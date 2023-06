Scopri come attivare l'offerta per una SIM solo dati Iliad a giugno. Si possono avere fino a 300 GB per navigare in 4G a meno di 14 euro al mese senza vincoli o rimodulazioni

Iliad è uno degli operatori di telefonia mobile più apprezzati dagli utenti e da quest’anno ha ulteriormente arricchito la sua offerta con una proposta pensata per chi cerca un’alternativa economica alla rete fissa. Con una SIM solo dati Iliad infatti potete navigare su più dispositivi in Wi-Fi utilizzandola in abbinamento a una chiavetta Internet o un modem portatile. Il rapporto tra Giga inclusi e prezzo è poi tra i migliori sul mercato.

SIM solo dati Iliad: tutti i dettagli sull’offerta di giugno 2023

Dati 300 di Iliad Caratteristiche Minuti e SMS chiamate a 28 cent al minuto e SMS a 28 cent Gigabyte 300 GB per navigare in 4G/4G+ e 13 GB per il roaming in Ue Costo mensile 13,99 €/mese per sempre Altri costi 9,99 euro per l’attivazione

Dati 300 include chiamate a 28 cent al minuto, SMS a 28 cent e 300 GB per navigare in 4G/4G+ con una copertura superiore al 99% del territorio italiano. Il prezzo è di 13,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è di 9,99 euro una tantum mentre la SIM è gratuita. Una volta esaurito il traffico dati previsto dal piano potete continuare a navigare al costo di 90 cent ogni 100 MB, solo in caso di effettivo utilizzo. In Ue invece avete inclusi 13 GB per navigare in roaming all’estero. Se siete già clienti di Iliad potete passare a Dati 300 quando volete senza costi aggiuntivi facendone richiesta dall’Area Personale.

Attiva Dati 300 di Iliad »

L’Area Personale è accessibile da mobile e web e permette di verificare credito residuo e consumi, acquistare una ricarica online o attivare il sistema di pagamento automatico, richiedere l’abbinamento all’offerta di uno smartphone a rate, gestire le deviazioni di chiamata, modificare alcuni dati personali e molto altro. Il login avviene in automatico dopo il primo accesso sotto rete di Iliad.

Tutte le altre offerte di Iliad

Le altre offerte di Iliad Minuti, SMS e Gigabyte Costo 1 Giga 100 minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G/4G+ 7,99 €/mese 2 Giga 150 minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G/4G+ o 5G 9,99 €/mese

Iliad permette di scegliere anche tra altre offerte interessanti, sempre senza vincoli e costi nascosti. Una delle più richieste è Giga 100 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. Avete poi inclusi 8 GB per navigare in roaming nei Paesi Ue.

Attiva Giga 100 di Iliad »

Se invece cercare un’offerta 5G davvero economica potete attivare Giga 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB con accesso alla rete di ultima generazione dell’operatore low cost, che oggi raggiunge oltre 3.000 Comuni in tutto il Paese. Il prezzo è di 9,99 euro al mese per sempre. In Ue invece sono previsti 10 GB per il roaming.

Attiva Giga 150 di Iliad »

Per entrambe le offerte l’attivazione è sempre di 9,99 euro una tantum mentre la SIM è gratuita.

Domande sulla rete fissa IliadBox, tutti i dettagli sull’offerta fibra Qual è la velocità di navigazione? fino a 5 Gbps in download in FTTH EPON Le chiamate sono incluse? Sì e sono illimitate anche verso 60 destinazioni internazionali Quanto costa? 24,99 euro o 19,99 euro per sempre con attiva un’offerta mobile da 9,99 euro

Il vantaggio di attivare Giga 150 con pagamento automatico cu conto corrente o carta di credito/debito è quello di poter ricevere uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra ottica di Iliad. L’operatore francese nella sua tariffa per la linea fissa include una connessione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) sulla rete FTTH EPON o in alternativa fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload su quella FTTH GPON. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Insieme alla navigazione su fisso avrete anche inclusi chiamate illimitate, attivazione e un modem con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito. Il prezzo per chi ha attivato un’offerta mobile da 9,99 euro al mese con pagamento automatico è di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese. La spesa per l’installazione è di 39,99 euro una tantum. Potete aggiungere anche fino a quattro Wi-Fi Extender (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) e la protezione di McAfee a 2,99 euro al mese.

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

Come attivare Dati 300 e le altre offerte di Iliad

Potete acquistare tutte le offerte di Iliad direttamente sul sito dell’operatore. Vi verrà richiesto di effettuare una breve registrazione, inserendo alcuni dati personali, e il metodo di pagamento. Sono accettate le carte di credito dei circuiti Visa e Mastercard. Fatto questo dovrete selezionare la modalità di spedizione, che è sempre gratuita, tra Poste Italiane o corriere. Nel primo caso non c’è obbligo di firma in quanto la SIM viene imbucata direttamente nella cassetta delle lettere. Nel secondo, invece, dovrete essere presenti personalmente alla consegna in quanto non sono concesse deleghe. Dovrete mostrare al corriere il documento d’identità utilizzato per la registrazione online e consegnarli una copia fronte/retro dello stesso.

Per completare l’attivazione dovrete effettuare la video identificazione. Si tratta di realizzare un breve video su smartphone o PC in cui si mostrano alcuni documenti di riconoscimento, seguendo le indicazioni a schermo. La procedura è necessaria per verificare l’identità dell’intestatario della SIM.

Altre offerte di telefonia mobile con tanti Giga al giusto prezzo di giugno 2023

Offerte mobile con tanti Giga Giga inclusi Costo mensile Per chi arriva da… 1 300% Digital di PosteMobile

300 GB in 4G+ 8,99 €/mese Qualsiasi operatore 2 ho. 9,99 di ho. Mobile 230 GB in 4G fino a 30 Mbps 9,99 €/mese Iliad o alcuni MVNO selezionati con portabilità 3 Kena 9,99 230GB STAR di Kena Mobile 230 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con autoricarica 9,99 €/mese Iliad o alcuni MVNO selezionati con portabilità 4 Fastweb Mobile Maxi 300 GB anche in 5G 11,95 €/mese Qualsiasi operatore 5 Creami Extra WOW 300 di PosteMobile 300 GB in 4G+ 11,99 €/mese Qualsiasi operatore

Dati 300 è sicuramente un’offerta interessante ma è possibile trovare una promozione alternativa a una SIM solo dati Iliad a prezzi anche inferiori. Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare le proposte dei diversi operatori per trovare l’offerta più economica in base alle vostre esigenze e abitudini di consumo. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sull’apposito tasto, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore per completare l’acquisto.

Tra le migliori offerte con tanti Giga e prezzo basso disponibili a giugno potete scegliere tra:

1. 300% Digital di PosteMobile con chiamate a 18 cent al minuto, SMS a 18 cent e 300 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download a 8,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro più altri 10 euro per una prima ricarica. Avete inclusi anche 8,19 GB per il roaming nei Paesi Ue. Se durante il mese si consumano meno di 100 GB si hanno in regalo 20 credit per l’acquisto di minuti e SMS.

Attiva 300% Digital »

2. ho. 9,99 con 230 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps in download a 9,99 euro al mese. Dovrete anche acquistare una ricarica da 10 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo del piano ma grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarlo per un mese. Scaduti i 30 giorni si decide se continuare con l’operatore o recedere dall’offerta senza costi aggiuntivi e penali. Potete anche richiedere online con due clic il rimborso di tutte le spese sostenute durante il periodo promozionale. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis. Avete inclusi anche 9,1 GB per il roaming nei Paesi Ue.

L’offerta è disponibile solo per chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni MVNO (Mobile Virtual Network Operator) selezionati come Coop Voce, PosteMobile, Spusu, Rabona, Tiscali e altri. Il trasferimento del numero è un’operazione che viene eseguita gratuitamente da tutti gestori di telefonia mobile entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Attiva ho. 9,99 »

3. Kena 9,99 230GB STAR di Kena Mobile con 230 GB per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download a 9,99 euro al mese. Se si attiva il sistema per la ricarica automatica entro il 10/9/23 si ricevono ogni mese altri 50 GB inclusi a partire dal primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis. Avete inclusi anche 9,5 GB per il roaming nei Paesi Ue.

L’offerta è disponibile solo per chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni MVNO (Mobile Virtual Network Operator) selezionati come Coop Voce, PosteMobile, ho, Mobile, Spusu, Tiscali e altri.

Attiva Kena 9,99 230GB STAR »

4. Fastweb Mobile Maxi di Fastweb Mobile con 300 GB per navigare anche in 5G a 11,95 euro al mese. L’attivazione è di 10 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Avete inclusi anche 10 GB per il roaming nei Paesi Ue e i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy, che vi saranno utili per apprendere nuove competenze digitali tra le più richieste oggi dalle aziende.

Attiva Fastweb Mobile Maxi »

5. Creami Extra WOW 300 di PosteMobile con 300 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download a 11,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro più altri 15 euro per una prima ricarica. Avete inclusi anche 10,92 GB per il roaming nei Paesi Ue.

Attiva Creami Extra WOW 300 di Postemobile »