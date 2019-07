Scegliere il miglior conto corrente per le proprie esigenze non è semplice. Per individuare l’opzione più adatta alle proprie esigenze, infatti, è necessario valutare un gran numero di fattori e, soprattutto, avere ben chiare quelle che sono le proprie necessità. Fortunatamente, il mercato finanzairio italiano offre un gran numero di alternative per chi punta ad attivare un nuovo conto corrente. Ecco, quindi, quali sono i 6 migliori conti correnti di luglio 2019 e come fare ad attivare l’opzione migliore per sé.

Per la scelta del miglior conto corrente è opportuno valutare diversi aspetti a partire dai costi di gestione e mantenimento del conto stesso e sino ad arrivare ai servizi aggiuntivi proposti ed alle varie opzioni disponibili per le carte di pagamento, che rappresentano una parte essenziale di un conto corrente. Da considerare, inoltre, ci sono i bonus aggiuntivi e le promozioni che le banche riservano ai nuovi clienti che scelgono di aprire un conto corrente. Per individuare la migliore opzione, quindi, è chiaro che servirà un’analisi attenta di diversi aspetti.

Grazie al comparatore di SosTariffe.it per conti correnti è possibile verificare quali sono le migliori opzioni disponibili, per il mese di luglio 2019, per chi è in cerca di un nuovo conto corrente che rispecchi appieno le proprie esigenze sia in termini di gestione dei risparmi che per quanto riguarda gli strumenti di pagamento (dalle carte disponibili al supporto per i pagamenti contactless con smartphone). Dando un’occhiata al comparatore sarà possibile, grazie anche ad un sistema di ricerca avanzata che l’utente può personalizzare con l’aggiunta di filtri ed opzioni, individuare rapidamente il conto corrente più adatto alle proprie esigenze.

Scopri quali sono i migliori conti di luglio 2019

I risparmiatori interessati ad un conto corrente a zero spese con diversi servizi aggiuntivi potranno contare su precise soluzioni. Allo stesso modo, chi vorrà puntare su di un tasso d’interesse migliore e sulla possibilità di sfruttare altri prodotti finanziari collegati potrebbe trovare più vantaggiose altre soluzioni. Da notare, inoltre, la presenza di diverse opzioni “smart”, ideali per chi è in cerca di un conto corrente facile da usare e gestibile completamente dal proprio smartphone. L’attuale panorama finanziario italiano offre una vasta gamma di soluzioni per chi vuole attivare un nuovo conto corrente.

Qui di seguito analizziamo, nel dettaglio, quelli che sono i 6 migliori conti correnti di luglio 2019.

1) Conto corrente Widiba

Una delle migliori opzioni per chi vuole aprire un nuovo conto corrente è rappresentata dal Conto Widiba. Si tratta di un conto corrente a zero spese che può contare su di una serie di vantaggi davvero molto interessati per i nuovi clienti. Chi sceglie Widiba, entro la fine del mese di luglio, infatti, potrà sfruttare il canone gratuito di Telepass e potrà attivare il servizio europeo Telepass senza costi di attivazione.

Da notare, inoltre, che per i nuovi clienti c’è anche la possibilità di sfruttare un tasso lordo annuo pari all’1,6% per le linee vincolante a 6 mesi (importo minimo di 1.000 Euro ed importo massimo di 500 mila Euro) che vengono attivate entro la fine del prossimo mese di agosto. Entrambe le promozioni sono riservate ai nuovi clienti che richiedono l’apertura del Conto Widiba entro il 31 luglio.

Passiamo ora all’analisi delle caratteristiche del conto corrente Widiba. Il conto prevede un canone gratuito per i primi 12 mesi. Successivamente è previsto un costo per la gestione di 5 Euro a trimestre che può essere azzerato con l’accredito dello stipendio oppure mantenendo una giacenza di 5 mila Euro.

Il conto include gratuitamente una carta di debito completamente gratuita con cui è possibile procedere con il prelievo di contante senza commissioni per prelievi in Italia superiori a 100 Euro. I bonifici SEPA non prevedono costi ed è, inoltre, possibile attivare linee libere e vincolate senza costi. Sino a quando si manterrà il conto Widiba attivo, inoltre, il cliente potrà contare su di una casella PEC e sulla firma digitale.

E’, inoltre, possibile richiedere la carta di credito, scegliendo tra un gran numero di opzioni e tra i circuiti Visa e Mastercard. La carta di credito ha un canone trimestrale di 5 Euro ed un plafond d 1.500 Euro. L’anticipo di contante prevede una commissione del 4%, in area Euro che in area extra Euro.Apri il Conto Widiba

2) Conto Webank

Un’altra ottima soluzione per chi vuole aprire un conto corrente è rappresentata dal Conto Webank. Si tratta di un conto corrente con canone gratuito che include una carta di debito con possibilità di prelievi illimitati in area Euro. Da notare, inoltre, che i bonifici in Italia non presentano costi aggiuntivi così come tutte le altre operazioni principali (ricariche telefoniche, pagamenti MAV, RAV, F23, e F24).

Da notare, inoltre, che per i nuovi clienti Webank che aprono una linea vincolata da almeno 1.000 Euro, entro il 30 settembre 2019, oppure che accreditano lo stipendio o la pensione, entro il 30 ottobre 2019, è previsto, come bonus aggiuntivo “di benvenuto”, l’erogazione di un buono da 80 Euro per effettuare ricariche di carburante presso i punti IP.

Apri il Conto Webank

3) Conto corrente Crédit Agricole

Tra le migliori opzioni per chi è in cerca di un nuovo conto corrente troviamo il conto corrente di Crédit Agricole disponibile con canone gratuito per tutti i clienti che procederanno con la richiesta d’apertura entro il prossimo 31 dicembre 2019. Il conto include una carta di debito Mastercard completamente gratuita e caratterizzata dal supporto ad Apple Pay ed a Google Pay.

Per i nuovi clienti che scelgono il conto Crédit Agricole è prevista l’erogazione di un buono Amazon da 100 Euro in caso di accredito di stipendio o pensione o di versamento di almeno 10000 Euro. Da notare, inoltre, che c’è la possibilità di ottenere un secondo buono Amazon da 100 Euro nel caso in cui il cliente richieda, utilizzando il servizio Nowbanking, un prodotto assicurativo come Protezione Vacanza e Protezione Vivi Smart.

Apri il Conto Crédit Agricole

4) Conto Yellow di CheBanca!

Tra le opzioni più interessanti del mese di luglio 2019, per chi è in cerca di un conto corrente, troviamo Conto Yellow di CheBanca!. Si tratta di un conto corrente che offre interessi particolarmente vantaggiosi sulla base della giacenza media. Al conto è collegato un dossier titoli gratuito Da notare anche la presenza di una carta di debito evoluta a canone zero che offre prelievi gratuiti dagli sportelli ATM di tutto il mondo. La carta è utilizzabile per gli acquisti online ed è protetta da Mastercard Securecode.

Per chi attiva il Conto Yellow di CheBanca! ed accredita lo stipendio o la pensione entro il prossimo 30 settembre 2019, CheBanca! offre in regalo un buono Amazon da 100 Euro ed un anno di Amazon Prime (dal valore di 36 Euro). Tutti i dettagli per sfruttare questa promozione sono disponibili cliccando sul box qui di sotto. Il termine ultimo per richiedere l’apertura del Conto Yellow ed ottenere il buono Amazon è fissato per il 31 luglio 2019.

Apri il Conto Yellow di CheBanca!

5) Conto Corrente N26

Tra le migliori opzioni di questo mese di luglio 2019 per chi è in cerca di un conto corrente gratuito e “smart” segnaliamo N26, una soluzione davvero molto interessante che puntata tantissimo sulla possibilità di utilizzo online ed, in particolare, in mobilità. Si tratta di un conto corrente a zero spese che include una carta di debito Mastercard con possibilità di pagamenti gratis in qualsiasi valuta. La carta supporta anche i pagamenti con Apple Pay e Google Pay.

Il conto N26 offre una completa gestione online, sia tramite l’applicazione per dispositivi mobili (smartphone Android e iPhone) che tramite l’apposita area clienti del sito N26. Per i clienti più esigenti, inoltre, ci sono le opzioni N26 You ed N26 Metal, che costano rispettivamente 9,99 Euro e 16,99 Euro al mese, ed includono diversi bonus aggiuntivi come la possibilità di effettuare prelievi gratuiti in tutto il mondo e la presenza del pacchetto assicurativo Allianz.

Oltre ad essere gestibile completamente online, il conto N26 può essere attivato in pochi minuti direttamente tramite procedura online.

Apri il Conto N26

6) Conto Hype

Per chi è in cerca di un conto corrente in questo mese di luglio 2019 segnaliamo anche il conto Hype. Si tratta di una carta conto con codice IBAN che punta su di una completa gestione online da parte dell’utente e sulla totale assenza di costi. Il conto Hype è completamente gratuito e permette ricariche e prelievi gratis in tutto il mondo. I bonifici sono gratuiti e c’è anche la possibilità di poter contare sul cashback dagli acquisti effettuati. La carta del conto Hype è contactless e supporta appieno Google Pay e Apple Pay.

Per i clienti più esigenti è possibile attivare il conto Hype Plus che ha un costo di appena 1 Euro al mese. Questa soluzione permette di sfruttare una serie di vantaggi aggiuntivi che renderanno l’utilizzo del conto Hype ancora più vantaggioso. Scegliendo la versione Plus, ad esempio, si potrà accreditare lo stipendio ed addebitare in automatico tutte le spese periodiche. Questa versione include Hype Web che permette di gestire ed utilizzare il conto e tutti i suoi servizi anche via web.

L’intero iter di registrazione del conto Hype avviene in pochissimi minuti e, naturalmente, l’intera procedura viene completata direttamente online. Nel giro di pochi giorni, inoltre, il cliente riceverà la carta presso il suo domicilio e potrà iniziare a sfruttare al massimo le funzionalità del conto.

Apri il Conto Hype