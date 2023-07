Ecco quali sono i requisiti ISEE per ottenere il bonus bollette a luglio 2023 e le modalità per avere lo sconto sulle spese di energia e metano su SOStariffe.it . Oltre a un focus su come trovare le top offerte luce e gas del Mercato Libero che aiutano a massimizzare le agevolazioni statali.

Offerte in evidenza Conto Corrente Arancio ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 782,17 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

“Qual è il limite ISEE bonus bollette a luglio 2023?”. È la domanda che molte famiglie italiane in difficoltà con il pagamento delle spese di energia e metano rivolgono con frequenza agli esperti di SOStariffe.it. Ecco perché, nei paragrafi che seguono, illustriamo quale sia il tetto ISEE per accedere al bonus bollette a luglio 2023, che si articola nel bonus elettrico per disagio economico e fisico, oltre che nel bonus gas per disagio economico.

Prima di tracciare un identikit degli aventi diritto allo sconto in bolletta, ricordiamo che abbassare le spese di energia e metano è possibile con le migliori offerte luce e gas proposte dai gestori energetici del Mercato Libero a luglio 2023. Come fare per individuare la soluzione più? Un aiuto a portata di mano dei consumatori è il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, accessibile al link qui sotto:

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Questo tool gratuito consente ai clienti domestici di confrontare le offerte luce e gas proposte a luglio 2023 sulla base del consumo annuale di energia e metano della propria famiglia. Per inserire questa informazione, basta reperirla nell’ultima bolletta inviata dall’attuale fornitore, oppure calcolarla attraverso i filtri integrati nel comparatore stesso. Una volta che si ha a disposizione questo dato, basta inserirlo nell’apposita maschera del tool di SOStariffe.it.

Quest’ultimo, in una manciata di secondi, restituirà in automatico una classifica delle offerte più competitive per quel determinato profilo di consumo. Attivare la miglior offerta è poi il passo successivo: si sarà reindirizzati alla pagina ufficiale del fornitore e si dovrà seguire una semplice procedura guidata, in cui bisognerà solo inserire i propri dati anagrafici e i dati della fornitura (codici POD e PDR).

Bonus bollette 2023: che cos’è e cosa prevede a Luglio

BONUS BOLLETTE 2023: 3 COSE DA SAPERE 1 I bonus luce e gas sono sconti in bolletta destinati alle famiglie più vulnerabili, ovvero: in condizione di disagio economico

in condizione di disagio fisico 2 I bonus luce e gas sono stati potenziati, dal 2022 in avanti, dai governi Draghi e Meloni per aiutare le famiglie a fronteggiare il pagamento delle spese di energia e metano 3 Il governo Meloni ha confermato il potenziamento dei bonus luce e gas per tutto il terzo trimestre 2023 (fino al 30 settembre)

I bonus sociali luce e gas assicurano uno sconto fisso in bolletta (indipendente dal consumo) ai clienti domestici in condizione di disagio economico e fisico, così da aiutarli a sostenere il pagamento delle spese di energia elettrica e gas.

Potenziati a più riprese prima dal governo Draghi e poi dall’esecutivo Meloni allo scopo di mitigare l’impatto della crisi energetica, i bonus luce e gas sono stati un vero e proprio salvagente a cui le famiglie più vulnerabili si sono aggrappate nei mesi scorsi. Anche nel terzo trimestre 2023, per decisione dell’esecutivo di centrodestra, il rafforzamento di queste tutele è stato confermato: fino al 30 settembre 2023, dunque, all’assegno ordinario sarà affiancato un bonus integrativo straordinario che aumenterà l’importo complessivo dello sconto in bolletta.

Tra le altre agevolazioni confermate nel terzo trimestre 2023 ci sono:

IVA ridotta al 5% sulle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali (l’aliquota ordinaria è al 10%). La riduzione dell’IVA vale anche per il teleriscaldamento e per l’energia prodotta con il gas metano;

sulle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali (l’aliquota ordinaria è al 10%). La riduzione dell’IVA vale anche per il teleriscaldamento e per l’energia prodotta con il gas metano; azzeramento degli oneri di sistema sulle bollette del gas (gli oneri di sistema sulle bollette luce sono stati invece reintrodotti dal 1° aprile 2023).

Bonus bollette 2023: qual è il tetto ISEE a Luglio

TETTO ISEE BONUS BOLLETTE SPIEGAZIONE 15mila €/annui per famiglie non numerose i nuclei familiari con ISEE inferiore a 9.530 €/annui beneficeranno dell’importo del bonus al 100%

i nuclei familiari con ISEE tra 9.530 €/annui e 15mila €/annui beneficeranno dell’importo del bonus all’80% 30mila €/annui per famiglie numerose Rientrano in questa categoria i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico

Ecco qual è il tetto ISEE bonus bollette a luglio 2023 e chi può beneficiare dei bonus luce e gas per disagio economico:

i nuclei familiari con un indicatore ISEE non superiore a 15mila euro annui ;

; le famiglie numerose (con almeno 4 figli a carico) con un ISEE non superiore a 30mila euro annui ;

; i titolari di un reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza.

È però bene precisare che, nel caso di famiglie con meno di 4 figli a carico, l’avere un ISEE inferiore a 9.530 euro significherà avere accesso all’importo pieno del bonus (100%), mentre l’avere un ISEE compreso tra 9.530 euro e 15.000 euro si tradurrà in un bonus dall’importo ridotto all’80%. I lettori di SOStariffe.it che volessero conoscere l’ammontare degli sconti in bolletta nel terzo trimestre 2023 (1° luglio-30 settembre) e i criteri utilizzati da ARERA per stabilire l’importo, possono leggere l’approfondimento al link di seguito, dove sono elencati gli importi complessivi del bonus bollette a luglio 2023.

C’è anche da segnalare che i bonus luce e gas per disagio economico non dovranno essere richiesti: gli sconti sono accreditati in automatico ai cittadini o ai nuclei familiari che presentino annualmente la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e che abbiano un ISEE valido entro la soglia stabilita.

Funziona diversamente, invece, il bonus elettrico per disagio fisico: quest’ultimo, infatti, deve essere richiesto, presentando apposita domanda ai Comuni o ai CAF abilitati. In ogni caso, il bonus per disagio fisico può essere cumulato con quello per disagio economico a fronte dei rispettivi requisiti.