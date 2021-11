Iliad Internet Casa: le novità di Novembre 2021

Iliad Internet casa : le ultime novità sull'offerta per la rete fissa dell'operatore low cost francese. Il lancio della tariffa è previsto per la fine del mese

Iliad è il quarto operatore di telefonia mobile per numero di clienti attivi in Italia (7,8 milioni) con una quota di mercato del 10% conquistata in appena 3 anni. La “rivoluzione” promessa dal gestore ha effettivamente funzionato e ora l’azienda francese come altri suoi concorrenti si prepara a debuttare anche nel campo della rete fissa. C’è grande attesa per il piano Iliad Internet casa, di cui ancora si conosce pochissimo. Al momento sappiamo solo che si tratterà di un’offerta fibra ottica, probabilmente dal costo molto competitivo, che avrebbe dovuto debuttare dopo l’estate 2021. Recentemente sono però emersi rumors molto interessanti in merito all’offerta fisso di Iliad che lasciano ben sperare i fan dell’operatore low cost.

Iliad Internet casa: le ultime novità

Quando arriva l’offerta Iliad Internet casa? Difficile dirlo con certezza. Tutto è iniziato nel 2020 con l’accordo tra l’operatore e Open Fiber, uno dei principali wholesaler italiani per la rete fissa, per lo sviluppo di una rete in fibra ottica nella variante FTTH (Fiber to the Home). Questa tipologia di connessione permette di navigare a velocità superiori a 1 Gigabit al secondo in download in quanto il collegamento raggiunge direttamente il modem dell’utente.

La fibra FTTH è la tecnologia di connettività terrestre più performante attualmente disponibile ma è ancora poco diffusa in Italia. L’obiettivo di Open FIber è proprio quello di ampliare la copertura e sconfiggere il digital divide nazionale, che impedisce ad alcune zone del Paese di navigare al massimo delle capacità della rete. Per verificare la copertura disponibile al vostro indirizzo potete utilizzare gratuitamente l’apposito strumento disponibile su SOStariffe.it.

Lo scorso agosto Iliad poi ha annunciato un secondo accordo aggiuntivo con FiberCop, società del gruppo TIM, sempre per lo sviluppo di una rete in fibra ottica. “Il piano di investimenti di FiberCop – si legge nella nota pubblicata sul sito dell’operatore di telefonia mobile – assicurerà la copertura FTTH al 75% delle aree grigie e nere nel Paese entro il 2025. TIM offrirà inoltre a Iliad l’accesso alla rete primaria in fibra“. All’inizio di ottobre il logo dell’operatore francese è comparso anche sul sito ufficiale di FiberCop.

Inizialmente sembrava che l’offerta Iliad Internet casa sarebbe arrivata entro la scorsa estate. Durate la presentazione degli ultimi dati finanziari, però, il CEO di Iliad, Thomas Reynaud, ha posticipato la scadenza a dopo l’estate senza dare una scadenza precisa. Stando alle informazioni riportate da Repubblica settimana scorsa il lancio della prima tariffa Iliad Internet casa dovrebbe arrivare già entro la fine di novembre o comunque prima del periodo natalizio. Non solo, il debutto dell’operatore francese nel settore fisso provocherà, come è già successo in quello mobile, un effetto a catena che si concluderà con il lancio di un’offerta Internet casa anche da parte di altri gestori low cost come Kena Mobile e ho. Mobile. Alcune fonti parlano anche di Very Mobile.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

Iliad Internet casa: le previsioni sulle caratteristiche dell’offerta

Al momento non è possibile dire quali saranno le caratteristiche della proposta Iliad Internet casa ma si possono fare alcune previsioni sulla base dell’offerta di rete fissa dell’operatore in Francia tramite il marchio Free. Reynaud infatti ha confermato che nel 2021 verrà lanciato anche sul mercato italiano il dispositivo FreeBox Pop. Si tratta di un router portatile di forma circolare in grado di collegare alla fibra ottica fino a 1 Gibabit anche più dispositivi contemporanemente. L’aggiunta dell’italiano tra le lingue disponibili conferma l’imminente arrivo del modem, che potrebbe però presentare caratteristiche tecniche differenti dal modello disponibile in Francia.

FreeBox Pop è associato a Player Pop, un TV box con sistema operativo Android TV e Chromecast integrato dotato di 2 GB di RAM, 16 GB di spazio d’archiviazione. L’autenticazione per una maggiore sicurezza avviene tramite QR Code. Il terminale è in grado di gestire video in 4K e supporta i sistemi Dolby Atmos e Surrond 5.1. Con Player Pop si possono vedere su smartphone, tablet e smart TV più di 200 canali di Canal+ oltre ad accedere ad app popolari come Netflix e Amazon Prime Video. Insieme al TV box è incluso anche un telecomando intelligente.

In media gli operatori italiani di rete fissa prevedono offerte fibra ottica con chiamate, modem e attivazione inclusa a 25-29 euro al mese. FreeBox Pop ha un costo di 29,99 euro al mese per un anno, poi 39,99 euro al mese. Non è da escludere che Iliad possa scegliere di seguire la stessa strategia adottata nel settore mobile abbassando ulteriormente il prezzo. E’ inoltre molto probabile che l’azienda proporrà anche un’offerta convergente per avere la linea fissa e inclusa una SIM mobile.

In attesa dell’offerta Iliad Internet casa, le SIM mobili dell’operatore low cost possono essere utilizzate tranquillamente anche per navigare su smartphone, tablet e PC in associazione a una chiavetta Internet o un modem Wi-Fi portatile. Iliad non prevede offerte solo dati come altri operatori ma dato il prezzo contenuto e l’elevata quantità di Gigabyte inclusi le sue proposte sono comunque adatte per la navigazione su fisso:

1. Giga 120

Minuti e SMS illimitati

120 GB di traffico per navigare su Internet in 4G, 4G+ o 5G (6 GB in roaming in Ue)

Annunci Google

La tariffa ha un costo di 9,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum.

Attiva Giga 120 »

Iliad ha raggiunto una copertura del 99% della popolazione italiana in 4G. L’operatore stando ai dati della società di analisi indipendente Opensignal è il secondo Download Speed Experience. Il gestore permette di navigare fino a 855 Mbps in download in 5G in alcune aree dei Comuni di:

Alessandria

Bari

Bologna

Brescia

Cagliari

Como

Ferrara

Firenze

Genova

La Spezia

Latina

Messina

Milano

Modena

Padova

Perugia

Pesaro

Pescara

Piacenza

Prato

Ravenna

Reggio Calabria

Reggio Emilia

Roma

Torino

Verona

Vicenza

Iliad sta ampliando i dispositivi in grado di connettersi alla sua rete 5G. I modelli attualmente compatibili sono:

Huawei : P40, P40 Pro, P40 Pro +

: P40, P40 Pro, P40 Pro + Oppo : Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro, Find X3 Lite, Find X3 Neo

: Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro, Find X3 Lite, Find X3 Neo Xiaomi : MI 10T Lite 5G, Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 Pro, Mi 11, Mi 11 Lite 5G, Mi 11i, Redmi Note 9T 5G, Redmi Note 10 5G

: MI 10T Lite 5G, Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 Pro, Mi 11, Mi 11 Lite 5G, Mi 11i, Redmi Note 9T 5G, Redmi Note 10 5G Motorola : Edge, Edge+, Moto G 5G, Moto G 5G Plus, Moto Razr 5G, Moto g50, Moto g100

: Edge, Edge+, Moto G 5G, Moto G 5G Plus, Moto Razr 5G, Moto g50, Moto g100 Nokia : Nokia 8.3 5G, Nokia X10, Nokia X20

: Nokia 8.3 5G, Nokia X10, Nokia X20 Apple : iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max Google : Pixel 5, Pixel 4a 5G

: Pixel 5, Pixel 4a 5G OnePlus : OnePlus 8T, OnePlus 8T+ 5G

: OnePlus 8T, OnePlus 8T+ 5G Poco : Poco F3

: Poco F3 Samsung : Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra 5G

: Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra 5G Sony : Xperia 5 II

: Xperia 5 II Vivo : X51 5G

2. Giga 80

Minuti e SMS illimitati

80 GB di traffico per navigare su Internet in 4G o 4G+ (4 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 7,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum.

Attiva Giga 80 »

3. Giga 40

Minuti e SMS illimitati

40 GB di traffico per navigare su Internet in 4G o 4G+ (4 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 6,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum.

In tutte le offerte Iliad sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Per tutte le offerte, una volta esaurito il traffico dati incluso e previo espresso consenso, la navigazione costa 90 cent ogni 100 MB. In Europa si applica invece la tariffa sovrapprezzo di 0,00427 euro ogni 1 MB.