta gas di Pulsee costerebbe alla “famiglia tipo” 108,28 euro al mese. L’affresco della promozione è disponibile sul sito del provider, accessibile dal pulsante verde qui sotto:

Gas alla Fonte di wekiwi

Anche la proposta di wekiwi per la fornitura gas ha nel mirino il risparmio grazie a:

prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,050 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; 5,61 euro di contributo fisso mensile per spese di commercializzazione (67 euro all’anno, indipendenti dai consumi);

bonus di benvenuto di 30 euro per i nuovi clienti che attivino online la doppia fornitura (luce+gas) con wekiwi;

per i nuovi clienti che attivino online la doppia fornitura (luce+gas) con wekiwi; fatturazione basata sulla “ carica mensile “: il cliente sceglie l’importo delle fatture in acconto e la loro frequenza (bimestrale, trimestrale o quadrimestrale). La carica sarà poi conguagliata in presenza delle letture reali del fornitore;

“: il cliente sceglie l’importo delle fatture in acconto e la loro frequenza (bimestrale, trimestrale o quadrimestrale). La carica sarà poi conguagliata in presenza delle letture reali del fornitore; sconto del 10% sui prodotti di illuminazione a led e gadget elettronici acquistabili sulla piattaforma di shopping online wekiwi.

La “famiglia tipo” che volesse sottoscrivere la promozione Gas alla Fonte di wekiwi dovrebbe mettere a budget una spesa mensile di 108,94 euro al mese. Un quadro dell’offerta è disponibile al link di seguito:

