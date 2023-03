Si sta delineando sempre di più il quadro degli interventi normativi per il settore delle bollette luce e gas . Mancano poco più di due settimane dalla fine degli aiuti previsti dalla scorsa Legge di Bilancio, che copre il primo trimestre del 2023. Nel frattempo, il Governo sta lavorando ai prossimi interventi. All'orizzonte c'è una possibile proroga degli aiuti, o almeno di parte delle misure previste in questo momento, oltre ad una riforma delle bollette con un nuovo meccanismo di sconti per chi riduce i consumi. Ecco i dettagli completi.

Bollette luce e gas: nuovi aiuti in arrivo, sconti per chi riduce i consumi

Le prossime settimane e i prossimi mesi porteranno diverse novità per il settore delle bollette di luce e gas. Dopo la crisi del 2022, infatti, il calo dei prezzi all’ingrosso registrato ad inizio 2023 sta rendendo le bollette più leggere. Le quotazioni, però, sono ben al di sopra dei livelli pre-crisi e il rischio di nuovi aumenti resta dietro l’angolo. In queste settimane ci sono diversi appuntamenti da tenere d’occhio.

Tra fine marzo e inizio aprile è programmato l’aggiornamento dei prezzi in Tutela (con un calo significativo in arrivo per l’energia elettrica i cui prezzi sono fermi all’aggiornamento di fine dicembre 2022). Il prossimo 31 marzo termineranno gli aiuti previsti dal Governo per sostenere famiglie e imprese. Senza un rinnovo di questi aiuti c’è il rischio di una nuova stangata in bolletta da aprile. Nel frattempo, continuano i lavori per la definizione di un nuovo bonus per le famiglie che ridurranno i consumi.

Bollette luce e gas: rinnovo in arrivo per gli aiuti da aprile 2023

Per il prossimo mese di aprile 2023, come anticipano le ultime informazioni emerse in queste ore sugli organi di stampa, è in arrivo un rinnovo degli aiuti in bolletta per il secondo trimestre del 2023. Tale rinnovo, però, potrebbe essere solo parziale, considerando il calo dei prezzi all’ingrosso registrato in queste prime settimane del 2023. Sulla questione, al momento, non ci sono ancora piani ufficiali da parte del Governo che lavorerà ad un nuovo decreto nei prossimi giorni.

Il taglio agli oneri di sistema potrebbe essere confermato ma in versione ridotta, continuando a garantire uno sconto sull’importo delle bollette. Potrebbe essere confermato anche il taglio al 5% dell’IVA sul gas. Da notare, inoltre, che è quasi certa la conferma del potenziamento dei Bonus Luce e Gas con il nuovo tetto ISEE di 15.000 euro già confermato e un nuovo bonus integrativo previsto per il secondo trimestre del 2023 (per le famiglie con ISEE superiore a 9.530 euro, con meno di quattro figli, l’importo del bonus è ridotto all’80%).

In arrivo c’è anche una proroga del credito di imposta per le imprese. In questo caso potrebbe essere introdotto un nuovo meccanismo in grado di adeguare l’aliquota del credito di imposta all’andamento del prezzo dell’energia all’ingrosso, modulando gli aiuti per le imprese in base all’andamento del mercato energetico, evitando, quindi, la fine di un sostegno fondamentale in questo momento. Tutte le misure dovranno essere approvate nel giro di poche settimane.

Bonus bollette per incentivare il risparmio energetico: potrebbe arrivare nel secondo semestre del 2023

L’idea di introdurre un bonus per le famiglie con l’obiettivo di incentivare il risparmio energetico è stata anticipata nei mesi scorsi dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Inizialmente, il progetto prevedeva una partenza in primavera ma gli ultimi aggiornamenti confermano che il nuovo meccanismo potrebbe essere introdotto nel secondo semestre del 2023, dopo le verifiche di fattibilità di ARERA che dovrà dare l’ok al nuovo meccanismo.

Secondo quanto rivelato in precedenza da Giorgetti, l’idea di base è introdurre una fascia di consumo caratterizzata da un prezzo agevolato. Tale fascia non sarebbe uguale per tutti ma rappresenterebbe una percentuale dei consumi dell’anno precedente (70-80% secondo le prime ipotesi). Per i consumi eccedenti la fascia, invece, il prezzo applicato all’energia sarebbe quello definito dalla tariffa luce o gas attivata dal cliente.

In questo modo, le famiglie sarebbero incentivate a contenere i consumi, riducendoli rispetto all’anno precedente per poter beneficiare del costo agevolato dell’energia. Questo nuovo “bonus bollette” potrebbe essere introdotto per tutte le forniture, senza limiti di reddito come previsto per i Bonus Luce e Gas. Non si esclude la possibile introduzione di ulteriori limitazioni per rendere sostenibile il progetto che, in ogni caso, non partirà subito.

Come anticipato in precedenza, infatti, il nuovo meccanismo, se riceverà l’ok in merito alla fattibilità da parte di ARERA, dovrebbe essere introdotto nel secondo semestre del 2023.

Come tagliare le bollette di luce e gas oggi

