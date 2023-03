Qual è il valore oggi del PUN a Marzo 2023?

Offerte in evidenza Pulsee Luce RELAX Index 882,03 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 776,78 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 1.063,75 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Il prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso è in calo e questa è una buona notizia per i consumatori: le bollette della luce diventano più leggere sia per i clienti ancora serviti dalla Maggior Tutela, sia per quanti abbiano già scelto le offerte luce del Mercato Libero collegate al PUN, che è appunto l’indice di riferimento del mercato dell’energia elettrica in Italia .

Se le previsioni di ARERA, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ipotizzano una contrazione di oltre il 20% per le tariffe luce nel Mercato Tutelato nel secondo trimestre 2023 (aprile-giugno 2023) rispetto a quelle dei tre mesi precedenti, il prezzo del PUN a marzo 2023 si attesta a 0,15 €/kWh (dato provvisorio). Inoltre, a febbraio 2023 il PUN si è attestato a 0,1610 €/kWh, in calo del -8% rispetto a gennaio 2023 e al minimo da settembre 2021.

Per intercettare questa parabola discendente del prezzo all’ingrosso dell’elettricità, i consumatori possono affidarsi alle offerte luce a prezzo indicizzato del Mercato Libero. Per individuare le migliori soluzioni a marzo 2023 basta utilizzare il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce. Questo tool consente ai clienti domestici di confrontare le proposte dei fornitori energetici del Mercato Libero attualmente disponibili e trovare, sulla base del proprio profilo di consumo, quella più adatta al proprio fabbisogno energetico.

Le migliori offerte luce a prezzo indicizzato del Mercato Libero a Marzo 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE SPESA MENSILE 1 Sorgenia Next Energy Sunlight Luce 0,17107 €/kWh 64,97 euro 2 wekiwi Energia alla Fonte 0,17407 €/kWh 66,95 euro 3 Octopus Energy Octopus Flex 0,17707 €/kWh 70,91 euro

Di seguito una panoramica delle promozioni del Mercato Libero più competitive a marzo 2023. Tali offerte sono state individuate dal comparatore di SOStariffe.it come le più economiche per una “famiglia tipo” che consumi in media 2.700 kWh di energia elettrica all’anno (con potenza impegnata di 3 kW).

Per conoscere il proprio consumo annuale di energia elettrica basta consultare la sezione consumi dell’ultima bolletta inviata dall’attuale fornitore (scopri come leggere la bolletta della luce). Tuttavia, è anche possibile calcolarne una stima grazie ai filtri di ricerca integrati nel comparatore di SOStariffe.it. Impostare i parametri è molto intuitivo, come si evince cliccando sul widget qui sotto:

Next Energy Sunlight Luce di Sorgenia

Sorgenia propone un’offerta dalle seguenti caratteristiche:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,010 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso mensile per costi di commercializzazione: 7,60 euro al mese con uno sconto fedeltà progressivo fino al 20% per gli anni successivi;

con uno sconto fedeltà progressivo per gli anni successivi; tariffa monoraria: il costo dell’energia è indipendente dall’orario di utilizzo;

dall’orario di utilizzo; 80 euro di sconto in bolletta nel caso di sottoscrizione della doppia fornitura (luce + gas);

in bolletta nel caso di sottoscrizione della doppia fornitura (luce + gas); programma fedeltà Greeners per premiare le azioni positive dei clienti a tutela del Pianeta;

per premiare le azioni positive dei clienti a tutela del Pianeta; possibilità di accumulare sconti aggiuntivi portando amici e conoscenti in Sorgenia: 25 euro per ciascuna attivazione, 50 euro se l’attivazione è di una doppia fornitura;

per ciascuna attivazione, 50 euro se l’attivazione è di una doppia fornitura; energia verde proveniente da fonti rinnovabili.

Con Next Energy Sunlight Luce di Sorgenia, la “famiglia tipo” dovrebbe mettere a budget una spesa mensile di 64,97 euro. Clicca sul link di seguito per accedere alla pagina del provider dedicata all’offerta:

Energia alla Fonte di wekiwi

wekiwi, la web company dell’energia che fa parte del gruppo Tremagi, propone un’offerta in esclusiva con SOStariffe.it:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,013 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; tariffa monoraria ;

; contributo fisso mensile per costi di commercializzazione pari a 7,50 euro (per una spesa complessiva di 90 euro all’anno);

(per una spesa complessiva di 90 euro all’anno); bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta attivando online una duplice fornitura (luce+gas) e inserendo il codice “SOSW22”;

in bolletta attivando online una duplice fornitura (luce+gas) e inserendo il codice “SOSW22”; sistema di fatturazione basato sulla “ carica mensile “: è il cliente a scegliere l’importo delle rate e la loro periodicità, con conguagli solo su consumi reali;

“: è il cliente a scegliere l’importo delle rate e la loro periodicità, con conguagli solo su consumi reali; sconto del 10% all’atto dell’acquisto di prodotti di illuminazione e gadget elettronici in vendita sullo shop online di wekiwi;

all’atto dell’acquisto di prodotti di illuminazione e gadget elettronici in vendita sullo shop online di wekiwi; energia verde inclusa.

La “famiglia tipo” che scegliesse di affidarsi a wekiwi per la propria fornitura luce spenderebbe 66,95 euro al mese. Clicca sul pulsante verde di seguito per conoscere maggiori informazioni o per procedere con l’attivazione:

Octopus Flex di Octopus Energy

Anche il brand dell’energia sostenibile Octopus Energy propone una soluzione luce la cui tariffa è in esclusiva per i lettori di SOStariffe.it. Eccone le principali caratteristiche:

prezzo all’ingrosso della luce PUN + 0,016 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso mensile pari a 10 euro a copertura delle spese di commercializzazione (120 euro nell’arco di un anno);

tariffazione trioraria per pagare meno l’energia nelle fasce orarie notturne e nei fine settimana e festivi;

per pagare meno l’energia nelle fasce orarie notturne e nei fine settimana e festivi; sconto #Octofriends : per ogni amico portato in Octopus Energy si beneficerà di uno sconto di 20 euro in fattura; a sua volta ogni amico diventato cliente Octopus Energy, usando il codice sconto #Octofriends, otterrà un bonus di 30 euro in bolletta;

: per ogni amico portato in Octopus Energy si beneficerà di uno in fattura; a sua volta ogni amico diventato cliente Octopus Energy, usando il codice sconto #Octofriends, otterrà un bonus di 30 euro in bolletta; fornitura 100% proveniente da fonti rinnovabili.

Sottoscrivere l’offerta Octopus Flex si tradurrebbe in una spesa mensile in bolletta pari a 70,91 euro per la “famiglia tipo”. Per saperne di più, clicca al link di seguito:

