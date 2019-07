Nuova offerta Eni Gas e Luce di fine Luglio: fino a 30 euro di sconto in bolletta

Il fornitore propone un ulteriore bonus rispetto ai benefit già compresi nei piani tariffari per la fornitura dell’energia elettrica. Gli sconti in bolletta andranno dai 20 € ai 40 €, ecco le offerte e le condizioni per ottenere il bonus annuale

Eni Gas e Luce propone una serie di sconti sulle tariffe Link Basic e Plus, Scelta Sicura e Sconto Certo. La promozione sarà applicata direttamente sulle vostre bollette dell’energia elettrica e consiste in un bonus che va dai 20 ai 40 € in un anno.

Per i clienti che sottoscriveranno l’offerta Link Basic o Scelta Sicura lo sconto sarà di 20 €, i consumatori che opteranno per Link Plus invece otterranno un bonus in bolletta di 30 €. Infine, i clienti che decideranno di sottoscrivere l’offerta Sconto certo per la fornitura della luce avranno diritto ad uno sconto di 40€.

Ecco quali sono le condizioni base delle 4 tariffe proposte da Eni Gas e Luce. I prezzi mensili sono stati calcolati dal comparatore di SosTariffe.it su una famiglia di tre persone che abita in un appartamento in cui usa forno, lavatrice, frigo e lavastoviglie. Il consumo annuo stimato è di 2900 kWh, potenza 3KW, utilizzati principalmente per uso domestico e non nelle fasce di punta.

Confronta le migliori promozioni di Eni Gas e Luce »

Le offerte scontate di Eni

Se la famiglia tipo avesse un contratto con uno degli operatori del mercato a Maggior tutela spenderebbe ogni anno 620.46€ per le bollette della luce. Questo tipo di contratti sono soggetti alle variazioni del prezzo dell’energia poste dall’ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), proprio a Luglio 2019 è stato annunciato un incremento dell’1.9% del costo della luce. Ecco invece quanto potrebbe risparmiare in 12 mesi con le tariffe scontate del cane a sei zampe che propongono prezzi bloccati almeno per un anno e che includono anche lo sconto in bolletta appena descritto.

1. Eni Gas e Luce Link Basic Luce a 53.34€ al mese

Questa prima tariffa Eni è un’offerta monoraria con prezzo dell’energia elettrica bloccato per 1 anno a 0.06080 €/kWh.

Tra i benefici extra in abbinamento con questa promozione ci sono:

Prova Sky: 6 settimane gratis

Sconto con bolletta web

Check up energetico gratuito

Servizio Genius: il cliente ottiene una guida per usare meglio l’energia

Sconto 20 € in bolletta per un anno

Per attivare l’offerta dovrete avere:

una bolletta dell’attuale fornitore

un documento di identità e il codice fiscale dell’intestatario dell’ultima bolletta

l’IBAN, per addebitare la bolletta sul conto corrente

Attiva Link Basic Luce »

2. Eni gas e luce SCELTA SICURA a 50.86 € al mese

Con questa offerta monoraria con un costo dell’energia di 0.05882 €/kWh pagherete circa 610 € in un anno per la fornitura dell’energia elettrica. Con questa opzione potrete ottenere un risparmio di 10 € in 12 mesi e con la nuova promozione avrete anche 20 € di sconto in bolletta.

Scopri Scelta Sicura »

Questa tariffa è anche disponibile nella versione bioraria, questo tipo di offerta prevede differenti prezzi della materia prima in base agli orari di consumo. In genere i prezzi sono suddivisi su tre fasce orarie F1, F2 e F 3, che corrispondono:

F1 (orario di punta) 0.05882 €/kWh

F2 (dalle 7 alle 8 am, dalle 7 alle 11 pm dal lunedì al venerdì e dalle 7 am alle 11 pm sabato, i festivi sono esclusi) 0.05882 €/kWh

F3 (serali e weekend) 0.05882 €/kWh

In questo caso però Eni fissa il prezzo dell’energia elettrica a 0.05882 €/kWh a prescindere dalla fascia oraria di consumo.

Sia con l’offerta mono che bioraria Eni Scelta Sicura include:

20% di sconto sul prezzo dell’autorità fino alla fine della Tutela fino al 30/06/2020 con rinnovo al prezzo dell’autorità fino al 31/12/2020.

Prova Sky: 6 settimane gratis

E un buono in bolletta di 20 € per un anno

Attiva Scelta Sicura Bioraria »

3. Eni Gas e Luce Link Plus a 56.71 al mese

Questa terza tariffa monoraria proposta da Eni fissa il prezzo dell’energia elettrica a 0.07950 € / kWh. Con questa offerta il costo della materia prima, che è quello che incide per il 41% sulla spesa totale delle vostre bollette della luce, sarà bloccato per 24 mesi. Questo implica che se anche l’ARERA dovesse aumentare nuovamente il costo dell’energia la vostra bolletta non subirà gli effetti di questo rialzo.

Anche con questa promozione è possibile scegliere l’alternativa bioraria, in questo caso i prezzi fissati per le differenti fasce orarie sono F1 pari a 0.0835 €/kWh, F2 0.0775 €/kWh e F3 pari 0.0775 €/kWh.

Prova Sky: 6 settimane gratis!

Sconto speciale: fino a 40€ se attivi luce e gas

Buono Sconto e-store eni: 50€

Sconto del 10% con domiciliazione e bolletta web

Check up energetico gratuito

Servizio Genius: ottieni la guida per usare meglio l’energia

Sconto in bolletta per un anno di 30 €

Scopri Link Plus »

4. Eni Gas e Luce Sconto Certo a 59.38 € al mese

Il prezzo dell’energia con questa promozione è fissato a 0.07740 €/kWh per 2 anni. Quindi la famiglia tipo dell’esempio arriverebbe a pagare circa 712 € in un anno. Con questa soluzione lo sconto in bolletta proposto per un anno è di 40 €.

Per incentivare i clienti ad attivare questa soluzione Eni offre anche il solito abbonamento di 6 mesi a Sky, incluso nel prezzo, e poi:

bonus dal secondo anno: 10% del prezzo energia

sconto 5% se attivi la domiciliazione

Attiva Sconto Certo »

Con tutte le offerte descritte oltre allo sconto previsto è compreso in regalo anche l’Amazon Echo, l’altoparlante intelligente e collegato all’applicazione Alexa. Collegando l’Echo ai vostri dispositivi potrete rendere smart la vostra abitazione.

My Eni e il servizio clienti

Sottoscrivendo uno dei contratti Eni i clienti hanno la possibilità di usare il My Eni, la pagina personale da cui controllare le bollette di luce e gas pagate e conservarle in un archivio per 2 anni, attivare la domiciliazione o i pagamenti su carta di credito e monitorarli. Su My Eni si potrà anche controllare i consumi annuali e creare un profilo energetico della propria abitazione.

Nella sezione sui prodotti attivi si possono controllare le informazioni sulla fornitura di energia elettrica e di gas, comunicare i dati catastali o modificare l’indirizzo, o ancora informare il gestore di eventuali modifiche agli impianti domestici.

Potete sottoscrivere una delle offerte illustrate in 4 modi: telefonicamente, con la visita di un addetto Eni, via web o nei negozi del gestore. Sul sito di Eni Gas e Luce troverete la Guida al cliente in cui sono contenute le principali informazioni sui diritti e le tutele per i consumatori. La Guida include i dati utili in caso di ripensamento, disdetta e le istruzioni per richiedere ed ottenere assistenza dal servizio clienti e dai tecnici Eni.

Ad esempio se non foste soddisfatti dalla promozione sottoscritta nei primi 14 giorni dalla firma del contratto potrete recedere gratuitamente e senza costi dall’offerta. Per esercitare questo diritto dovrete utilizzare il modulo allegato alla documentazione contrattuale, oppure scaricarlo dal sito web, si può anche comunicare la propria decisione tramite il Servizio Clienti. Il cliente inoltre si dovrà assicurare di inviare via mail o con una raccomandata A/R il modulo di recesso.

La mail dovrà essere mandata con Pec a: recessi.trader@pec.eni.com. Mentre l’indirizzo di posta è : Eni gas e luce S.p.A. Mercato Retail G&P – Casella Postale 71 – 20068 Peschiera Borromeo (MI).

Per confrontare le offerte di Eni Gas e Luce con quelle degli altri operatori e capire quale sia la più adatta alle vostre esigenze di consumo potete usare il comparatore di SosTariffe.it. Con questo strumento potrete inserire una serie di dati (numero di persone che vivono con voi, elettrodomestici utilizzati, potenza e fasce orarie di consumo) e otterrete le condizioni economiche e i benefit proposti da ciascuna compagnia di fornitura di energia elettrica.

Confronta le migliori promozioni Luce »