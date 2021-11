Quale tariffa luce e gas conviene a novembre 2021?

Il mercato libero dell’energia e del gas naturale è una delle migliori soluzioni per riuscire a risparmiare rispetto al prezzo previsto in Maggior Tutela. Come si fa a trovare la tariffa luce e gas con la quale risparmiare di più ? Ecco un’analisi di tipo comparativo realizzata con il comparatore di SOStariffe.it sulle offerte disponibili a novembre 2021.

Il mercato tutelato è stato caratterizzato da una serie di aumenti continui nel corso dell’ultimo anno, che non hanno risparmiato neanche gli ultimi 3 mesi del 2021. Per pagare meno sulle bollette di luce e gas è consigliabile, ora più che mai, il passaggio al mercato libero, che diventerà obbligatorio per tutti dal 1° gennaio 2023.

Proprio in relazione alla libera concorrenza che lo caratterizza, il mercato libero dell’energia e del gas naturale pullula di un numero sempre maggiore di provider luce e gas che commercializzano le proprie offerte.

Trovare quella che si adatta meglio alle proprie esigenze di consumo e necessità non risulta, pertanto, immediato, ma ci sono alcune dritte che possono aiutare a individuare la più conveniente sotto vari punti di vista. Vediamole insieme e procediamo con un’analisi di tipo comparativo, tramite l’utilizzo del comparatore di offerte luce e gas di SOStariffe.it.

Come trovare la tariffa luce e gas che conviene di più a novembre 2021

Prima di passare all’utilizzo del comparatore di offerte di SOStariffe.it, ci sono alcune considerazioni che si possono fare sulle tariffe luce e gas. In commercio sono disponibili offerte a prezzo fisso e promozioni che seguono l’andamento del mercato.

Considerati i rincari che hanno contrassegnato l’ultimo periodo, per ottimizzare il risparmio sarebbe meglio puntare su una promozione che abbia il prezzo bloccato, per almeno 12 mesi.

Si potrà poi valutare l’attivazione di una tariffa di tipo monorario, con prezzo identico in qualsiasi giorno, a qualsiasi ora, oppure di una tariffa di tipo biorario o triorario, con prezzo variabile non solo in base ai giorni della settimana, ma anche all’ora.

Un altro suggerimento per risparmiare sul costo delle bollette di luce e gas, consiste, poi, nell’attivazione di un’offerta di tipo Dual Fuel, ovvero nella sottoscrizione di una promozione luce e di una gas con lo stesso fornitore.

Passando alla scelta pratica di un fornitore, abbiamo effettuato una simulazione con il comparatore di offerte di SOStariffe.it, ipotizzando una famiglia composta da 3 persone. Nel caso della luce, è stato ipotizzato che i consumi di energia derivino principalmente da forno, lavatrice, frigorifero e scaldabagno.

Ne risulta che le offerte luce più convenienti del momento sono quelle proposte da:

Alperia;

Edison;

Eni gas e luce;

VIVI Energia;

Tate.

Nel caso delle offerte gas, invece, è stata presa in considerazione la stessa famiglia di 3 persone, che abita in una casa di 80 metri quadri e utilizza il gas principalmente per:

cucinare;

l’acqua calda;

il riscaldamento.

Le offerte gas con le quali si potrà risparmiare di più sono quelle proposte da:

Eni gas e Luce;

A2A Energia.

Alperia Smile Day & Night

Si tratta di una delle promozioni sulla componente luce con la quale è possibile risparmiare di più rispetto al prezzo del mercato tutelato, ovvero fino a 322 euro all’anno.

Prevede:

il prezzo bloccato per 12 mesi;

una tariffa di tipo monorario;

energia 100% green dall’Alto Adige;

il pagamento tramite RID.

Edison Sweet Luce

Edison propone una promozione di tipo Dual Fuel con la quale si potranno ricevere fino a 250 euro di bonus per l’attivazione sia dell’offerta luce sia di quella gas.

Sarà possibile ottenere un risparmio fino a 211 euro rispetto al prezzo previsto in Maggior Tutela e si avrà diritto:

al prezzo bloccato per 24 mesi;

alla possibilità di pagare tramite RID o carta di credito;

al Programma fedeltà EdisonVille, che prevede un premio di Benvenuto;

all’assistenza clienti 24/7, che prevede gli interventi domestici con Prontissimo Casa.

In alternativa, una promozione Edison con la quale si potrà risparmiare ancor di più (fino a 321 euro all’anno) è Web Luce, la quale permette di ricevere fino a 100 euro di bonus nel caso in cui la si attivi in modalità Dual Fuel.

Link di Eni gas e luce

Eni gas e luce propone un’offerta davvero conveniente, con la quale si potranno risparmiare fino a 385 euro all’anno rispetto al prezzo previsto in Maggior Tutela.

La promozione prevede:

il prezzo bloccato e una tariffa di tipo monorario;

il pagamento tramite RID oppure bollettino postale: Eni punta comunque all’incentivare i pagamenti tramite RID che, se abbinati anche alla bolletta elettronica, permetteranno di ottenere uno sconto del 10% sul corrispettivo luce;

il servizio Genius, per ottimizzare i consumi di energia.

VIVIweb Flex LuceGas Monorario

L’offerta luce proposta da VIVI Energia è un’esclusiva web il cui prezzo segue l’andamento del mercato e con la quale si possono risparmiare fino a 339 euro rispetto alla Maggior Tutela.

Si caratterizza per:

un buono regalo da 50 euro nel caso in cui si decidesse di attivare la promozione in modalità Dual Fuel;

il programma Porta gli amici in VIVI energia, con il quale si potranno ottenere fino a 600 euro di ricompensa.

Tate Luce

Tate propone una promozione sulla componente luce di tipo triorario, con prezzo differente in fascia F1, F2 e F3, e con la quale sarà possibile risparmiare fino a 325 euro all’anno rispetto al prezzo del mercato tutelato.

La promozione potrà essere pagata tramite RID, carta di credito, carta di debito, Apple Pay o Google Pay e si caratterizza per:

l’energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili;

l’assenza di depositi cauzionali;

la gestione totale dall’applicazione dedicata;

il programma Porta gli amici in Tate, con il quale si potranno ottenere fino a 200 euro di sconto in bolletta.

In aggiunta, l’attivazione della promozione prevede uno sconto pari a 84 euro sulla prima fornitura di luce.

Link gas

Si tratta di una promozione proposta da Eni gas e luce con la quale risparmiare fino a 199 euro all’anno rispetto al prezzo del mercato tutelato, la quale prevede:

uno sconto del 10% sul corrispettivo gas per attivazione di RID e bolletta elettronica;

il check up energetico gratuito;

il gas con compensazione CO2.

A2A Click Gas

Questa promozione rappresenta l’offerta a prezzo fisso più conveniente di A2A Energia, con la quale si potranno risparmiare fino a quasi 200 euro all’anno rispetto al mercato tutelato.

Si tratta di un’esclusiva web con:

prezzo fisso per 12 mesi;

bolletta elettronica;

la quale potrà essere attivata direttamente con WhatsApp e gestita dall’area clienti online.

