Qual è la compagnia elettrica meno cara a Febbraio 2023?

Quale fornitore di energia elettrica aiuta i clienti domestici a tenere sotto controllo le bollette? Grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce, ecco la classifica dei fornitori energetici del Mercato Libero più convenienti a febbraio 2023 per una “famiglia tipo” che registri un consumo di 2.700 kilowattora all’anno:

wekiwi;

Octopus Energy;

A2A;

Illumia.

Nel paragrafo che segue passiamo sotto la lente d’ingrandimento le promozioni luce che tali fornitori hanno messo a punto, scattando una fotografia delle principali caratteristiche e stime di spesa di ciascuna offerta.

Le offerte luce del Mercato Libero più vantaggiose a Febbraio 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE SPESA MENSILE 1 wekiwi Energia alla Fonte 0,3079 €/kWh 72,22 euro 2 Octopus Energy Octopus Flex 0,3049 €/kWh 72,23 euro 3 A2A Easy Luce 0,2949 €/kWh 76,27 euro 4 Illumia Luce Flex Web 0,3049 €/kWh 76,54 euro

Le soluzioni luce analizzate di seguito hanno una caratteristica comune: propongono una tariffa a prezzo indicizzato, cioè assicurano l’accesso al prezzo dell’energia elettrica stabilito dal mercato all’ingrosso, con aggiornamenti mensili che consentono ai clienti domestici di ricevere bollette in linea con l’andamento del mercato.

In particolare, i prezzi luce elencati in tabella fanno riferimento al valore di dicembre 2022 dell’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale), che è quanto si paga all’ingrosso per l’energia elettrica sul mercato della Borsa Elettrica Italiana. Tale valore è eventualmente maggiorato da un contributo al consumo variabile da fornitore a fornitore.

Per quanto riguarda la spesa mensile in bolletta, ricordiamo che queste stime sono parametrate su un consumo annuale di 2.700 kilowattora all’anno. I lettori di SOStariffe.it che vogliano calcolare una stima del proprio consumo annuale possono farlo cliccando sul widget qui sotto e selezionando gli elettrodomestici maggiormente utilizzati in casa:

Energia alla Fonte di wekiwi

Tra i fornitori luce più appetibili a febbraio 2023, c’è la web company wekiwi. Il brand controllato dal gruppo Tremagi propone una tariffa che è stata messa a punto in esclusiva per i lettori di SOStariffe.it:

prezzo dell ‘ energia all’ingrosso PUN + 0,013 €/kWh di contributo al consumo;

‘ all’ingrosso di contributo al consumo; contributo fisso annuale per costi di commercializzazione: 90 euro (7,5 euro al mese);

bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta attivando l’offerta online e inserendo il codice “SOSW22”;

in bolletta attivando l’offerta online e inserendo il codice “SOSW22”; sconto del 10% sui gadget per la casa, l’elettronica e illuminazione a Led in vendita sulla piattaforma di shopping online di wekiwi;

sui gadget per la casa, l’elettronica e illuminazione a Led in vendita sulla piattaforma di shopping online di wekiwi; sistema di fatturazione che prevede una “ carica mensile ”: il cliente sceglie sia l’importo mensile della fatturazione, sia la sua periodicità;

”: il cliente sceglie sia l’importo mensile della fatturazione, sia la sua periodicità; energia verde.

Per conoscere ulteriori dettagli sull’offerta luce di wekiwi (il cui costo mensile per la “famiglia tipo” è di 72,22 euro), clicca sul link di seguito:

Octopus Flex di Octopus Energy

Octopus Energy, il brand sostenibile nato in Gran Bretagna e sbarcato nel Mercato Libero italiano nell’estate 2022, scommette sui seguenti punti di forza:

prezzo dell ‘ energia all’ingrosso PUN + 0,010 €/kWh di contributo al consumo;

‘ all’ingrosso di contributo al consumo; contributo fisso annuale di 80,40 euro per costi di commercializzazione;

sconto di 50 euro in bolletta (una tantum) per i nuovi clienti che passino a Octopus Energy da altro fornitore;

(una tantum) per i nuovi clienti che passino a Octopus Energy da altro fornitore; tariffazione trioraria (per pagare meno l’energia elettrica la sera, di notte, nei weekend e nei festivi);

(per pagare meno l’energia elettrica la sera, di notte, nei weekend e nei festivi); fornitura 100% proveniente da fonti rinnovabili.

Scegliendo Octopus Flex, la “famiglia tipo” spenderebbe 72,23 euro al mese. Per saperne di più, clicca sul pulsante verde di seguito:

Easy Luce di A2A Energia

A2A Energia, un punto di riferimento del mercato energetico italiano per milioni di clienti, porta il risparmio in bolletta grazie a una promozione che si fonda sui seguenti pilastri:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN senza costi aggiuntivi ;

; contributo fisso mensile per costi di commercializzazione pari a 12,50 euro al mese (150 euro all’anno);

(150 euro all’anno); App MyA2A per gestire in autonomia la propria fornitura;

per gestire in autonomia la propria fornitura; possibilità di attivazione della fornitura anche con Whatsapp;

energia prodotta da fonti rinnovabili.

Con questa promozione, la “famiglia tipo” si vedrebbe recapitare bollette luce dall’importo mensile di 76,27 euro. Clicca al link di seguito per maggiori informazioni:

Luce Flex Web di Illumia

Illumia, player italiano nel settore dell’illuminazione a LED, insegue la convenienza con questa offerta:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,010 €/kWh di contributo al consumo;

+ di contributo al consumo; contributo fisso mensile per costi di commercializzazione e vendita pari a 10 euro al mese (120 euro all’anno);

possibilità di scelta tra tariffa monoraria e bioraria;

in fase di sottoscrizione dell’offerta, è possibile ordinare un kit di 10 lampadine a Led Illumia a luce calda e 2 confezioni di pile ultra power Illumia, pagando 2 euro al mese per 24 rate (senza interessi);

per 24 rate (senza interessi); solo energia proveniente da fonti rinnovabili.

Per questa promozione la “famiglia tipo” dovrebbe mettere a budget una spesa mensile pari a 76,54 euro. Clicca al link qui sotto per una panoramica dell’offerta:

