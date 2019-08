Trustcom Financial, come funziona, costi, a chi conviene: la recensione di SosTariffe.it

Disponibile sia per clienti privati che in versione business, per liberi professionisti e aziende, il conto di Trustcom Financial rappresenta una delle soluzioni migliori per chi è in cerca di un conto online di facile attivazione e, soprattutto, in grado di garantire una completa gestione online, offrendo semplicità di utilizzo e totale trasparenza al cliente. Ecco, quindi, come funziona e quali sono i costi del conto Trustcom Financial ed a chi conviene richiedere questo particolare conto.

Trustcom Financial propone per gli utenti italiani una vasta gamma di opzioni per quanto riguarda il conto corrente. L’istituto, che punta tantissimo sulla trasparenza e sulla possibilità di sfruttare una completa gestione online del conto, mette a disposizione degli utenti un Conto Personale, rivolto a chi è in cerca di un conto online completo per gestire i propri risparmi nel corso della vita quotidiana, ed un Conto Business, un prodotto specifico per liberi professionisti ed aziende che mirano a semplificare la gestione finanziaria della propria attività lavorativa sfruttando un conto corrente moderno e flessibile.

SosTariffe.it ha analizzato, nel dettaglio, le caratteristiche dei vari prodotti di Trustcom Financial che offre ai suoi potenziali clienti diverse tipologie di conto corrente. Si tratta di conti gestibili completamente online che vengono, quindi, supportati da un sistema di Internet Banking moderno, veloce e, soprattutto, di facile utilizzo in modo da garantire anche agli utenti meno pratici dal punto di vista informatico la possibilità di poter sfruttare il conto corrente senza reali limitazioni.

Sia il Conto Personale che il Conto Business presentano, infatti, caratteristiche ben delineate e, soprattutto, sono disponibili con diverse opzioni per il cliente che è tenuto ad analizzare, nel dettaglio, i vari prodotti di Trustcom Financial al fine di individuare la tipologia di conto corrente più adatta alle proprie reali esigenze. L’Istituto offre la possibilità di un’attivazione rapida del conto con un iter di richiesta completabile interamente online.

Tutti i conti includono una Carta di Debito che si configura come “Carta Conto” collegata al conto corrente principale ed in grado di diventare lo strumento di pagamento ideale sia per gli acquisti online che per le transazioni effettuate negli esercizi commerciali ed il prelievo di contante. Su tutti i prodotti di Trustcom Financial è, inoltre, possibile richiedere, nel caso ce ne fosse bisogno, assistenza affidandosi ai vari canali disponibili per i clienti.

Conto Personale

Chi è interessato ad un conto corrente online in grado di garantire la massima flessibilità ed un’elevata semplicità di utilizzo nella vita quotidiana, oltre ad una totale trasparenza sulle funzioni e sui relativi costi per il cliente, non può non analizzare tutte le caratteristiche del Conto Personale di Trustcom Financial. Questa soluzione, infatti, è una delle opzioni più interessanti per gli utenti alla ricerca di un conto online che sia completo, facile da gestire e, soprattutto, completamente trasparente.

Il Conto Personale di Trustcom Financial può rappresentare, quindi, un’ottima scelta per la gestione quotidiana delle proprie risorse finanziarie e dei propri risparmi. Il cliente ha la possibilità di scegliere tra diverse opzioni di conto andando così ad individuare il prodotto che più si adatta alle sue esigenze. Per il Conto Personale sono disponibili tre opzioni.

Basic: il conto “Basic” ha un costo di 5 Euro al mese ed include 3 bonifici al mese (successivamente, i bonifici presentano un costo di commissione di 2 Euro) oltre alla possibilità di utilizzare una Carta di Debito senza costi aggiuntivi; l’attivazione viene completata in 10 giorni lavorativi ma, per i clienti più esigenti, è possibile richiedere l’attivazione in 24 ore al costo di 50 Euro;

Standard: il conto "Standard" presenta un costo di 10 Euro al mese ed include 7 bonifici al mese (successivamente, i bonifici presentano un costo di commissione di 2 Euro); anche in questo caso abbiamo la possibilità di sfruttare una Carta di Debito gratuita; i tempi di attivazione sono gli stessi del conto "Basic" e resta la possibilità di ottenere un'attivazione "rapida" in 24 ore al costo di 50 Euro;

Premium: la soluzione più completa per quanto riguarda il Conto Personale di Trustcom Financial è rappresentata dal conto "Premium" che presenta un costo mensile di 20 Euro al mese e include 15 bonifici al mese (successivamente, i bonifici presentano un costo di commissione di 2 Euro) oltre alla Carta di Debito gratuita; i tempi di attivazione sono gli stessi del caso precedente e resta la possibilità di procedere con l'attivazione in 24 ore al costo di 50 Euro;

A prescindere dalla tipologia di conto scelto, il Conto Personale di Trustcom Financial offre una vasta gamma di servizi agli utenti che potranno gestire, direttamente online, tutti gli aspetti del conto.

Accesso online , tramite web o app dedicata per dispositivi mobili con tutti i più elevati standard di sicurezza e possibilità di gestione online completa di tutte le funzioni del conto; tutte le operazioni sono eseguibili via Internet Banking e il cliente può monitorare, in qualsiasi momento, i propri risparmi;

, tramite web o app dedicata per dispositivi mobili con tutti i più elevati standard di sicurezza e possibilità di gestione online completa di tutte le funzioni del conto; tutte le operazioni sono eseguibili via Internet Banking e il cliente può monitorare, in qualsiasi momento, i propri risparmi; Trasferimento di denaro verso diversi Paesi in tempo reale senza costi sul cambio valuta;

verso diversi Paesi in tempo reale senza costi sul cambio valuta; Bonifici rapidi in 1 giorno (se effettuati in Europa), senza costi di ricezione;

in 1 giorno (se effettuati in Europa), senza costi di ricezione; Verifica e download dell’estratto conto online.

I clienti che scelgono il Conto Personale di Trustcom Financial avranno la certezza che l’intero importo depositato sul conto corrente sarà sempre disponibile e non bloccato in investimenti operati dall’Istituto. Tutti i conti correnti attivati con Trustcom Financial sono sono garantiti al 100% da Bank of Lithuania.

Conto Business

Per aziende e liberi professionisti alla ricerca di un conto online flessibile ed intuitivo che permetta di operare, senza vincoli, sia in Italia che al di fuori dei confini italiani, Trustcom Financial propone il suo Conto Business, disponibile in quattro diverse opzioni in grado di adeguarsi a quelle che sono le reali esigenze del cliente.

Business Basic: il conto ha un costo di 20 Euro al mese ed include 7 bonifici al mese (successivamente, i bonifici presentano un costo di commissione di 4 Euro) oltre alla possibilità di utilizzare una Carta di Debito senza costi aggiuntivi; l’attivazione viene completata in 10 giorni lavorativi; è possibile richiedere l’opzione Conto Attivo in 24 ore al costo di 150 Euro;

Business Standard: il conto ha un costo di 40 Euro al mese ed include 15 bonifici al mese (successivamente, i bonifici presentano un costo di commissione di 4 Euro) oltre alla possibilità di utilizzare una Carta di Debito senza costi aggiuntivi; anche in questo caso l'attivazione viene completata in 10 giorni e c'è la possibilità di richiedere l'opzione per l'attivazione in 24 ore al costo di 150 Euro;

Business Premium: il conto ha un costo di 80 Euro al mese ed include 31 bonifici al mese (successivamente, i bonifici presentano un costo di commissione di 4 Euro) oltre alla possibilità di utilizzare una Carta di Debito senza costi aggiuntivi; anche in questo caso l'attivazione viene completata in 10 giorni e c'è la possibilità di richiedere l'opzione per l'attivazione in 24 ore al costo di 150 Euro;

Extra EU: il conto ha un costo di 100 Euro al mese ed include 30 bonifici al mese (successivamente, i bonifici presentano un costo di commissione di 4 Euro);

Trustcom Financial garantisce che l’intero ammontare del conto corrente sia sempre disponibile per il cliente. Scegliendo il Conto Business, inoltre, è possibile trasferire denaro verso tutto il mondo, in tempo reale e senza costi sul cambio valuta, ed effettuare bonifici rapidi in 1 giorno se effettuati in Europa

Grazie alle varie opzioni disponibili, il Conto Business può risultare l’opzione ideale per liberi professionisti e piccole e medie imprese che hanno bisogno di un conto in grado di semplificare al massimo la gestione finanziaria dell’attività lavorativa, eliminando vincoli e limitazioni di utilizzo e permettendo al cliente di poter contare su di una completa gestione online.

Come si attiva un Conto con Trustcom Financial

Il procedimento di richiesta di attivazione del conto è uno degli aspetti fondamentali per chi è in cerca di un conto online valido. Trustcom Financial mette a disposizione dei suoi clienti la possibilità di sfruttare un iter di richiesta del conto rapidissimo e, soprattutto, completabile interamente online, in modo da minimizzare i tempi d’attesa per l’attivazione del conto.

Richiedi informazioni sul conto di Trustcom Financial

La richiesta d’apertura del conto corrente, sia per quanto riguarda il Conto Personale che il Conto Business, avviene tramite il sito web dopo che il cliente ha scelto la tipologia di conto da attivare. La documentazione da fornire è legata al prodotto che si desidera attivare. Il Conto Personale richiede, infatti, che il cliente fornisca un documento d’identità ed una prova d’indirizzo.

Per il Conto Business, invece, è necessario fornire una documentazione più ricca, che può variare in base alla tipologia di cliente ed alla tipologia di prodotto che si desidera attivare. Tutte le informazioni relative alla documentazione richiesta per l’attivazione di un Conto Business vengono, in ogni caso, fornite al momento dell’iter di richiesta online.

Carta di Debito

La Carta di Debito è, senza dubbio, un elemento centrale della gamma di prodotti di Trustcom Financial ed è inclusa gratuitamente in tutti i conti correnti proposti dall’istituto. Si tratta, a tutti gli effetti, di una Carta Conto con IBAN che utilizza il circuito Mastercard ed offre tutti i servizi principali di una carta di pagamento:

prelievo di contanti da qualsiasi ATM;

accredito di stipendio o pensione;

effettuare ricariche telefoniche;

addebito di utenze di qualsiasi tipo e di pagamenti rateali;

prenotazione di alberghi, aerei e vacanze;

Per quanto riguarda il prelievo presso un qualunque sportello ATM, con la Carta di Debito di Trustcom Financial è possibile prelevare sino ad un massimo di 1.000 Euro al giorno (il prelievo minimo per una singola transazione è di 10 Euro). Sono, inoltre, previste delle spese di prelievo pari al 2% + 0.70 Euro. E’, inoltre, possibile effettuare pagamenti giornalieri sino a 5.000 Euro e transazioni mensili sino a 100.000 Euro. Non sono previste commissioni per acquisti effettuati con la carta, per le richieste di saldo e per eventuali pagamenti rifiutati.

La carta Mastercard che viene fornita da Trustcom Financial è di tipo Contactless, permettendo, quindi, di sfruttare questa tecnologia per effettuare pagamenti rapidi (e completamente sicuri) semplicemente avvicinando la carta al POS. Da notare, inoltre, che per quanto riguarda la sicurezza degli acquisti online è prevista la presenza della tecnologia SECURE CODE 3D che va ad incrementare il fattore sicurezza di ogni singola transazione offrendo un livello di protezione aggiuntiva dalle frodi e da tentativi di utilizzo non autorizzato della carta stessa.

Un aspetto centrale della Carta di Debito di Trustcom Financial è rappresentato dalla netta separazione che c’è tra la carta di pagamento ed il conto corrente, che viene utilizzato per ricaricare la carta. Di fatto, la carta è una prepagata scollegata dal conto. In questo modo, anche in caso di furto, duplicazione o tentativi di utilizzo non autorizzato della carta non sarà possibile risalire ai fondi del conto corrente che, quindi, saranno completamente al sicuro.

Il cliente ha la possibilità di bloccare e sbloccare la carta direttamente tramite web app, aumentando ulteriormente le armi a propria disposizione per contrastare tentativi di utilizzo non autorizzato dei fondi presenti sulla carta. Dall’Internet Banking, sia da PC che da smartphone, è, inoltre, possibile ricaricare velocemente la carta e controllare, in tempo reale, il saldo senza alcun costo aggiuntivo.

Assistenza

L’assistenza è un aspetto fondamentale per giudicare, sotto tutti i punti di vista, la qualità e la completezza del servizio da una banca con cui si apre un conto corrente. Chi sceglie un conto corrente online, come le proposte di Trustcom Financial, non può prescindere dall’esigenza di poter contare su di un servizio d’assistenza clienti efficace e facile da contattare.

Sotto quest’aspetto, Trustcom Financial non delude e mette a disposizione un servizio d’assistenza completo. I clienti possono sfruttare una chat online con operatori disponibili tutti i giorni dalle 9 alle 24. Il tempo medio per entrare in chat con un operatore dell’istituto è di appena 3 minuti. In alternativa, è possibile inviare una e-mail all’indirizzo info@trustcomfinancial.com (in questo caso, il tempo d’attesa massimo per una risposta è di 2 giorni lavorativi).

E’ possibile contattare l’assistenza per qualsiasi tipo di problema e per una semplice richiesta di informazioni, sia per quanto riguarda il conto corrente che la carta di pagamento ad esso associata. Per quanto riguarda il supporto, Trustcom Financial garantisce un servizio immediato ed efficiente soddisfacendo appieno quelle che possono essere le esigenze d’assistenza di clienti privati e business.