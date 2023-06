Offerte in evidenza Next Energy Sunlight Luce Dual 808,17 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 904,08 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 877,73 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Era il 15 giugno 2022 quando Poste Energia, l’ultima business unit sviluppata in seno a Poste Italiane, aveva lanciato la sua nuova offerta luce e gas in esclusiva (e in anteprima) per dipendenti e familiari del colosso italiano, in occasione del 160esimo anniversario del gruppo guidato da Matteo Del Fante. Un anno dopo (con l’ingresso ufficiale nel mercato mass market a febbraio 2023 e l’apertura dell’offerta commerciale a tutti gli italiani), Poste Energia ha superato le 250mila sottoscrizioni.

Di seguito, gli esperti di SOStariffe.it analizzano le caratteristiche delle proposte luce e gas di Poste Energia, mettendole a confronto con le migliori alternative proposte dai gestori energetici del Mercato Libero a giugno 2023.

Poste Energia: prezzi di luce e gas bloccati a Giugno 2023

TIPOLOGIA DI FORNITURA TIPOLOGIA DI TARIFFA NOME OFFERTA PREZZO MATERIA PRIMA Fornitura Luce Prezzo bloccato per 2 anni Offerta Luce Poste Energia 0,2332 €/kWh Fornitura Gas Prezzo bloccato per 2 anni Offerta Gas Poste Energia 0,873 €/Smc

Le offerte luce e gas messe a punto da Poste Energia propongono un prezzo della materia prima bloccato per due anni. Cosa significa? Che il costo unitario dell’energia elettrica e del metano resterà invariato per tutta la durata del contratto di fornitura, cioè 24 mesi.

Rientrando nella tipologia tariffaria delle offerte a prezzo bloccato, le soluzioni di Poste Energia hanno il vantaggio di “proteggere” i clienti domestici da eventuali nuove impennate dei prezzi dei beni energetici e, quindi, di far evitare loro gli aumenti. Tuttavia, c’è da segnalare che, con le offerte a prezzo bloccato, il costo della materia prima è generalmente superiore rispetto alle offerte a prezzo indicizzato, che sfruttano le tariffe all’ingrosso, con aggiornamenti mensili.

In particolare, secondo una indagine dell’Osservatorio di SOStariffe.it in collaborazione con Segugio.it, il costo dell’energia con le tariffe a prezzo fisso è oggi più alto del 49% rispetto al costo dell’energia accessibile con le tariffe indicizzate.

Di seguito le condizioni tariffarie proposte dalle offerte luce e gas di Poste Energia, valide per sottoscrizioni sino al 10 luglio 2023:

l’energia elettrica costa 0,2332 €/kWh (tariffa monoraria);

(tariffa monoraria); il gas costa 0,873 €/Smc.

A queste tariffe (applicate ai consumi effettivamente registrati), va aggiunto un contributo fisso annuale per spese di commercializzazione (slegato dai consumi) che ammonta a:

69,17 euro per la fornitura di energia elettrica (che si traduce in una spesa di circa 5,76 euro al mese);

per la fornitura di energia elettrica (che si traduce in una spesa di circa 5,76 euro al mese); 63,36 euro per quella del gas (la distribuzione di spesa è di circa 5,28 euro al mese).

Non sono previsti, invece, né costi di attivazione né depositi cauzionali ed è possibile disdire il contratto in ogni momento, senza penali. Inoltre, per quanto riguarda le modalità di pagamento, Poste Energia affianca alla tradizionale opzione “Paghi quanto consumi” anche la possibilità di scegliere una “Rata Fissa per 12 mesi“.

Quest’ultima, calcolata sul consumo annuo del singolo cliente, consente di avere una spesa quantificabile e prevedibile. Alla scadenza dei primi dodici mesi di contratto, la bolletta con rata fissa sarà adeguata in base al consumo annuo aggiornato. Nel caso di consumi superiori, gli importi dovuti saranno distribuiti sulle rate dei 12 mesi successivi. In caso contrario, si potrà scegliere se ridurre l’importo della nuova rata o in alternativa ricevere un accredito, su carta Postepay Evolution o su Conto Bancoposta.

Alternative a Poste Energia: offerte luce e gas a prezzo bloccato a Giugno 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE/GAS SPESA IN BOLLETTA 1 Argos Argos Luce Fissa

Argos Gas Naturale Fissa 0,1750 €/kWh

0,7000 €/Smc 74,64 €/mese

162,12 €/mese 2 NeN Luce Special 48

Gas Special 48 0,1980 €/kWh

0,7200 €/Smc 75,61 €/mese

160,47 €/mese 3 Iren Prezzo Fisso Luce Verde Web

Prezzo Fisso Gas Web 0,1997 €/kWh

0,8200 €/Smc 80,52 €/mese

178,35 €/mese

Setacciando le offerte nel comparatore di SOStariffe.it abbiamo individuato le 3 soluzioni luce e gas a prezzo bloccato più economiche di giugno 2023 per una famiglia che consumi in media 2.700 kWh di energia elettrica e 1.400 Smc di gas in un anno.

Luce e Gas naturale Fissa di Argos

È una tariffa in esclusiva per i lettori di SOStariffe.it quella che propone Argos a giugno 2023. Ecco la carta d’identità:

prezzo bloccato per 12 mesi: 0,1750 €/kWh (per l’energia elettrica) e 0,7000 €/Smc (per il metano);

(per l’energia elettrica) e (per il metano); contributo fisso per spese di commercializzazione: 7 euro al mese (84 euro all’anno in totale per la fornitura luce) e 8,33 euro al mese (circa 99 euro all’anno per la fornitura gas);

(84 euro all’anno in totale per la fornitura luce) e (circa 99 euro all’anno per la fornitura gas); tariffa monoraria ;

; possibilità di scelta dell’opzione Energia Verde (prodotta al 100% da impianti alimentati da fonti rinnovabili) a pagamento;

(prodotta al 100% da impianti alimentati da fonti rinnovabili) a pagamento; possibilità di beneficiare del servizio di autolettura grazie alla disponibilità di molteplici canali, digitali e non: mail, sms, Whatsapp, Web, App, telefono o i negozi Argos sul territorio;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 74,64 euro per le bollette della luce e 162,12 euro per le fatture del gas.

Luce e Gas Special 48 di NeN

Ecco i punti di forza delle offerte luce e gas di NeN:

prezzo fisso e bloccato per 12 mesi: 0,1980 €/kWh (per l’energia elettrica) e 0,7200 €/Smc (per il gas);

(per l’energia elettrica) e (per il gas); contributo fisso mensile per costi di commercializzazione: 8 euro (a fornitura), per una spesa totale di 96 euro all’anno a fornitura;

bonus di benvenuto di 48 euro in bolletta (a fornitura) per i nuovi clienti;

di in bolletta (a fornitura) per i nuovi clienti; App NeN per gestire le proprie forniture da remoto e in qualsiasi momento;

per gestire le proprie forniture da remoto e in qualsiasi momento; sistema di fatturazione con rata fissa mensile stabilita in fase di attivazione dell’offerta, sulla base del consumo dell’utente, e valida per 12 mesi;

stabilita in fase di attivazione dell’offerta, sulla base del consumo dell’utente, e valida per 12 mesi; tariffa monoraria: si paga l’energia allo stesso prezzo indipendentemente dalla fascia oraria in cui è utilizzata;

dalla fascia oraria in cui è utilizzata; energia italiana 100% verde;

spesa stimata mensile per la “famiglia tipo”: 75,61 euro per le bollette della luce, 160,47 euro per le fatture gas.

Prezzo Fisso Luce Verde e Gas Web di Iren

Ecco la panoramica della soluzione luce e gas a prezzo bloccato di Iren:

prezzo bloccato fino al 31 marzo 2024: 0,1997 €/kWh per l’energia e 0,8200 €/Smc per il gas;

per l’energia e per il gas; contributo fisso mensile per costi di commercializzazione: 9 euro al mese (la spesa complessiva è di 108 euro l’anno a fornitura);

(la spesa complessiva è di 108 euro l’anno a fornitura); tariffa monoraria : il prezzo dell’energia elettrica è indipendente dall’orario di utilizzo;

: il prezzo dell’energia elettrica è indipendente dall’orario di utilizzo; energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili ;

; spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 80,52 euro per l’energia elettrica e 178,35 euro per il gas.

