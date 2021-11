Plafond carta di credito: le offerte con limite più alto di Novembre 2021

Poter fare acquisti oggi e pagare il mese prossimo è una comodità che offrono le carte di credito, ogni prodotto ha le sue caratteristiche e le diverse offerte ti consentono di avere plafond di spesa diversi. In questa guida di SOStariffe.it vedremo quali sono le promozioni per attivare le carte con i limiti più alti di Novembre. Il vincolo di spesa standard in genere non superano il limite di 1.500 euro, ma sempre più spesso le banche e gli emittenti permettono di personalizzare il plafond

Le carte di credito sono un prodotto comodo e permettono di fare spese anche di migliaia di euro pagandole il mese successivo. Ci sono dei servizi e dei prodotti che è possibile acquistare solo con queste carte, per esempio se vuoi noleggiare un auto o se vuoi comprare un elettrodomestico o un pc. Le nuove carte di credito inoltre offrono anche il servizio di pagamento a rate, potrai quindi suddividere la restituzione delle somme spese in più versamenti (fino ad un anno di 12 mesi). Con i prodotti a debito invece puoi spendere solo poche centinaia di euro al giorno.

Per poter attivare una carta di credito è necessario avere un conto corrente e per alcuni particolari modelli, con plafond più elevati della media, ti vengono anche richiesti dei requisiti particolari. Le carte di credito con soglie di spesa superiori vengono rilasciate a chi ha determinati redditi oppure hanno dei costi di canone molto alti.

Plafond carta di credito, i più alti di Novembre

In questa guida analizziamo qual è la carta di credito con i limiti di spesa più convenienti per te. Per individuare le soluzioni migliori di questo mese abbiamo utilizzato il comparatore di SOStariffe.it, il servizio gratuito e senza impegno all’acquisto che confronta le offerte e ti restituisce le condizioni di ogni promozione e prodotto.

Per effettuare la tua personale ricerca puoi scegliere tra le carte personali, giovani e business oppure puoi utilizzare il filtro relativo al limite di spesa. Le comuni carte hanno un plafond di circa 1.500 euro, ma ci sono prodotti che possono arrivare anche ad un tetto di 10 mila euro al mese.

Carta UniCredit Flexia Gold

Questa carta fa parte del circuito MasterCard e la potrai richiedere solo se sei cliente UniCredit. La banca ha nel suo catalogo sia la carta Flexia Classic che la Gold, la differenza principale tra questi due prodotti è il tetto di spesa. La Flexia ha un plafond di massimo 5.000 euro al mese, con la Gold puoi portare il tuo limite mensile a 15 mila euro.

Anche il costo del canone ovviamente è diverso, le carte Classic ti costeranno 42 euro l’anno più 10 euro di emissione mentre le Gold hanno un canone di 76 euro l’anno. Come servizi aggiuntivi attivando la carta con il plafond più alto avrai anche inclusi i seguenti servizi:

possibilità di prenotare a condizione vantaggiose soggiorni

polizza per infortuni a seguito di prelievi o durante un viaggio

polizza che protegge gli acquisti

assicurazione per i tuoi bagagli

Con le Flexia ha la possibilità di rateizzare le tue spese, le condizioni del rimborso dipendono se si tratta di uno o più acquisto e dell’importo complessivo da dilazionare. Se vuoi restituire a rate una spesa tra i 250 euro e i 500 euro lo potrai fare al massimo entro 3 mesi, se invece la somma rientra tra i 500 e i 750 potrai arrivare anche a 10 rate. Il rimborso delle spese con la modalità revolving è comodo ma non sempre è conveniente, infatti gli interessi applicati sono piuttosto elevati

La Carta OroNero di Widiba

Per poter avere un plafond superiore allo standard puoi attivare anche la carta OroNero di Widiba, anche in questo caso per poter richiedere questo prodotto e i suoi servizi è necessario avere un conto corrente aperto con la banca. Per il mese di Novembre hai ancora la possibilità di sottoscrivere l’offerta di Banca Widiba per aprire un conto gratuito. Il canone annuo per questa carta di credito, che ha un limite dei spesa di 10 mila euro, è di 50 euro.

Rispetto alla precedente offerta se attivi questa soluzione non potrai pagare i tuoi acquisti a rate. Le commissioni applicate se dovessi utilizzare la carta OroNero per effettuare prelievi in Italia o all’estero sono piuttosto elevate, il minimo è di 2,50 euro e si arriva fino al 4% della somma prelevata.

Puoi richiedere maggiori dettagli sulla Carta OroNero cliccando sul pulsante qui in basso.

Nexi Prestige di Crédit Agricole

Altra carta che ti offre una notevole flessibilità di spesa è la Nexi Prestige che potrai attivare se sei cliente (o se apri il conto) di Crédit Agricole. Questa soluzione ti consentirà di avere un limite variabile, potrà andare da 3.000 euro fino a 10 mila euro. Sarà la banca a valutare quale plafond autorizzare in base alle garanzie che offre il tuo profilo.

Come varia il tetto di spesa, così è flessibile la quota annua che ti troverai a versare per mantenere questa carta. Il canone massimo da contratto non può superare i 150 euro, ma non è previsto un minimo. Con l’attivazione di questa carta potrai contare anche sui seguenti servizi:

quota annuale per le sale lounge degli aeroporti Lounge Key gratis

Servizi e sconti per viaggi, spettacoli e altre esperienze con Premium experience

possibilità di domiciliare i pagamenti

copertura assicurativa extra con tutela in caso di perdite di denaro

servizio Premium viaggi e LifeStyle

assistenza 24 ore su 24

Le carte Nexi sono protette con sistema 3DSecure, inoltre quando effettui una spesa ricevi una notifica sulla tua app e anche un alert sul numero di telefono con un SMS. Hai anche l’apposita funzione ioControllo per monitorare spese e saldo.

Mastercard World Elite con Buddy Bank

Per chi diventa cliente della banca virtuale Buddy Bank è possibile richiedere la Mastercard World Elite, è una carta con un tetto di spesa che può arrivare a 10 mila euro.

Il canone annuo per poter avere questa carta è di 120 euro, con una spesa di emissione pari a 10 euro. Per poter attivare questa carta devi essere un cliente con un profilo Buddybank Love. Tra i vantaggi offerti dall’uso di questa carta ci sono:

condizioni vantaggiose quando noleggi auto Hertz

polizze assicurative complete per i tuoi viaggi

4 ingressi gratuiti l’anno nelle sale Lounge Key

Puoi anche rateizzare i tuoi acquisti con questa carta di credito.

Carta American Express

Le carte di American Express sono tra dei prodotti molto noti e offrono a tutti i clienti la possibilità di personalizzare il plafond mensile a disposizione, l’emittente consente anche di cambiare il tetto di spesa se si hanno in previsione acquisti straordinari. Nel contratto Amex specifica che anche se non esistono limiti prestabiliti l’autorizzazione delle operazioni è legata ad una precisa analisi delle disponibilità economiche di ogni cliente.

Al momento sono in promozione a canone zero per 1 anno la Carta Verde e la Carta Oro, il canone di queste carte dal secondo anno sarà rispettivamente di 6,50 euro e di 14 euro al mese. La prima è la carta basic è il reddito minimo richiesto per poterla attivare è di 11 mila euro l’anno, per la seconda invece si sale a 25 mila euro. Appare chiaro però che con questi profili non si potrà ottenere un tetto di spessa troppo elevato. La carta Amex personale con un plafond maggior è la Platinum, questa soluzione ha un canone mensile di 60 euro ma offre numerosi vantaggi:

polizze viaggio

consulenti che ti aiuteranno a programmare i tuoi soggiorni

voucher fino a 100 euro per usare le spa e i centri benessere degli alberghi

priority pass e fast track per i tuoi viaggi

120 euro l’anno in regalo per i tuoi spostamenti in taxi

Per attivare le carte American Express devi fornire all’emittente:

informazioni sul tuo conto corrente

documento di identità

codice fiscale

residenza in Italia

Mastercard Gold di ING

Una carta che ti concede la possibilità di richiedere un plafond flessibile e adatto alle tue esigenze è la Mastercard Gold, per i nuovi clienti che attivano il Conto corrente Arancio di ING è anche possibile avere la carta a canone zero per il primo anno. Il conto in questione è a zero spese per i primi 12 mesi e potrai azzerare le spese di canone negli anni successivi se attivi l’accredito dello stipendio o della pensione (o se spendi almeno 1.000 euro).

La carta invece al termine della promozione sarà gratuita se ogni mese effettuerai acquisti almeno pari a 500 euro. Con questa Mastercard potrai avere un limite di spesa massimo di 1.500 euro, avrai però la possibilità di attivare il servizio di rateizzazione per rimborsare i tuoi acquisti. Con PagoFlex potrai dilazionare i pagamenti superiori a 200 euro, i piani a rate potranno partire da un minimo di 3 mesi ed arrivare al massimo a 12 mesi. Se richiedi questo servizio non potrai usare nello stesso periodo l’anticipo di contante.

Per conoscere meglio la carta Mastercard Gold e il conto con cui richiederla clicca qui in basso.

