Qual è la compagnia elettrica più conveniente nel 2019? Le 10 migliori tariffe

Scegliendo una delle offerte luce del mercato libero è possibile dare un taglio deciso alla bolletta dell’energia elettrica. Ecco quali sono le compagnie elettriche più convenienti del 2019 ed, in particolari, quali sono le 10 migliori tariffe luce da attivare per risparmiare sull’energia elettrica in casa.

Il mercato libero dell’energia offre un gran numero di occasioni di risparmio ai clienti. In particolare, grazie alle tante offerte luce presenti è possibile dare un sensibile taglio alla bolletta dell’elettricità, riducendo la spesa annuale per l’energia. Di seguito, vedremo quali sono le 10 migliori tariffe luce da attivare per ridurre al minimo la spesa.

Per quantificare il risparmio annuale rispetto al mercato tutelato, utilizzeremo un profilo di “cliente tipo” così definito:

potenza impegnata di 3 KW e un consumo annuo di 4300 kWh, uso Domestico (Residenti) e distribuzione dei consumi per fasce pari al 40% in F1 e al 60% in F2/F3;

Tramite il comparatore di SosTariffe.it, disponibile cliccando sul box qui di sotto, è possibile impostare il proprio profilo di consumo ed identificare le migliori offerte luce del momento in relazione alle proprie esigenze.

Scopri le migliori offerte luce del momento

1) Energia Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi

Tra le offerte luce più convenienti del momento troviamo Energia Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi. Questa tariffa, di tipo monorario, presenta un costo dell’energia elettrica pari ad appena 0.03799 €/kWh. Come suggerisce anche il nome della tariffa, il prezzo in questione è fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione. Considerando il “cliente tipo” illustrato in precedenza, attivando Energia Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi si pagherà circa 830 Euro all’anno per l’energia elettrica con un risparmio annuale di circa 115 Euro rispetto ad una tariffa analoga del mercato tutelato.

Attiva Energia Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi

2) Super Web Luce di Illumia

Un’altra ottima tariffa per dare un taglio alla bolletta della luce è Super Web Luce di Illumia. Anche in questo, ci troviamo di fronte ad una tariffa monoraria con prezzo dell’energia, pari a 0.03800 €/kWh, bloccato per un anno. Da notare che la tariffa include l’opzione “Energia Verde”, che assicura al cliente di poter utilizzare energia elettrica solo da fonti rinnovabili, e 50 kWh di elettricità in regalo. Scegliendo questa tariffa, il “cliente tipo” pagherà 842 Euro all’anno per l’elettricità con un risparmio di circa 102 Euro rispetto ad una tariffa analoga del mercato tutelato.

Attiva Super Web Luce di Illumia

3) E.ON Luce Blu

Per dare un taglio alla bolletta è possibile puntare su E.ON Luce Blu. La nuova tariffa luce di E.ON presenta un prezzo dell’energia pari a 0.04200 €/kWh. Tale prezzo è bloccato per un anno. Senza costi aggiuntivi, inoltre, attivando questa tariffa si andrà a sostenere le iniziative di Legambiente per salvaguardare le spiagge italiane. Scegliendo quest’offerta, il “cliente tipo” pagherà poco più di 850 Euro all’anno di elettricità con un risparmio annuale rispetto al mercato tutelato di 92 Euro.

Attiva E.ON Luce Blu

4) E.ON Luce Blu Bioraria

La tariffa di E.ON è disponibile anche in versione bioraria con prezzi bloccati per 12 mesi. Ecco i prezzi dell’energia per le due fasce orarie previste:

0.060 €/kWh (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19);

0.031 €/kWh ((dal lunedì al venerdì dalle 23 alle 8, il sabato, la domenica ed i giorni festivi);

Con una suddivisione dei consumi che prevede il 40% dell’energia elettrica consumata in fascia F1 e il 60% equamente distribuito tra F2 ed F3, quest’offerta garantisce un risparmio annuale rispetto al mercato tutelato di circa 90 Euro.

Attiva E.ON Luce Blu Bioraria

5) Next Energy Luce di Sorgenia

Next Energy Luce di Sorgenia è, senza dubbio, una delle migliori offerte del mese. Si tratta di un’offerta monoraria che presenta un prezzo dell’energia elettrica, pari a 0.05221 €/kWh, che risulterà fisso e bloccato per 12 mesi. Scegliendo questa tariffa, un “cliente tipo” pagherà ogni anno 862 Euro di elettricità con un risparmio di 82 Euro rispetto al mercato tutelato.

Da notare, inoltre, che per i nuovi clienti Sorgenia riserva un bonus di benvenuto rappresentato dall’accredito di 1800 punti per il programma Italo Più che permette di viaggiare gratis con Italo Treno. Questi punti sono sufficienti ad acquistare gratuitamente un biglietto per una tratta breve come Napoli – Roma o Firenze – Bologna. Se si attiva anche un’offerta gas di Sorgenia si riceverà un buono Amazon da 50 Euro in regalo.

A rendere ancora più vantaggioso il passaggio a Sorgenia c’è la promozione Porta un Amico che garantisce un buono sconto in bolletta di 30 Euro per ogni amico invitato che passa a Sorgenia.

Attiva Next Energy Luce di Sorgenia

6) Energia 3.0 Luce di Engie

Tra le migliori offerte del mese c’è Energia 3.0 Luce di Engie. Si tratta di una tariffa monoraria caratterizzata da un prezzo dell’energia elettrica, pari a 0.04490 €/kWh, che risulta essere fisso e bloccato per ben 24 mesi garantendo una protezione aggiuntiva per il cliente contro i futuri rincari tariffari del mercato energetico. Scegliendo l’offerta di Engie, il “cliente tipo” pagherà 865 Euro all’anno di elettricità con un risparmio annuale di 78 Euro.

Attiva Energia 3.0 Light di Engie

7) Energia 3.0 Light Trioraria di Engie

L’offerta di Engie è disponibile anche in versione trioriaria con un prezzo molto più basso dell’energia elettrica nelle ore serali e nei week end. Anche in questo caso, i prezzi dell’energia, riportati qui di sotto per ciascuna fascia oraria, sono fissi per 24 mesi.

F1: 0.05402 €/kWh (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19);

F2: 0.05249 €/kWh (dalle ore 7:00 alle ore 8:00 e dalle ore 19:00 alle ore 23:00 dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:00 alle ore 23:00 il sabato);

F3: 0.04265 €/kWh (dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 alle ore 24.00 dal lunedì al sabato, la domenica e festivi);

Con una suddivisione dei consumi che prevede un totale di 40% dell’energia elettrica consumata in fascia F1 e il 60% equamente distribuito tra F2 ed F3, quest’offerta garantisce un risparmio annuale rispetto al mercato tutelato di circa 75 Euro.

Attiva Energia 3.0 Light Trioraria di Engie

8) Premium Web Luce Casa di AGSM

Una delle offerte multi-orarie più interessanti del momento è Premium Web Luce Casa di AGSM. Quest’offerta presenta un costo dell’energia così ripartito per le tre fasce orarie:

F1: 0.05402 €/kWh (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19);

F2: 0.05249 €/kWh (dalle ore 7:00 alle ore 8:00 e dalle ore 19:00 alle ore 23:00 dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:00 alle ore 23:00 il sabato);

F3: 0.04265 €/kWh (dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 alle ore 24.00 dal lunedì al sabato, la domenica e festivi);

Considerando una suddivisione dei consumi che prevede un totale di 40% dell’energia elettrica consumata in fascia F1 e il 60% equamente distribuito tra F2 ed F3, con questa tariffa la spesa annuale per l’elettricità sarà di 890 Euro con un risparmio annuale di oltre 50 Euro rispetto al mercato tutelato. Al ridursi della quota di consumo di energia in fascia F1, chiaramente, si ridurrà la spesa annuale per l’elettricità ed aumenterà il risparmio.

Attiva Premium Web Luce di AGSM

9) EcoClick Extra Luce di Iberdrola

EcoClick Extra Luce di Iberdrola è una delle migliori tariffe luce del momento. Si tratta di una tariffa monoraria con un prezzo dell’energia pari a 0.05550 €/kWh. Tale prezzo è fisso per 12 mesi e per i nuovi clienti è previsto uno sconto del 50% per i primi due mesi di sottoscrizione. Scegliendo l’offerta di Iberdrola, la spesa annuale per l’elettricità sarà di circa 890 Euro con un risparmio annuale superiore ai 50 Euro.Attiva Ecoclick Extra Luce di Iberdrola

10) SceltaSicura di Eni Gas e Luce

Scelta Sicura di Eni Gas e Luce è un’offerta luce che garantisce uno sconto del 20% rispetto ai prezzi praticati nel mercato tutelato. Scegliendo quest’offerta, quindi, si potrà contare su di uno sconto fisso, pari appunto al 20%, rispetto ai prezzi del mercato tutelato che vengono aggiornati ogni tre mesi dall’Autorità per l’Energia. A rendere ancora più interessante l’offerta c’è la promozione riservata ai nuovi clienti che hanno la possibilità di provare Sky gratuitamente per 6 settimane attivando questa tariffa di Eni Gas e Luce.

Attiva Scelta Sicura di Eni Gas e Luce