Scopri le migliori offerte Vodafone WiFi per navigare alla massima velocità su ADSL, fibra ottica o in FWA nei piccoli Comuni. Tutti i dettagli su prestazioni e costi

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Offerte in evidenza Sky Wifi con Sky Q 29,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA PosteCasa Ultraveloce Start 23,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Internet Unlimited 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Vodafone è uno degli operatori di rete fissa più apprezzati e permette di scegliere tra differenti tipologie di rete in base alla copertura. Il gestore in rosso dispone di tante offerte diverse per assecondare i gusti e le necessità di qualsiasi categoria di utente. Le offerte Vodafone WiFi garantiscono una connessione stabile e affidabile con prestazioni di altissimo livello.

Le offerte Vodafone WiFi per la connessione di casa ad aprile 2023

Offerte fisso di Vodafone Navigazione Chiamate Costo mensile 1 Internet Unlimited illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 24,90 euro oppure 22,90 per i clienti Vodafone mobile 2 Casa Wireless+ illimitata fino a 300 Mbps in FWA illimitate 27,90 euro 3 Internet Unlimited V-Max illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 32,90 euro 4 Family Plan illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 34,90 euro

Le offerte Vodafone WiFi si differenziano in base alla tipologia di rete fissa. Con la offerte fibra ottica nella variante FTTH (Fiber o the Home) grazie all’integrazione della tecnologia GPON (Gigabit Passive Optic Network) è possibile navigare alla massima velocità con una latenza minima. Quest’ultima caratteristica permette di usufruire di servizi come lo streaming in altissima qualità e gaming online senza difficoltà. Con la fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) potete navigare fino a 300/500 Mbps in download in base alla distanza dell’abitazione dalla cabina stradale. Con una connessione ADSL la velocità massima è invece di 24 Mbps in download. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

La Vodafone Station grazie alle 8 antenne integrate e il supporto al Wi-Fi 6 garantisce una connessione veloce e stabile. Nel caso in cui il segnale si interrompa per qualsiasi motivo potete continuare a navigare grazie alla chiavetta con SIM mobile collegata al router. Il Wi-Fi Optimizer invece ottimizza la connessione per tutti i dispositivi collegati contemporaneamente.

Con Internet Unlimited potete quindi navigare fino a 1/2,5 Gbps in download in FTTH e avere inclusi un modem con Wi-Fi Optimizer, chiamate illimitate (solo con acquisto online) e l’attivazione da 5 euro al mese per 24 mesi. Il costo è di 24,90 euro al mese senza vincoli, invece di 27,90 euro.

Attiva Internet Unlimited di Vodafone »

Se però siete già clienti di Vodafone per la telefonia mobile potete avere la stessa offerta al costo di 22,90 euro al mese senza vincoli.

Attiva Internet Unlimited per già clienti mobile »

Chi ha la rete fissa con l’operatore può ad esempio attivare Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati per navigare in 5G a 9,99 euro al mese. L’attivazione è gratuita così come la SIM se si acquista la tariffa online. Con Infinito Insieme potete poi avere gratis ogni mese Giga illimitati in 5G per tutte le SIM della famiglia (massimo 6). Potete pagare con domiciliazione in bolletta, borsellino o carta di credito.

Per confrontare le promozioni di Vodafone con quelle degli altri operatori potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Il nostro servizio vi fornirà una panoramica dettagliata delle proposte più economiche in base alle vostre esigenze e abitudini di consumo. Grazie al link diretto ai siti degli operatori potrete poi attivarle comodamente online con un clic.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Internet Unlimited V-Max invece include una connessione senza limiti fino a 1/2,5 Gbps in download in FTTH, chiamate illimitate (solo con acquisto online), modem con Wi-Fi Optimizer e Super Wi-Fi 6 Extender per ampliare la copertura e raggiungere ogni angolo della casa. Avete inclusi anche l’attivazione da 5 euro al mese per 24 mesi e Rete Sicura Family che offre protezione alle identità online di tutta la famiglia, blocca l’accesso ai siti malevoli e limita malware, virus e phishing. Con il Parental Control potete invece proteggere i bambini e impostare gli orari in cui mettere in pausa la connessione e impostare l’ora della buonanotte. L’offerta costa 32,90 euro al mese senza vincoli. E’ previsto anche un contributo una tantum di 9,99 euro.

Con Family Plan avete invece una connessione senza limiti fino a 1/2,5 Gbps in download in FTTH, chiamate illimitate (solo con acquisto online), modem con Wi-Fi Optimizer e una SIM mobile con minuti, SMS e Giga illimitati per navigare in 5G alla massima velocità. Sono inclusi anche un mese di Rete Sicura, che poi si disattiva in automatico, e l’attivazione da 5 euro al mese per 24 rate. Il prezzo è di 34,90 euro al mese senza vincoli.

Se non siete raggiunti dalla fibra ottica o abitate in un piccolo Comune, Vodafone vi mette a disposizione un’offerta FWA (Fixed Wireless Access) per accedere alla rete in fibra misto radio. In questo caso in base alla copertura vi verranno forniti un apparato da interno o da esterno. Con Casa Wireless+ potete navigare senza limiti fino a 30/300 Mbps in download e avete inclusi anche chiamate illimitate, Vodafone Station FWA con Wi-Fi Optimizer o antenna esterna. Il costo è di 27,90 euro al mese. L’attivazione è di 96 euro o 4 euro al mese per 24 rate.

Alle offerte Vodafone WiFi potete poi aggiungere un pacchetto intrattenimento tra:

Vodafone TV Intrattenimento e NOW Entertainment a 32,90 euro al mese (poi 39,90 euro al mese) per i nuovi clienti. Sono inclusi la fibra e un abbonamento NOW Entertainment con le serie TV e gli show di Sky, produzioni di Sky Original, documentari e programmi per i bambini

a (poi 39,90 euro al mese) per i nuovi clienti. Sono inclusi la fibra e un abbonamento NOW Entertainment con le serie TV e gli show di Sky, produzioni di Sky Original, documentari e programmi per i bambini Vodafone TV Sport Plus e NOW Sport a 39,90 euro al mese per i nuovi clienti. Sono inclusi la fibra e un abbonamento NOW Sport con tutto il calcio e lo sport di Sky

a per i nuovi clienti. Sono inclusi la fibra e un abbonamento NOW Sport con tutto il calcio e lo sport di Sky Vodafone TV Sport Plus e Intrattenimento e NOW Sport e Entertainment a 47,90 euro al mese per i nuovi clienti

In un tutti i pacchetti è incluso il TV Box con supporto al 4K e al digitale terrestre DVB-T2. L’offerta più completa prevede la versione Pro del TV Box con comandi vocali. Potete accedere anche ad altre app come Netflix, Amazon Prime Video o CHILI. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro.

« notizia precedente Smart Home: ecco come ridurre la bolletta ad aprile 2023